Williams F1 face à la réalité : pourquoi le top 4 reste hors de portée

En janvier, James Vowles célébrait sans s’en rendre compte le troisième anniversaire de son arrivée à la tête de Williams F1. Assis dans son bureau londonien par un après-midi pluvieux, le Britannique esquisse un sourire en coin lors d’une interview avec le Guardian avant le début de la saison à Melbourne ce week-end. "J’aurais probablement dû m’accorder un moment pour réfléchir, mais on est trop pris par le travail. C’est ça, la réalité de la Formule 1."

À 46 ans, Vowles est l’un des personnages les plus fascinants du paddock. Ancien directeur de la stratégie de Mercedes F1, il a contribué à faire gagner neuf titres constructeurs et huit titres pilotes. Pourtant, en 2022, il a volontairement quitté Mercedes, alors vice-championne du monde, pour relever le défi colossal d’un Williams englué à la dernière place du championnat.

Trois saisons plus tard, le bilan est déjà significatif. En 2025, l’écurie de Grove a terminé cinquième avec deux podiums à la clé. À l’aube d’une nouvelle campagne qui débute à Melbourne, Vowles incarne plus que jamais l’ambition et la détermination d’un projet qui vise désormais le top 4.

Le patron de Williams le sait pourtant : la marche est immense. "Le bond réalisé l’an dernier depuis la neuvième place était beaucoup, beaucoup plus facile que celui que nous visons maintenant. Il y a une difficulté exponentielle entre passer de la cinquième à la quatrième place, puis de la quatrième à la deuxième, et enfin de la deuxième à la première. Chaque étape est un pas de géant."

La saison 2026 a d’ailleurs débuté par un sérieux contretemps. Williams était la seule des onze équipes à ne pas être prête pour les essais hivernaux de Barcelone en janvier, alors que la F1 entame une ère de profondes réformes techniques impliquant un nouveau châssis et un nouveau moteur.

"C’est une question parfaitement légitime. Pourquoi n’étions-nous pas prêts alors que nous avons tant travaillé l’an dernier en vue de 2026 ? La réalité, c’est que chez Williams, le temps nécessaire pour transformer une idée en quelque chose de concret reste plus long que chez une équipe de référence. Nous changeons nos processus, nos procédures et nos systèmes. C’était faisable, mais avec une part de risque. Et quelque chose s’est mal passé."

Privée de roulage en Catalogne, l’équipe a dû se contenter d’une semaine intensive sur simulateur à son usine de l’Oxfordshire avant de rejoindre le paddock pour la deuxième session d’essais à Bahreïn.

Loin de s’effondrer, Williams a su rebondir. "Même si nous avons manqué Barcelone, nous avons fait preuve d’agilité. À Bahreïn, nous avons réalisé le troisième plus gros kilométrage. Ce que nous avons fait à la place de Barcelone n’est pas équivalent à du temps de roulage, des essais en piste, mais cela nous a permis d’arriver en étant au niveau, voire au-dessus, de presque tout le monde."

L’annonce du forfait espagnol aurait pu miner le moral des troupes. "Je leur ai parlé exactement comme je vous parle aujourd’hui. Être direct est essentiel. Le moral souffre lorsqu’il n’y a ni plan d’action ni compréhension des erreurs."

Malgré cette réaction, Williams entame l’année avec un handicap.

"Après Bahreïn, ce que je vois, c’est que nous devons trouver de la performance. Nous ne sommes pas au niveau espéré, celui qui consistait à gêner le top 4. C’est une surprise, mais nous avons des plans pour Melbourne et la suite."

"Certaines décisions seront douloureuses à court terme. Nous devons parfois faire des choix audacieux qui nous coûteront maintenant, mais qui garantiront l’avenir. Les problèmes restants sont profonds et prendront du temps à être identifiés et corrigés."

Le conseil d’administration suit pourtant cette ligne sans broncher.

"Nous échangeons quotidiennement et l’alignement est total. Même si nous souffrons à court terme, nous continuerons, car c’est la bonne chose pour l’entreprise."

Avant de conclure, il se projette sur la hiérarchie actuelle : "Mercedes a fait un travail exceptionnel et sera l’équipe à battre. McLaren m’impressionne énormément. Ferrari peut viser le top 3, et Red Bull est probablement quatrième."

L’exemple McLaren, sacrée à nouveau championne du monde avec Lando Norris, nourrit l’espoir.

"Ils sont une source d’inspiration. Leur trajectoire prouve que c’est possible."

Alors, Williams peut-elle être championne du monde dans les cinq prochaines années ? Vowles marque une pause, puis tranche : "C’est un délai raisonnable. Je vous regarde droit dans les yeux et je le dis sans hésiter : oui, nous y arriverons."