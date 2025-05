Norris dément avoir fait une ’percée personnelle’ après sa pole à Monaco

Lando Norris a nié avoir changé d’approche après sa pole position du Grand Prix de Monaco mais admet que plusieurs facteurs ont fait en sorte qu’il ait retrouvé de la confiance et de la performance après plusieurs semaines difficiles.

Norris a débuté la saison en force, signant une pole position et la victoire lors de la première manche en Australie. Cependant, il n’a pas réussi à réitérer ce résultat lors des six manches suivantes, peinant à optimiser le rythme de la voiture par rapport à son coéquipier Oscar Piastri.

Piastri a signé trois pole positions et quatre victoires après la première manche, mais Norris a repris le dessus à Monaco avec le meilleur tour en Q3, ce qui le place en position favorable pour remporter la course compte tenu du manque d’opportunités de dépassement sur le circuit.

Bien que ce résultat marque son meilleur résultat depuis la manche de Melbourne il y a deux mois, Norris a minimisé l’idée qu’il ait dû changer trop de choses de son côté.

Qu’est-ce qui a fait la différence ce week-end ? A-t-il amélioré les réglages ? Est-ce une nouvelle façon de travailler avec l’équipe ? Y a-t-il eu des changements sur la voiture qui ont amélioré les choses ?

"Il y a probablement un petit mélange des deux. Des choses liées à la voiture, comme Monaco et son tracé très différent, et un style de pilotage très différent qui est nécessaire ici. C’est beaucoup plus risqué, plus engagé, plutôt qu’un équilibre parfait, d’une certaine manière. Et aussi, des choses sur lesquelles je travaille pour m’améliorer, pour faire du meilleur travail."

"Encore une fois, ce n’est jamais dû à un manque de rythme, juste à un manque de maîtrise en Q3. En qualif, c’était probablement la première fois depuis l’Australie que je réussissais vraiment à tout maîtriser. Ce n’est pas que je pilote plus vite, c’est plutôt que je pilote mieux, plus intelligemment. Mais il y a eu beaucoup de travail. Donc même si j’avais été en pole sur un autre circuit, je pense que c’est probablement la pole qui aurait le plus compté pour moi. C’est probablement encore plus important parce que c’est à Monaco, mais surtout à cause de ce qui s’est passé ces derniers mois. Ça peut paraître peu, mais pour moi, c’est quelque chose d’important. Donc, oui. Comme je l’ai dit, un très, très bon moment."

A-t-il le sentiment d’avoir fait un pas en avant particulier ce week-end ? Et quelle satisfaction cela vous procure-t-il après ce qu’il a décrit comme une période difficile ?

"Bien sûr. Je pense que pour qualifier cela de percée, il faut aussi de la régularité dans les résultats. Je peux donc voir les deux côtés. Je vois facilement le positif : c’est une percée dans la mesure où j’ai passé un bon samedi. Et pour moi, c’est au moins un pas dans la bonne direction, ce dont je suis très, très heureux. Mais ce n’est qu’un week-end. Et comme je l’ai dit, la régularité y est aussi pour beaucoup. Je serai plus heureux si je sais et si j’arrive à être confiant à chaque séance et à réaliser la performance que j’ai réalisée en qualif, car je pense que j’ai atteint un niveau très élevé. Donc, si nous allons à Barcelone, au Canada, et sur les prochains circuits, et que je parviens à performer régulièrement à ce niveau, alors ce sera notre objectif. C’est mon objectif – je dis bien « notre objectif » car il s’agit de moi et de mon équipe. Mais en qualif, c’était assurément un pas dans la bonne direction. Et que ce soit un petit pas ou un grand pas, c’est un pas. Et c’est tout ce dont j’ai besoin pour l’instant."

Dans sa réponse à chaud après les qualifications, il a évoqué "un état d’esprit nouveau" adopté ce week-end. Est-ce un aspect particulier de ce travail ? Et quelle importance cet aspect mental a-t-il eu ces dernières semaines pour progresser ?

"Chaque week-end est un état d’esprit nouveau. C’est un nouveau week-end, une nouvelle occasion d’apprendre, d’essayer, de s’entraîner, peu importe. Je pense donc que chaque week-end, je progresse : je sais qu’il y a une nouvelle journée, pleine d’opportunités. C’est l’essentiel. Je suis arrivé et j’ai travaillé très dur avec mon équipe, en dehors de la piste et ici, pour travailler sur un maximum de domaines. Je sais que parfois, je veux des résultats immédiats, comme beaucoup, j’en suis sûr. Mais parfois, cela prend du temps, et cela a pris du temps. Donc, savoir que certaines de ces choses ont porté leurs fruits et que tout va dans la bonne direction, comme je l’ai dit, est très bon à savoir. Beaucoup de gens autour de moi ont travaillé dur, je tiens donc à les remercier également."

Compte tenu des difficultés rencontrées lors de ces courses récemment, a-t-il déjà douté de lui-même ?

"Non. Je ne pense pas avoir jamais douté de mes capacités. Bien sûr, j’ai été frustré. J’ai été malheureux, car c’est normal. Si vous ne gagnez pas, si vous ne décrochez pas la pole, vous ne serez pas heureux, surtout quand vous êtes là où vous devriez être. C’est l’objectif. Alors, bien sûr, j’ai vécu ces moments-là. Mais je n’ai jamais douté, et encore moins cette année, de mes capacités. Et une journée comme celle-ci le confirme. J’en suis donc ravi."

Norris a parlé de son retrait des réseaux sociaux, de sa pause au moins. Est-ce que cela a eu un impact sur ses performances ?

"Impossible de dire à quel point. Mais j’apprécie de déconnecter… J’ai toujours mes comptes, les réseaux sociaux, je publie toujours, etc. J’utilise toujours mes SMS pour mes amis et rester en contact, et c’est tout. Je suis très, très heureux, car j’ai l’impression que c’est une perte de temps. J’ai mieux à faire. J’ai beaucoup de choses à améliorer. De nombreux facteurs entrent en jeu. Je peux certainement dire que c’est l’un d’entre eux. Donc, je suis heureux. Chacun fait ce qu’il veut, mais moi, je suis content de rester loin de ça."