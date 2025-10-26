Norris gagne au Mexique devant Leclerc et Verstappen, Bearman 4e

Les qualifications du Grand Prix du Mexique ont amené leur lot de surprises après des séances libres qui n’avaient pas permis d’établir une hiérarchie nette. Et c’est Lando Norris qui a mis tout le monde d’accord en signant la pole position avec près de trois dixièmes d’avance.

Charles Leclerc l’accompagne en première ligne, et Lewis Hamilton sera en embuscade derrière les deux hommes, confirmant la bonne forme de Ferrari sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. George Russell sera aux côtés de son ancien équipier au départ.

Max Verstappen n’a pas réussi à signer les performances qu’il espérait réaliser, et il ne sera que cinquième sur la grille après avoir accusé près d’une demi-seconde de retard. Il est rejoint sur la troisième ligne par Andrea Kimi Antonelli.

Oscar Piastri est septième devant Isack Hadjar en quatrième ligne, tandis qu’Oliver Bearman et Yuki Tsunoda sont en cinquième ligne. Esteban Ocon est 11e au départ devant Carlos Sainz, qui s’était qualifié septième mais a reculé de cinq places après avoir écopé d’une pénalité consécutive à son accrochage avec Antonelli aux USA.

Nico Hülkenberg et Fernando Alonso sont en septième ligne devant Liam Lawson et Gabriel Bortoleto. Alex Albon devance Pierre Gasly, tandis que Lance Stroll et Franco Colapinto seront en fond de grille à l’extinction des feux.

20h15 : Alors qu’Isack Hadjar prédisait hier "un carnage" au premier virage, Hamilton assure qu’il va tout tenter. Le septuple champion du monde dit qu’il n’a "rien à perdre" face à Norris et Leclerc devant lui.

20h18 : Hadjar qui devrait d’ailleurs bien être promu l’an prochain chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Helmut Marko aurait pris sa décision, et il aurait aussi choisi le successeur du Français chez Racing Bulls.

20h22 : Lando Norris a par ailleurs expliqué comment il a réussi à se concentrer pleinement sur son tour en Q3, sans être perturbé par des facteurs extérieurs.

20h24 : Les températures sont très élevées : 26°C dans l’air mais surtout 53°C en piste. Cela pourrait faire basculer définitivement les stratégies vers deux arrêts.

20h27 : Lors de son tour de mise en grille, Isack Hadjar s’est plaint d’une entrée d’air trop importante via son casque hommage à Alain Prost. Le Français demande un changement de casque.

20h30 : Max Verstappen s’est lui plaint d’une fuite de son système de boissons dans le cockpit. Il devait la boucher en serrant la mâchoire. Les mécaniciens Red Bull vont devoir faire une réparation de fortune sur la grille.

20h45 : L’hymne national est joué sur la grille, toujours sous un soleil de plomb.

20h48 : Le scotch près de Norris est présent sur la grille, mais personne ne semble vouloir l’enlever cette fois...

20h57 : Colapinto s’élance en pneus durs, Verstappen, Hadjar, Tsunoda, Sainz, Bortoleto et Gasly sont en mediums, et le reste de la grille est en gommes tendres.

Tour de formation : Hülkenberg dit ne pas avoir toute la puissance de sa voiture ainsi que des vibrations.

Départ : Très bon départ de Norris qui prend la tête devant les Ferrari, mais Leclerc et Hamilton sont dans l’aspiration !

Tour 1 : Verstappen attaque à l’extérieur au premier virage et il ressort troisième en ayant coupé la piste. Il laisse passer Hamilton, tandis que Stroll fait un tête-à-queue. Piastri est neuvième, Bearman a grimpé au sixième rang !

Tour 2 : Russell se plaint que Verstappen a coupé le virage et l’a passé hors piste. En tête, Norris prend plus d’une seconde d’avance.

Tour 3 : Leclerc signe le meilleur tour en 1’23"141 et revient à 1"4, ramenant le groupe derrière avec lui. Lawson est passé au stand, surement à cause de dégâts.

