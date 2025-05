Newey révèle ce qui pourrait attirer Verstappen chez Aston Martin F1

Adrian Newey a exposé le seul critère qui intéresserait Max Verstappen pour des retrouvailles avec lui chez Aston Martin F1.

Après 19 saisons chez Red Bull, durant lesquelles le designer légendaire a aidé Verstappen à devenir multiple champion du monde de F1, Newey a quitté l’équipe il y a un an, incertain à ce moment-là de son avenir.

Quelques mois plus tard, Aston Martin a confirmé avoir recruté l’homme de 66 ans comme directeur partenaire technique, à compter de mars.

Depuis le départ de Newey de Red Bull, de nombreuses spéculations ont circulé sur un éventuel transfert de Verstappen vers l’écurie de Silverstone. Le génie du design de Newey est un attrait naturel pour le quadruple champion.

Newey, cependant, a clairement indiqué que ni lui ni les sommes exorbitantes évoquées pour attirer Verstappen de Red Bull vers Aston Martin ne sont les facteurs qui motivent un éventuel transfert.

"Max a clairement un talent phénoménal et est un compétiteur hors pair," a déclaré Newey à Monaco pour sa première participation à un Grand Prix depuis son arrivée chez Aston Martin.

"Cela signifie en partie que Max aime ramener les choses à une seule équation commune, et dans ce cas précis, choisir l’équipe qui, selon lui, fournira la voiture la plus rapide."

"Donc, si nous voulons attirer Max, la première chose à faire est de concevoir une voiture rapide."

Quand lui et l’équipe pourraient y parvenir, avec la nouvelle réglementation qui se profile pour l’année prochaine, Newey a répondu : "Je n’en ai absolument aucune idée."

"Quand j’ai découvert le règlement de 2026, ma première réaction a été comme pour celui de 2022 : ’Mon Dieu, il ne reste plus grand-chose comme libertés’. Mais ensuite, on entre dans les détails, et il y a une certaine flexibilité. Bien sûr, j’aimerais toujours plus."

"J’imagine que vous verrez des solutions différentes au début de l’année prochaine. Ensuite, bien sûr, comme cela s’est produit avec ce règlement, après trois ou quatre saisons, tout le monde commencera à converger. Vers notre solution avec un peu de chance (rires)."

Interrogé sur la capacité de Verstappen à faire la différence avec une Aston Martin par rapport aux autres prétendants au titre, il a répondu : "Max, comme je l’ai dit, est un pilote phénoménal, un compétiteur phénoménal. Ce n’est que du rêve pour la suite."

Pour Newey, Aston Martin dispose déjà d’un duo sur lequel il estime pouvoir compter.

À l’approche de ses 44 ans, Fernando Alonso ne montre aucun signe de ralentissement. Le double champion est physiquement, mentalement et tactiquement aussi fort qu’à n’importe quel moment de sa glorieuse carrière. Pour de nombreux observateurs, Lance Stroll ne reste en F1 que grâce à son père, Lawrence, qui dirige l’écurie. Mais Newey a fermement défendu Stroll.

"Je pense que Lance a une réputation injustement mauvaise en moyenne, à mon avis, quand on le compare à ses coéquipiers : Checo [Perez], Nico Hülkenberg, Sebastian Vettel et maintenant Fernando. Il a toujours été là. Tout pilote qui arrive en Formule 1 est clairement très bon, mais je pense que Lance est bien plus rapide qu’on ne le croit."

Concernant Alonso, Newey a clairement du temps pour le pilote espagnol et se réjouit désormais de pouvoir travailler avec lui après avoir été en concurrence pendant si longtemps.

"C’est un personnage vraiment cool. Il a été un ennemi pendant de nombreuses années, tout comme Lewis [Hamilton]."

"Je crois avoir déjà dit qu’on ne peut travailler qu’avec un nombre limité de pilotes, mais deux pilotes, dans un contexte relativement moderne, avec lesquels j’aurais aimé travailler sont Lewis et Fernando. Je n’ai pas travaillé avec les deux, donc j’aurais au moins pu le faire avec l’autre."

"C’est seulement lorsque vous arrivez sur la piste de course que vous commencez vraiment à développer cette relation, donc j’ai hâte que cela se développe un peu cette saison, mais surtout la saison prochaine."