Quand un burger devient un porte-malheur pour Piastri !

La chaîne australienne de burgers Grill’d a discrètement révisé sa promotion dédiée à Oscar Piastri, alors que le pilote McLaren traverse une série de courses sans podium.

Le burger baptisé "Oscar Piastri 81 Burger", lancé en début de saison, avait fait son retour sur le menu de l’enseigne en septembre, quelques jours seulement après que l’Australien eut pris 34 points d’avance sur Lando Norris au championnat grâce à sa victoire au Grand Prix des Pays-Bas.

Face à ce succès, Grill’d avait lancé une promotion liée aux résultats en Formule 1 du pilote : chaque podium devait permettre aux clients d’obtenir un burger gratuit le lundi suivant.

La promotion, mise en place le lendemain de la troisième place de Piastri à Monza, devait se poursuivre jusqu’au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Ironie du sort : Monza reste à ce jour le dernier podium de l’Australien.

La suite de sa saison s’est compliquée : accidents à Bakou, lors des Sprints à Austin et au Brésil, puis une pénalité de 10 secondes pour avoir provoqué une collision durant le Grand Prix du Brésil. Non seulement Piastri n’a plus signé de podiums, mais il a aussi perdu la tête du championnat.

Dans ce contexte, Grill’d a discrètement modifié sa campagne, qui s’applique désormais simplement "lorsque Oscar participe à une course".

La modification n’est pas passée inaperçue. Sur les réseaux, les supporters se sont empressés de rebaptiser l’offre : la « burger curse » soit la malédiction du burger.

Un internaute sur X s’est agacé : "Oscar Piastri doit appeler Grill’d et leur dire d’enlever ce burger du menu MAINTENANT ! Rien de bon ne lui est arrivé depuis qu’ils ont mis cette monstruosité sur la carte."

Un autre a parlé de complot en plaisantant !

"Je pense que Grill’d sabote secrètement Oscar Piastri parce qu’ils sont radins et ne veulent pas vraiment offrir des burgers gratuits quand il monte sur le podium. Juste une théorie que j’ai cuisinée."

Les commentaires moqueurs ont continué à pleuvoir.

"Je reçois tout le temps des pubs pour le burger Oscar Piastri de Grill’d. NON — ce truc est MAUDIT. ÉLOIGNEZ-LE DE MOI."

Un autre encore s’est amusé de la situation : "On va parler du fait que ce démoniaque resto australien à burger-carotte doit arrêter son offre podium ? À ce stade, Grill’d va finir par changer sa promo en ’burger gratuit après qu’Oscar ait terminé le tour de formation’."