Gasly est confiant qu’Alpine F1 est encore loin de son potentiel

Le Grand Prix d’Australie a marqué assez positivement Alpine F1, pour sa première course de l’année.

Entré dans le top 10 final, avec un point au bout de son effort, Pierre Gasly a dressé un premier bilan honnête et lucide sur les performances de la nouvelle monoplace et sur l’état de l’équipe aujourd’hui en Chine, pour le deuxième Grand Prix de la saison qui débutera côté piste demain par les Libres puis les Qualifications Sprint.

Interrogé sur le potentiel d’Alpine après la première course, Gasly a été clair : l’équipe a encore beaucoup de marge de progression.

"Je veux dire, oui, ça a été… je ne sais même pas par où commencer. Il y a eu beaucoup de leçons tirées de Melbourne. Je pense que la principale est que, évidemment, nous sommes encore assez loin d’être au maximum du potentiel du package que nous avons entre les mains, et il y a beaucoup de choses à améliorer, vous savez, sur la voiture, la compréhension de la voiture, le réglage, le moteur, maximiser l’énergie, la qualification, la course. Je pense que c’est bien d’avoir une sorte de référence."

"Objectivement, nous sentons que nous avons légèrement sous-performé à Melbourne et je m’attends à être dans une meilleure position ici en Chine. Nous avons déjà quelques éléments qui devraient apporter plus de performance à la voiture, comme tout le monde, je pense, dans le paddock. Mais oui, beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses à apprendre et beaucoup à améliorer ici."

Concernant la différence entre Melbourne et les essais à Bahreïn, qui semblaient plus prometteurs, Gasly nuance toute comparaison trop facile à faire.

"Oui, c’était mieux mais... Encore une fois, je ne pense pas que ce soit dû à une seule chose, mais je pense qu’en fin de compte tout le monde développe sa voiture."

"À Melbourne, nous avons déjà vu quelques améliorations sur certaines voitures, ici aussi. Difficile à dire si c’est spécifique au circuit, mais clairement ces conditions et le tracé ont moins joué en notre faveur. Mais je pense qu’au global, nous n’avons juste pas fait un travail parfait pour maximiser notre package."

"En essais libres, nous avons eu quelques problèmes avec le moteur. Nous avons beaucoup travaillé sur l’énergie, etc., et nous avons probablement raté certains facteurs sur les pneus, certains facteurs de réglage, etc. Donc oui, nous savons ce que nous allons améliorer et je suis confiant que nous serons dans une meilleure position, dans une meilleure forme, ici. Nous avons été meilleurs dimanche que samedi, donc oui, il faut juste un peu d’ajustement."

Après une saison 2025 difficile, l’ambiance chez Alpine reste sérieuse selon le Normand.

"L’ambiance ? Elle est celle que nous devons avoir. Nous devons tous travailler plus dur, mieux. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que nous n’avons pas commencé la saison dans la forme que nous aurions tous aimée et attendue, mais en même temps, je ne pense pas qu’il y ait d’alarme ou de besoin de dramatiser ce que nous devons améliorer. Je pense que nous sommes très conscients, objectifs. Ce n’était pas suffisant. Je suis confiant que nous pouvons renverser la situation et nous mettre dans une meilleure position dès ce week-end."

Sur la question de l’intérêt d’un week-end Sprint si tôt dans la saison, Gasly ne cache pas son avis : "Évidemment non, oui. Je veux dire, il y aura encore plus de différences sur la grille, mais c’est le même challenge pour tout le monde. Mais évidemment, si vous me demandez si nous serons pleinement optimisés pour le Sprint, évidemment pas encore, non."