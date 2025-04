Norris s’attend à ’des moments difficiles’ en se battant contre Piastri

Lando Norris et Oscar Piastri vont certainement être amenés à se battre cette année, alors que McLaren F1 domine le début de saison. Pour le pilote britannique, ce n’est pas un problème, et il préfère même devoir se battre face à un pilote en interne plutôt que contre un rival d’une autre équipe.

"Je ne m’en préoccupe pas trop. Je pense que l’avantage d’avoir un concurrent dans l’équipe, c’est que l’on peut voir tout ce qu’il fait. Je peux voir ce qu’il fait et comment il le fait" a déclaré Norris, avant d’expliquer l’avantage d’affronter son propre équipier.

"Essayer de faire parfois ce qu’il fait n’est pas toujours facile, et je suis sûr que c’est la même chose dans l’autre sens. Essayer de faire ce que fait un autre pilote n’est pas toujours facile, mais au moins j’ai cette connaissance."

"Lorsqu’ils sont dans une autre équipe, il arrive que vous n’ayez pas ces connaissances. En fin de compte, cela ne me dérange pas. Je suis prêt à me battre contre qui que ce soit, et je suis impatient de le faire."

Interrogé sur la ressemblance entre sa lutte avec Piastri et les grands duels entre équipiers, tels qu’Alain Prost et Ayrton Senna, ou Lewis Hamilton et Nico Rosberg, Norris est flatté : "Ils sont de bons exemples, ce sont des bonnes personnes auxquelles on peut se comparer."

"Je ne pense pas que nous ayons encore atteint ce stade, mais c’est la première fois que nous nous affrontons vraiment, et je suis sûr qu’il y aura beaucoup plus d’occasions où nous nous battrons ou ferons la course l’un contre l’autre."

"C’est la troisième manche, nous n’avons fait que deux courses. Beaucoup de choses peuvent arriver et je suis sûr qu’il y aura beaucoup de moments plus délicats ou plus difficiles. Mais comme je l’ai dit la semaine dernière, nous en sommes conscients. Nous savons tous les deux que nous sommes prêts pour ce genre de situations."

"Nous voulons nous battre l’un contre l’autre, mais nous sommes aussi des coéquipiers, donc ce n’est pas une dynamique facile. Ce n’est jamais facile d’obtenir des équilibres parfaits, mais nous travaillons dur en tant qu’équipe pour y parvenir."

Piastri peine quant à lui à choisir son plus grand rival entre Norris et Max Verstappen : "Je pense qu’en ce qui me concerne, Lando est évidemment dans la même voiture que moi et c’est une voiture forte, et je sais que Lando est un coéquipier très fort. Max est évidemment un pilote incroyablement fort aussi, donc en choisir un est très difficile, mais je pense que juste parce que nous avons la même voiture, probablement Lando."