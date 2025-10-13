Norris a montré qu’il pouvait être ’dur’ pour finir la saison

Lando Norris a-t-il cherché à montrer un autre visage à son équipier Oscar Piastri et à son équipe, McLaren F1, lors du Grand Prix de Singapour.

En montrant une agressivité en piste plus importante que lors des dernières courses, au moment du départ, le Britannique a tenu à montrer à l’Australien mais aussi à ses patrons qu’il ne serait pas facile à manipuler.

L’ancien pilote de F1 Johnny Herbert, ex-commissaire sportif pour le compte de la FIA, estime ainsi que le dépassement audacieux de Norris sur Piastri lors du départ du Grand Prix va dans ce sens.

Il n’y a désormais plus que 22 points d’écart entre Piastri et Norris en tête du classement des pilotes, à six manches et trois sprints de la fin de saison.

"Pour gagner et se mettre en position de remporter un championnat, il faut parfois savoir se montrer intransigeant."

"Lando a été critiqué dans le passé pour ne pas être assez dur. C’était une belle course. Pour être honnête, c’est Piastri lui-même qui s’est mis dans cette position, car il s’est rapproché de Max, ce qui l’a fait sortir un peu large, et il a perdu un peu d’élan, ce qui a permis à Lando de passer à l’intérieur, puis à l’extérieur et à l’intérieur du troisième virage."

"D’accord, ils se sont touchés, il a un peu bougé ; il a aussi touché Max. Mais c’est ça qui compte, c’est ce que je veux voir, et je pense que c’est ce que les fans veulent voir."

"C’est exactement ce que j’attends d’un pilote de course du calibre d’Oscar, Lando et Max. Mais le fait qu’Oscar vienne à la radio pour se plaindre, que ce n’est pas conformer à une décision de l’équipe, et qu’il lui rende sa place, c’était bizarre."

"Ils utilisent les règles papaya pour essayer d’en tirer profit. Je suis vraiment content que les commissaires ne se soient pas impliqués, et que l’équipe ne se soit pas impliquée."

Depuis l’abandon de Norris à Zandvoort, il a battu Piastri lors de trois week-ends consécutifs. Herbert est convaincu que l’élan est désormais du côté de Norris, car il est "plus facile d’être le poursuivant" dans une course au titre.

"Lando est le poursuivant et il est beaucoup plus facile d’être un poursuivant que quelqu’un qui essaie de s’accrocher. Ce côté-là va être difficile pour Oscar."

"On sent qu’il a élevé son niveau de jeu. Les choses évoluent dans ce sens. Lando semble avoir développé ce petit plus par rapport à Oscar."

Herbert fait aussi partie de ceux qui appellent McLaren à prendre du recul dans la gestion du duo et à les laisser se battre en piste au besoin.

"La course au championnat des pilotes est lancée, et ils doivent laisser les pilotes nous montrer pourquoi ils seront champions du monde à la fin de l’année."

"McLaren doit soutenir les deux, mais ils doivent leur donner la liberté de courir et de se battre en piste. C’est ce que Zak Brown a dit, qu’ils sont libres de courir."

"J’espère que ce sera le cas pour le reste du championnat et les six courses à venir."