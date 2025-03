Mercedes F1 détaille les pertes subies par Antonelli en Chine

En Chine, Andrea Kimi Antonelli a endommagé sa voiture au départ. Le pilote Mercedes F1 a ensuite fait une belle course, mais celle-ci aurait pu être bien meilleure sans ces circonstances, comme l’explique un des responsables de l’équipe.

"Ce qui s’est passé, c’est que Leclerc a heurté le pneu arrière de Lewis [Hamilton] et que cela a cassé la dérive verticale de son aileron avant" a expliqué Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes.

"Kimi l’a vu, mais il n’a pas pu l’éviter parce qu’il y avait des voitures de chaque côté. Il a donc roulé dessus et la pièce est passée sous la voiture et a endommagé les dérives du plancher. Et cela a coûté beaucoup de performance."

S’il est difficile de juger précisément le temps perdu, Mercedes parvient à l’évaluer : "Ce serait beaucoup plus facile à dire si l’on disposait d’un certain nombre de tours avant que l’accident ne se produise et que l’on puisse ensuite évaluer les pertes. Mais ici, quand c’est au premier tour, vous devez estimer un peu où il aurait été."

"Pour faire cette estimation, nous pouvons regarder les données aérodynamiques et nous pouvons voir que nous avons perdu quelque chose de l’ordre de deux à trois dixièmes de seconde d’aérodynamisme. Mais l’autre problème, c’est qu’il n’est pas réparti uniformément sur toute la voiture."

"Cela fait glisser les pneus arrière, ils chauffent, ils perdent de l’adhérence. Et il s’est un peu battu avec ça pendant la majeure partie de la course. Vous pouvez le régler un peu lors de l’arrêt au stand, vous pouvez ajuster l’aileron avant. Mais le problème, c’est que cela peut avoir des effets assez incohérents lorsque la voiture est endommagée."

"Il ne s’agit pas simplement d’avoir deux dixièmes de performance en moins, car dans certains virages ou dans des conditions de vent latéral, cela peut être plus ou moins. L’équilibre peut être très variable. Et il a fait du bon travail pour gérer cela."

Shovlin est convaincu qu’Antonelli aurait pu se battre pour le podium ou une place au pied de celui-ci, sans ses dégâts : "C’est frustrant parce que je pense qu’au vu du rythme de Kimi ce week-end, il aurait dû se battre avec les Ferrari, avec Max."

"Cela aurait été génial de le voir aussi haut. C’est aussi une bonne chose pour son apprentissage en tant que pilote de F1 d’être aux avant-postes. C’est donc un peu de malchance pour Kimi, mais il est très positif et attend avec impatience le reste de la saison."

Shovlin a aussi salué la manière dont Antonelli et son ingénieur, Peter Bonnington, se sont habitués à travailler ensemble : "Il s’intègre parfaitement à l’équipe et il est difficile de prendre la relève d’un pilote qui a connu autant de succès que Lewis."

"Pour Kimi, sa carrière en F1 n’en est qu’à ses débuts. Heureusement, il a maintenant un ingénieur de course très expérimenté avec Bono qui l’aide à comprendre comment aborder les week-ends, comment construire sa vitesse et comment travailler sur les réglages de la voiture."

"Tout le monde dans l’équipe est très heureux de travailler avec lui, et il en profite. Je pense qu’à Melbourne, il n’arrivait pas à croire qu’il prenait le départ d’une course de F1. La première course sur piste mouillée est particulièrement délicate, mais il s’y habitue. Kimi a encore beaucoup de progrès à faire."

