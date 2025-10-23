McLaren face à la pression de Verstappen : Un privilège, pas une source de stress

Quand on se retrouve sous pression, il vaut mieux l’affronter que stresser ! C’est que le patron de McLaren F1, Andrea Stella, a tenu à rappeler à son équipe avant le Grand Prix du Mexique ce week-end alors que la lutte pour le titre pilotes en Formule 1 contre Max Verstappen et Red Bull s’est largement intensifiée après Austin.

Selon Stella, c’est "un grand privilège" et non une situation "où il faut stresser", même si l’écurie basée à Woking détenait une avance confortable dans les deux championnats à la sortie de la pause estivale.

Et si l’équipe a remporté deux titres consécutifs chez les constructeurs à Singapour, le Grand Prix des États-Unis, dimanche, a réellement relancé la lutte pour le titre des pilotes.

Verstappen, qui comptait 104 points de retard sur le leader Oscar Piastri après Zandvoort, n’est plus qu’à 40 points de l’Australien après un week-end dominant à Austin.

Stella, qui a connu ses derniers succès au championnat pilotes avec Michael Schumacher et Kimi Raikkonen chez Ferrari, a tenu à adresser un message positif sur la manière d’aborder la rude concurrence que lui livre Verstappen.

"Tout d’abord, je dois rester calme, et ne pas communiquer de stress à mon niveau. Et c’est ce que je parviens à faire grâce à mon expérience mais aussi en relativisant les choses."

"J’espère que je vais y arriver. Et on continue à dire que ce à quoi on est confrontés en ce moment, c’est-à-dire une compétition serrée pour gagner des courses, une compétition serrée pour le championnat des pilotes, c’est ça la Formule 1."

"Si quoi que ce soit, c’était anormal lorsque nous obtenions facilement les doublés, comme à Barcelone, à Bahreïn, dans d’autres endroits. Ce n’est pas ça, la Formule 1."

L’Italien a exhorté son équipe à ne pas se laisser décourager par la perspective d’affronter le défi de taille que Verstappen va lui imposer. Le seul conseil qu’il puisse donner à ses pilotes et à ses collègues est d’accepter la pression et de se rappeler à quel point c’est un immense privilège d’être impliqué dans une lutte acharnée pour le titre.

"Il s’agit de s’habituer à ce type de pression, que nous voulons vivre avec un maximum d’intensité et un minimum de stress. Nous ne voulons pas perdre la joie de faire ce que nous faisons."

"Nous voulons simplement nous assurer d’être dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de nous-mêmes, ce qui implique également de prendre du plaisir et de reconnaître qu’au final, c’est un immense privilège d’être dans cette situation."

"Et c’est un privilège qui nous a été accordé grâce au bon travail accompli par McLaren à l’usine, l’équipe de course et les deux pilotes. Ce que nous devons faire à l’avenir est donc très simple."

"Nous devons continuer à faire du bon travail et les résultats suivront."