Mick Schumacher confirme son intérêt pour Cadillac F1

Mick Schumacher, présent au Grand Prix de Miami le week-end dernier, a confirmé sa présence au lancement de Cadillac F1, samedi.

Bien qu’il ait quitté son poste de pilote de réserve de Mercedes cette année, l’ancien pilote Haas se serait rendu à Miami pour des discussions « secrètes » concernant Cadillac.

"J’y suis allé brièvement et j’ai jeté un œil," a répondu le pilote de 26 ans, interrogé sur sa présence à l’événement qui s’est tenu à Queen Miami Beach.

"Le logo a été présenté et il était très beau : le logo Cadillac et la Formule 1 en dessous. Un sujet et un projet passionnants !" a souri l’Allemand, qui a refusé d’en dire plus lorsqu’on l’a interrogé sur la nouvelle onzième écurie de F1 qui fera ses débuts en 2026.

Pressé d’en dire plus, lorsqu’on lui a demandé s’il avait réellement une chance de prendre l’un des deux cockpits, il a répondu : "On verra bien ce qui se passera l’année prochaine."

Son ami Sebastian Vettel a déclaré cette semaine que "ce serait bien que Mick ait une seconde chance en Formule 1."