Tour 4 : Norris accélère en 1’22"588 et porte son avance à 1"8. Derrière, les écarts sont serrés et aucun pilote n’est à plus d’une seconde jusqu’à la 12e place. Piastri est dans le sillage de Tsunoda mais ne parvient pas à le passer. Russell se plaint encore du fait d’avoir été dépassé par Verstappen alors qu’il était hors piste.

Tour 5 : Norris accélère encore en 1’22"450, et Leclerc a repoussé Hamilton à plus d’une seconde.

Tour 6 : Norris accélère encore en 1’22"404. Et Verstappen coupe encore le premier virage ! Il est à la lutte avec Hamilton et les deux hommes passent hors piste. Hamilton reprend la troisième place, devant Bearman qui dépasse Verstappen ! Antonelli suit devant Russell et Tsunoda.

Tour 7 : Norris a 2"2 d’avance sur Leclerc, qui a 4"7 de marge sur Hamilton. Bearman est à 2 secondes et a Verstappen dans son sillage, lui-même menacé par les Mercedes.

Tour 8 : Verstappen n’arrive pas à dépasser Bearman et voit Antonelli le menacer. Piastri ne parvient pas à passer Tsunoda mais le Japonais n’a plus de DRS devant.

Tour 9 : Norris accélère en 1’22"382, et l’avance sur Leclerc est de 2"6. Hamilton est à 5 secondes, et Bearman à 2"4 du Britannique.

Tour 10 : Norris continue d’améliorer le meilleur tour en 1’22"337. Bearman a repoussé Verstappen à plus d’une seconde, et Antonelli est à moins d’une seconde de la Red Bull. L’attaque suicidaire de Verstappen est notée par les commissaires.

Tour 11 : L’écart entre Norris et Leclerc atteint les 3 secondes, tandis que Hamilton est toujours à 5 secondes de son équipier. Bearman est désormais à 2"9 et a 1"4 de marge sur Verstappen, qui voit Antonelli revenir à6 dixièmes. Russell est à moins d’une seconde de son équipier, et Piastri dépasse Tsunoda pour la huitième place !

Tour 12 : Norris porte son avance à 3"3 sur Leclerc, et Hamilton, Bearman et Verstappen sont moins rapides. Le pilote Red Bull est à 13"5 du leader. Lawson a finalement abandonné.

Tour 13 : Les écarts sont stables sur ce tour, mais en dixième place, Ocon est à l’attaque sur Tsunoda.

Tour 14 : Norris accélère encore avec un temps de 1’22"217, et il repousse Leclerc à 4"4. Hamilton est plus rapide que le Monégasque, tandis que Bearmn est un peu plus lent mais garde Verstappen à plus d’une seconde. Ocon se plaint du pilotage dangereux de Tsunoda qui a bougé au freinage.

Tour 15 : Norris accélère encore en 1’22"136, et son avance frôle les 5 secondes, soit l’écart entre les Ferrari derrière lui. Bearman est à 4"2 et garde Verstappen à 1"4. Derrière, les écarts sont stables dans le top 10.

Tour 16 : Nouveau meilleur tour de Norris en 1’22"076, et Leclerc est à 5"6. Hamilton est à 5 secondes, et Bearman à 4"3, mais il a augmenté son avance sur Verstappen à 1"8. Hamilton prend une pénalité de 10 secondes pour avoir quitté la piste et gagné un avantage.

Tour 17 : Norris prend quasiment une seconde par tour à Leclerc, et Hamilton va devoir creuser l’écart pour sa pénalité.

Tour 18 : Norris a maintenant 7 secondes d’avance sur Leclerc, et Bearman est plus rapide que Verstappen en piste. Derrière le Néerlandais, les Mercedes ont un peu réduit leur rythme et Piastri est revenu sur Russell. Sainz s’arrête et chausse des pneus tendres.

Tour 19 : L’écart est maintenant de plus de 8 secondes entre les deux leaders. Piastri est proche de Russell mais il n’arrive pas à revenir sur Russell.

