Présentation et horaires du Grand Prix des États-Unis 2025 de F1

La 19e manche de la saison 2025 de F1 se déroule ce week-end à Austin, à l’occasion du Grand Prix des Etats-Unis. C’est la première course d’un doublé qui mènera ensuite le paddock à Mexico.

Le titre constructeurs étant obtenu par McLaren, l’enjeu principal sera de voir si la situation évoluera du côté du championnat pilotes entre Oscar Piastri, Lando Norris et Max Verstappen.

L’autre enjeu sera évidemment la victoire, alors que Ferrari cherche toujours son premier succès de la saison, et que McLaren n’a plus gagné depuis le GP des Pays-Bas, fin août.

Du côté du tracé

Présent au calendrier depuis 2012, le Circuit des Amériques a immédiatement fait l’unanimité. Son savant mélange de changements de direction et de sections techniques en fait un véritable défi pour les voitures et les pilotes.

Son premier virage, une épingle en montée, offre une vue impressionnante lorsque les vingt monoplaces s’affrontent au départ. Cette année, il a été resurfacé dans quelques virages pour limiter les bosses qui devenaient problématiques.

Virage 1 – La pole position et le Virage 1 sont séparés de 500 mètres, mais le dénivelé atteint pas moins de 40 mètres et l’on s’inscrit dans le virage une fois au sommet. La piste est très large pour offrir différentes trajectoires en vue d’y effectuer des dépassements.

Virage 3 – L’entrée des Esses. Après le Virage 3 à plein régime en septième vitesse, on bascule dans un droite-gauche-droite très rapide où des appuis élevés sont requis.

Virages 8/9 – Attention au vibreur à l’intérieur du Virage 9. Les voitures y arrivent depuis le Virage 8, négocié à 130 km/h. Il faut bien réussir sa sortie pour conserver ses prédécesseurs à portée de DRS.

Virage 11 – Ce virage lent sur le deuxième rapport débouche sur la plus longue ligne droite du circuit. Une bonne sortie est importante pour faciliter – ou empêcher – un dépassement.

Virage 12 – Situé au terme d’un kilomètre de ligne droite, le gros freinage du Virage 12 à 330 km/h représente la meilleure opportunité de dépassement du tracé.

Virages 13/16 – Une série de virages lents, théâtre de nombreux duels lors des dernières éditions.

Virages 17/18 – Les ailerons avant sont réglés pour éviter tout sous-virage dans ce double gauche. Ces virages devraient être avalés à plein régime avec les nouvelles F1.

Virage 19 – Une petite courbe moyennement rapide où il est facile de sortir large.

Virage 20 – Le dernier virage mène à la ligne droite des stands et la deuxième zone DRS.

Forces en présence

Après deux victoires de Verstappen et une victoire de Russell, il est difficile de savoir qui sera l’équipe la plus en forme à Austin ce week-end, alors que McLaren F1 vise toujours la limitation de dégâts pour ne pas voir le Néerlandais revenir sur Norris et Piastri.

Ferrari avait gagné à Austin l’an dernier mais pourrait être en retrait de McLaren, Red Bull et Mercedes ce week-end, comme lors des courses précédentes. Mais avec une seule séance libre, la hiérarchie pourrait évoluer au fil du week-end.

Derrière les top teams, Racing Bulls et Williams devraient fort logiquement être parmi les teams les plus performants, mais rien n’est sûr, car Aston Martin, Haas et Sauber ont parfois des sursauts de performance.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation. Et ceux de Zandvoort sont particulièrement ambitieux !

— Franck : 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell

— Emmanuel : 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris

— Alexandre : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix des États-Unis

Les horaires du Grand Prix des États-Unis sont parmi les plus tardifs de la saison en France. Avec le quatrième Sprint de la saison, les horaires seront exactement les mêmes que l’an dernier.

- Vendredi 17 octobre

19h30-20h30 : Essais Libres

23h30-0h14 : Qualifications Sprint

- Samedi 18 octobre

19h00-19h30 : Sprint

23h00-0h00 : Qualifications

- Dimanche 19 octobre

21h00-23h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix des États-Unis