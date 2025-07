Mercedes F1 veut rebondir à Silverstone... avec de l’orange dans sa livrée

Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes, a révélé que les Flèches d’Argent avaient « délibérément expérimenté » des réglages sur la W16 lors du Grand Prix d’Autriche.

Comme prévu, l’écurie de Brackley a connu un week-end difficile sur le Red Bull Ring, la température de la piste ayant dépassé les 50 °C.

George Russell n’a pas réussi à reproduire sa performance du Grand Prix du Canada, qui lui avait permis de remporter une victoire éclatante ; cependant, la météo devrait être plus favorable à Mercedes à Silverstone.

Les prévisions actuelles pour le Grand Prix de Grande-Bretagne annoncent des températures autour de 20 °C, des conditions qui devraient être nettement plus favorables à l’écurie allemande.

Wolff est heureux d’avoir l’opportunité immédiate de rebondir après avoir quitté l’Autriche ce week-end, où il s’attend à un Grand Prix bien plus fort pour son équipe.

"Après un Grand Prix difficile en Autriche, il est bon de reprendre la compétition immédiatement en Angleterre," commente Wolff.

"Nous avons délibérément expérimenté avec les réglages à Spielberg ; ce fut un test utile et nous pouvons en tirer des enseignements positifs pour ce week-end, même si cela n’a finalement pas amélioré nos performances."

"Silverstone est généralement un circuit performant pour nous. Les conditions plus fraîches devraient convenir à notre voiture, et nous espérons réaliser une belle performance devant nos employés et les fans britanniques passionnés, qui créent toujours une ambiance formidable."

Et Mercedes F1 arborera une livrée spéciale pour la W16 afin de fêter les 75 ans du premier Grand Prix, qui s’est tenu sur ce circuit.

"La toute première course du Championnat du monde a eu lieu à Silverstone il y a 75 ans ; ce week-end revêt donc une importance particulière pour la discipline. Nous profiterons de cette occasion pour célébrer l’héritage de Mercedes dans l’automobile et le sport automobile, passé, présent et futur."

"Cela comprendra une nouvelle livrée, reprenant l’orange coucher de soleil du CONCEPT AMG GT XX récemment lancé (photo ci-dessous), le concept-car révolutionnaire qui offre un aperçu impressionnant de l’avenir d’AMG."

"Si ce week-end sera passionnant hors piste avec plusieurs activations, notre attention restera bien sûr entièrement concentrée sur la piste. Nous chercherons à rebondir par rapport au week-end dernier et à réaliser une performance plus digne de l’histoire légendaire de Mercedes."