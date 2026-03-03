Montoya pousse Ferrari à miser sur Horner

L’avenir de Christian Horner continue d’alimenter les débats dans le paddock. Écarté de Red Bull Racing après le Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, mettant fin à vingt années de collaboration, le Britannique demeure sans poste en Formule 1. Une situation que Juan Pablo Montoya juge presque inconcevable... au point d’inviter Ferrari à revoir sa position.

Le départ d’Horner a marqué la fin d’une ère extrêmement fructueuse pour l’écurie de Milton Keynes, désormais dirigée par Laurent Mekies. Dans la foulée, l’hypothèse d’un transfert à Maranello a brièvement circulé avant d’être rapidement écartée par la Scuderia, avec le soutien affiché de Lewis Hamilton et Charles Leclerc envers leur patron, Fred Vasseur.

Pour Montoya, cela n’enlève rien à la valeur de Horner. Interrogé par Vision4Sport sur l’intérêt que représenterait Horner pour Ferrari, l’ancien pilote colombien ne tergiverse pas : "Honnêtement, oui."

"Mais Ferrari devrait comprendre que ce serait nul pendant deux ans, et que c’est un programme d’au moins quatre ans. Il faudrait être patient."

Bien entendu, tout va dépendre de l’entame de Ferrari dans cette nouvelle ère technique de la F1. Si le puzzle mis en place par Vasseur donne enfin ses fruits, le Français sera certainement conservé. Dans le cas contraire, il est fort probable qu’il soit sur un siège éjectable.

Montoya insiste sur la nécessité d’un soutien total de l’environnement ferrariste si Horner devait remplacer Vasseur.

"Ils devraient accompagner le projet pendant que l’équipe se reconstruit, et tout le monde devrait comprendre qu’ils vont ensemble vers quelque chose de solide."

"On ne peut pas avoir des gens qui parlent dans tous les sens et qui critiquent. Les médias adorent quand les dirigeants commencent à parler trop librement. Il faut rester unis."

"C’est là que Mercedes et McLaren font un travail énorme : ils restent unis, discrets et soutiennent leurs pilotes."

"Si Kimi Antonelli se crashe et qu’ils disent : ’Il est jeune, il est brillant. Ne vous inquiétez pas, on est contents qu’il se soit crashé, c’est de l’expérience’."

Si Ferrari reste une idée séduisante sur le papier, Horner est aujourd’hui plus étroitement lié à Alpine pour un éventuel retour en F1. Et Montoya partage cet avis.

"On ne sait pas ce que va donner Ferrari cette année (avec Vasseur). Alpine serait le meilleur choix à court terme," affirme-t-il. "Alpine a le moteur Mercedes. Ils sont basés en Angleterre. Ils ont tout ce qu’il faut. Ils sont à environ 20 ou 30 minutes de Red Bull."

"S’il pouvait s’impliquer avec cette équipe, cela pourrait leur faire un bien fou."