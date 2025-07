Williams F1 presse Sainz de concrétiser maintenant

James Vowles, directeur de l’équipe Williams F1, affirme que l’objectif pour la seconde moitié de la saison 2025 avec Carlos Sainz est de concrétiser son potentiel qui a été démontré lors des 12 premières courses.

Alors qu’Alex Albon a marqué 46 points lors des 12 premières manches, Sainz n’en compte que 13 après de multiples occasions manquées. Vowles explique que c’est une combinaison de défaillances de l’équipe et des pilotes qui a impacté son total de points.

"Avec Carlos, je pense que nous n’avons pas donné le meilleur de nous-mêmes cette année. Et c’est un mélange de facteurs. Il a commis des erreurs en piste. Il y a eu les mêmes erreurs que nous. Il y a eu des accidents. Il y a eu une accumulation de facteurs."

"Pour moi, il s’agit de fixer des limites et d’avancer à partir de Spa. Plusieurs très bonnes courses nous attendent. Il s’agit de réaliser le résultat attendu de la voiture, de bien comprendre pourquoi nous ne tirons pas pleinement parti des qualifications, de nous concentrer sur ces points et d’obtenir la meilleure performance possible."

"Pour Carlos, il s’agit d’obtenir les résultats dont je sais que nous sommes capables ensemble, ce que nous n’avons pas fait cette année."

Tout en saluant les performances d’Albon, Vowles affirme que l’équipe doit maximiser les opportunités qu’elle a créées.

"Pour Alex, il s’agit de poursuivre sur notre lancée du début d’année et de reconnaître que nous avons un peu reculé, mais de progresser sur les performances de la voiture et de commencer à tirer le meilleur parti possible des qualifications afin de lui permettre de poursuivre le cumul de points en première moitié de saison."

"Nous sommes maintenant à mi-parcours et avons évidemment réalisé un très bon départ, puis nous avons un peu perdu du terrain, car d’autres ont amélioré la performance de leur voiture. Nous avons maintenant une petite mise à jour à Spa. Ce que nous devons vraiment faire, c’est capitaliser sur les performances de la voiture dont nous disposons. Il nous reste encore des points à marquer d’ici la fin de l’année ; il faut veiller à exploiter au mieux les week-ends et à saisir toutes les opportunités qui se présentent."