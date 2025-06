Mercedes F1 espère ne plus revivre le ’désastre’ du triplé de courses

Mercedes F1 espère avoir tout connu pendant le triplé de courses qui vient de s’achever, avec trois pannes mécaniques et un accident. James Allison, le directeur technique, a fait référence au livre ’The World According to Garp’ dans son débriefing, et il explique pourquoi.

"Le personnage principal de ce livre, Garp, a acheté sa première maison en se basant sur le fait qu’un avion léger s’y était écrasé" explique Allison. "Il considérait que la maison était pré-désastrée et que, par conséquent, rien de mal ne lui arriverait à l’avenir."

"Ainsi, si l’on considère ces trois courses, on peut dire que nous avons été pré-désastrés avec des abandons inattendus sur des composants très matures pour lesquels nous n’aurions jamais pu nous attendre à une telle défaillance. Avec un peu de chance, nous aurons plus de réussite à l’avenir."

Allison se félicite néanmoins de la limitation de dégâts effectuée à Barcelone grâce à l’expérience des deux courses précédentes : "Je pense que la chose la plus importante de ces trois courses est que nous nous sommes trompés lors des deux premières dans la façon dont nous avons réglé la voiture."

"Nous avons trop sollicité l’essieu arrière, ce qui a eu des conséquences néfastes, et nous avons abordé Barcelone avec un état d’esprit différent. Nous avons abordé Barcelone avec un état d’esprit différent. Et sur un circuit qui aurait tué nos pneus si nous l’avions abordé comme nous l’avons fait à Imola et à Monaco, nous avons été un peu plus nous-mêmes."

"En regardant vers la suite et en sachant que nous pouvons faire davantage de ce genre de choses et nous appuyer davantage sur cela dans les courses à venir, je pense que c’est une bonne chose."

Le moteur d’Antonelli qui a lâché à Barcelone ne pourra pas être récupéré pour la suite de la saison, et cela inquiète l’ingénieur britannique, qui sait que la gestion de pièces va être délicate.

"Cela met de la pression sur le pool. Nous pourrions installer une nouvelle unité de puissance lors du prochain week-end de course, sans subir de pénalités, car nous sommes encore en dessous du nombre maximum d’unités que vous êtes autorisés à utiliser dans une année sans pénalité."

"Mais, bien sûr, nous ne sommes qu’au tiers de l’année... enfin un peu plus. Cela va donc mettre à rude épreuve le reste de la réserve si nous devons tenir jusqu’à la fin de l’année."

"Nous allons donc réfléchir à la manière d’utiliser au mieux les ressources restantes. Mais, oui, ce n’est évidemment pas drôle quand une unité de puissance sort du pool avant d’avoir atteint sa pleine durée de vie."

Et de s’inquiéter pour la confiance d’Antonelli : "Kimi est jeune et plein de l’optimisme de la jeunesse, mais je sais pertinemment que nos échecs au cours de cette période lui ont fait mal. Deux abandons, un causé par un problème de châssis, un causé par un problème de moteur en seulement trois courses. C’est une pilule difficile à avaler."