Tour 20 : Sainz fait le meilleur tour en 1’21"690. Verstappen est officiellement sous enquête pour la collision causée avec Hamilton.

Tour 21 : Norris continue de creuser l’écart avec 9 secondes, et Leclerc a repoussé Hamilton à 6"9. Le Britannique a 4 secondes d’avance sur Bearman, et Verstappen a 1"2 sur Antonelli. Russell arrive à garder Piastri derrière lui. Alonso s’est arrêté et repart dernier en mediums.

Tour 22 : Norris continue de creuser l’écart. Dans le top 10, Bearman a repoussé Verstappen a plus de 2 secondes. Verstappen a aussi a été noté par le directeur de course pour avoir quitté la piste et gagné un avantage.

Tour 23 : Norris dépasse les 10 secondes d’avance, et Hamilton est à 9 secondes et voit Bearman revenir à 1"6. Antonelli s’arrête et repart 13e en pneus mediums. Verstappen n’est pas pénalisé pour avoir quitté la piste et avoir gagné un avantage.

Tour 24 : Hamilton s’arrête à son tour alors que Verstappen ne sera pas pénalisé pour son attaque suicidarie sur Hamilton. Le Britannique repart 14e après sa pénalité.

Tour 25 : Bearman et Piastri s’arrêtent, et l’arrêt de la McLaren est assez lent. Le pilote Haas repart neuvième.

Tour 26 : Norris a 12 secondes d’avance sur Leclerc et 25 sur Verstappen. Russell est quatrième et s’arrête, laissant Tsunoda, Ocon et Hadjar passer, puis Bortoleto et Bearman. Antonelli est juste derrière, et l’undercut semble fonctionner. Russell est ressorti 11e derrière Stroll. Sainz est sous enquête pour excès de vitesse dans la voie des stands.

Tour 27 : Norris augmente son avance à 13"3, soit exactement l’avance de Leclerc sur Verstappen. Tsunoda est à 12"3 de son équipier et Ocon est à 2 secondes du Japonais. Hadjar suit devant Bearman qui roule plus de 2 secondes plus vite que ce groupe. Sainz écope de 5 secondes de pénalité.

Tour 28 : Hülkenberg abandonne, vraisemblablement victime des problèmes qu’il a rencontrés dans le tour de formation. Russell signe le meilleur tour en course en 1’21"342, tandis que Bearman et Antonelli ont passé Hadjar. Ocon s’est arrêté et ressort 14e derrière Sainz.

Tour 29 : Norris a 15 secondes d’avance sur Leclerc, et Verstappen revient à 12"4 du Monégasque. Tsunoda perd du temps, et Bearman est plus rapide que ces deux là, mais aussi plus rapide qu’Antonelli.

Tour 30 : Norris continue de prendre en moyenne 8 dixièmes par tour à Leclerc, et Verstappen reprend environ 2 dixièmes par tout à la Ferrari. Piastri est rapide derrière Russell et revient de nouveau sur les Mercedes.

Tour 31 : Leclerc s’arrête et il repart troisième en pneus mediums, à 10"9 de Verstappen, avec seulement 2 secondes d’avance sur Bearman qui a dépassé Tsunoda !

Tour 32 : Norris a maintenant 28"7 d’avance sur Verstappen.

Tour 33 : Hamilton a dépassé Hadjar pour la neuvième place, tandis que les deux Mercedes ont dépassé Tsunoda, en perdition.

Tour 34 : Piastri s’est défait de Tsunoda, et McLaren appelle Norris au stand !

Tour 35 : Nroris s’arrête et repart en tête avec 7"5 d’avance sur Verstappen, qui ne s’est toujours pas arrêté et perd 1 seconde par tour sur Leclerc et Bearman, et 1"3 sur les Mercedes. Piastri est le plus rapide en piste et il reprend 7 dixièmes aux Mercedes, et 2 secondes par tour à Verstappen.

