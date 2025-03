Marko décrit le changement ’étrange’ qui l’a convaincu chez Tsunoda

Red Bull Racing a décidé de promouvoir Yuki Tsunoda à la place de Liam Lawson au bout de deux courses seulement dans cette saison 2025, une décision que ses dirigeants avaient refusé de prendre durant l’intersaison en envoyant le Néo-Zélandais aux côtés de Max Verstappen.

Helmut Marko s’est exprimé sur l’échange entre les deux pilotes et assure que Tsunoda a changé - comme par miracle - dans son approche lors des deux courses du début de saison 2025.

"Tsunoda a fait un grand pas en avant. C’est étrange après quatre ans, maintenant dans sa cinquième année, il a une personnalité beaucoup plus forte" a déclaré aujourd’hui le consultant motorsport de Red Bull à la BBC pour justifier le changement d’avis au sujet du Japonais.

"Il a plus de confiance et il a fait deux très bonnes courses, c’est juste que sa stratégie n’a pas fonctionné chez Racing Bulls. Dans ce cas, l’expérience d’une voiture très difficile est quelque chose qui va l’aider. C’est ce que nous pensions."

Red Bull a abattu son couperet au bout de deux courses, et Marko justifie cette décision : "Nous craignions que sa confiance en lui (Lawson) soit tellement entamée qu’il ne puisse pas réaliser ses performances habituelles."

"D’un autre côté, nous avons deux pilotes pour le championnat des constructeurs, mais aussi pour soutenir Max sur le plan stratégique. Si vous avez deux pilotes dans les cinq ou huit premiers, il est plus facile d’adopter une stratégie qui favorise le pilote numéro un."

Le pilote néo-zélandais ne perd pas tout, et Marko est convaincu qu’il saura rebondir dès cette année : "Sa performance n’était plus suffisante et cela vient de sa confiance en soi. Comme je l’ai dit, il n’est pas exclu de la F1, et Racing Bulls lui donnera la possibilité de se remettre et de relancer sa carrière."

S’il se veut rassurant pour Lawson, c’est parce qu’il prend pour exemple Pierre Gasly et Alex Albon, qui ont relancé leur carrière... ailleurs que dans le giron : "Pour son bien, il retourne chez Racing Bulls, qui dispose d’une voiture capable de se classer dans le top 10 en qualifications et en course."

"Il suffit de regarder dans le passé, c’est arrivé à Gasly, c’est arrivé aussi à Albon et ils ont récupéré et ils sont maintenant des pilotes de F1 compétitifs. De plus, la RB21 n’est pas la voiture la plus rapide, mais elle est néanmoins très difficile à piloter et Max peut la gérer, mais pas à ce stade, Liam."

Carlos Sainz aurait-il été l’homme providentiel ?

Red Bull a discuté avec Carlos Sainz l’an dernier, mais les négociations ne sont pas allées au bout. L’Autrichien reconnait qu’il aurait pu être la meilleure solution pour l’équipe mais que le timing des discussions n’était pas le bon.

"Avec le recul, c’est toujours facile à dire, mais lorsqu’il était disponible, la situation était différente avec Red Bull Racing. Au début de l’année, Sergio Pérez a terminé deux fois deuxième et était performant. Plus tard, Sergio a eu des problèmes avec la voiture et ses performances ont chuté."

Marko est conscient que Verstappen pourrait vouloir quitter Red Bull si le niveau ne remonte pas : "Nous sommes très motivés pour remporter ce cinquième titre. Nous savons aussi que si nous n’obtenons pas de résultats pour Max, tous les meilleurs pilotes ont des clauses de performance dans leur contrat."

"Nous devons donc nous assurer qu’il dispose d’une voiture qui lui permette de gagner et il y a eu une réunion très constructive jeudi dernier, Max avec les ingénieurs, et ils ont discuté de la manière d’améliorer la voiture et de la rendre plus facile à conduire et d’avoir une plus grande plage de conduite, et tout cela s’est déroulé de manière très positive. Il ne reste plus que deux courses à disputer et nous avons huit points de retard."

"Toute l’équipe est concentrée sur la conquête de ce cinquième titre, que nous n’avons pas réussi à décrocher avec [Sebastian] Vettel, mais qui est possible cette fois. Et si vous regardez les temps de Max avec le pneu dur, nous étions compétitifs mais pas partout comme la McLaren, mais nous ne sommes pas si loin que cela."