Tour 36 : Alonso abandonne aux stands. Norris roule déjà plus vite que Verstappen et il le repousse à 9"9, tandis que Leclerc est à 6"6 du Néerlandais. Bearman voit Antonelli revenir sur lui, et Russell semble plus rapide que son jeune équipier. Il dit qu’il peut se battre pour le podium, sous-entendu, si on le laisse passer son équipier.

Tour 37 : Tsunoda s’est arrêté et il ressort 15e. Red Bull semble attendre une voiture de sécurité pour arrêter Verstappen, mais il perd un temps fou et voit Leclerc revenir à moins de 4 secondes. Ocon se défait d’Albon.

Tour 38 : Verstappen s’arrête et ressort huitième en pneus tendres, à plus de 8 secondes de Hamilton. Russell s’énerve : "J’ai une McLaren au cul, vous voulez que je la laisse passer ?", son ingénieur lui dit "non, merci", et il répond : "Je voulais juste vérifier".

Tour 39 : Russell insiste : "Je serai ravi de rendre la position à Kimi si je n’arrive pas à passer Bearman, mais on compromet nos deux courses". Pendant ce temps, Norris signe le meilleur tour en course en 1’20"864, et il a 17"8 d’avance sur Leclerc. Bearman est à 3"8 du Monégasque, et Antonelli est à 1"2. Piastri attaque Russell, en vain.

Tour 40 : Norris continue de rouler une demi-seconde plus vite par tour que Norris. Verstappen reprend 1"2 à Hamilton.

Tour 41 : Norris porte son avance à 18"3. Derrière, Russell renvoie son ingénieur et lui explique qu’il est en train de détruire ses pneus derrière Antonelli et qu’il ne peut pas laisser de l’écart avec son équipier car Piastri en profiterait. Mercedes échange les positions, et Russell passe 4e.

Tour 42 : Verstappen est revenu à 4"7 de Hamilton et lui reprend environ 1 seconde au tour.

Tour 43 : L’écart en tête est de 19"3. Bearman est à 4"8 de Leclerc et garde 2 secondes d’avance sur Russell, qui n’arrive pas à recoller et voit Antonelli rester derrière lui.

Tour 44 : L’écart est stable entre les deux leaders, et Albon signe le meilleur tour en 1’20"548. Verstappe revient à 2"2 de Hamilton.

Tour 45 : L’écart entre Norris et Leclerc franchit les 20 secondes. Russell a 1"8 de retard sur Bearman et n’arrive pas à lâcher Antonelli et Piastri.

Tour 46 : Verstappen reveint à une seconde de Hamilton, qui est à 3"4 de Piastri. le pilote McLaren profite du fait qu’Antonelli ait perdu du temps sur Russell pour se rapprocher très près de lui. Albon signe le meilleur tour en 1’20"480.

Tour 47 : Verstappen dépasse Hamilton dans la ligne droite et arrive en tête avant le premier virage, ce qui lui évite de devoir mettre son adversaire hors piste... Piastri attaque Antonelli et l’ingénieur de l’Australien lui a demandé s’il souhaite s’arrêter pour dépasser Antonelli.

Tour 48 : Antonelli, Piastri et Hamilton s’arrêtent à leur stand ! Les trois hommes repartent en pneus tendres, et McLaren réussit l’arrêt, il repart devant l’Italien ! Mercedes a raté son arrêt en 4"6.

Tour 49 : Bearman et Russell s’arrêtent à leur tour ! Verstappen passe troisième de cette course. Les deux hommes repartent quatrième et cinquième, tandis qu’Ocon est sixième et a failli passer Russell ! .

Tour 50 : Sainz a signé le meilleur tour en 1’20"098. Piastri et Antonelli ont passé Ocon.

Tour 51 : Norris a 23 secondes d’avance sur Leclerc, et il sera en mesure de réagir au Monégasque s’ils décident de s’arrêter. Russell signe le meilleur tour en course en 1’20"052, et Bearman est légèrement plus rapide que Verstappen, à 15"8 de la Red Bull.

Tour 52 : Bearman reprend une demi-seconde à Verstappen, et Russell est collé à la Haas. Piastri est à 3"6, et il a 1"8 sur Antonelli. Hamilton est huitième et Ocon neuvième devant Hadjar.

Tour 53 : Verstappen est toujours un peu plus rapide que Leclerc, mais il reste à 10 secondes du Monégasque.

Tour 54 : Bearman résiste à Russell et les deux hommes reviennent sur Verstappen, mais à raison d’une demi-seconde au tour. Sainz est encore sous enquête pour un excès de vitesse dans les stands.

Tour 55 : Verstappen arrive à rester au même rythme que Bearman et Russell, et il rattrape Leclerc.

Tour 56 : Piastri revient fort sur Bearman et Russell, et c’est peut-être lui qui pourrait tirer son épingle du jeu.

Tour 57 : Sainz écope d’un drive through pour sa deuxième infraction aux stands. L’Espagnol boit le calice jusqu’à la lie.

Tour 58 : Norris prend une demi-seconde à Leclerc, et Verstappen revient de la même manière sur le Monégasque. Ce dernier a d’ailleurs dit qu’il était à fond. Bearman est à 13"9 du Néerlandais, et Russell est à 1 seconde. Piastri revient à une demi-seconde de Russell. Antonelli suit devant Hamilton, Ocon et Hadjar, qui arrivent à rester devant Bortoleto et Tsunoda.

Tour 59 : Verstappen revient à moins de 6 secondes de Leclerc.

Tour 60 : Piastri a dépassé Russell et prend la cinquième place !

Tour 61 : Norris a 27"9 d’avance, et Verstappen est à 4"9. Leclerc n’a concédé qu’une demi-seconde dans le dernier tour. Antonelli demande une inversion des positions, puisque Russell est de retour devant lui.

Tour 62 : Verstappen revient à 4"3 de Leclerc, et il reste neuf tours. Antonelli reprend sa place face à Russell, ce qui est de bonne guerre. Bortoleto dépasse Hadjar pour la dixième place.

Tour 63 : L’écart est de 4 secondes entre Leclerc et Verstappen. Piastri est à 2"5 de Bearman et va revenir quelque peu sur la Haas. Tsunoda dépasse Hadjar.

Tour 64 : Verstappen revient à 3"3 de Leclerc. Piastri est à 2 secondes de Bearman, et Russell est à moins d’une seconde d’Antonelli.

Tour 65 : L’écart est inférieur à 3 secondes entre Leclerc et Verstappen.

Tour 66 : Verstappen est à 2 secondes, et Piastri est à 1"3.

Tour 67 : Verstappen est à moins de deux secondes de Leclerc, alors que nous entrons dans les 5 derniers tours.

Tour 68 : Verstappen est à 1"2, et c’est le même écart entre Bearman et Piastri derrière.

Tour 69 : Avec trois tours restants, Verstappen est à 1 seconde. Piastri est à 5 dixièmes de Bearman !

Tour 70 : Norris a 30 secondes d’avance, et Verstappen attaque Leclerc ! Il est à 2 dixièmes alors que le drapeau jaune est déployé pour Carlos Sainz. Leclerc résiste et garde Verstappen derrière lui ! Le DRS semble être désactivé et la voiture de sécurité virtuelle est déployée pour l’incident avec Sainz !

Dernier tour : Norris entame donc le dernier tour sous un régime de neutralisation de course, mais la course est relancée !

Arrivée : Norris en termine et gagne le Grand Prix du Mexique ! Leclerc résiste jusqu’à l’arrivée et il reste deuxième devant Verstappen, qui termine troisième.

Bearman signe un incroyable résultat pour Haas, égalant le meilleur résultat de l’équipe et signant son meilleur résultat personnel. Il devient pilote du jour. Piastri est cinquième devant Antonelli et Russell, puis Hamilton. Ocon et Bortoleto terminent dans les points, et Haas inscrit 14 points, passant Sauber au championnat.

Tsunoda est 11e devant Albon, Hadjar, Stroll, Gasly et Colapinto, qui terminent ensemble et à 37 secondes de Stroll.