Williams F1 ’manque de performance’ mais a ’une montagne de donnée’ à analyser

Williams F1 est l’une des grosses déceptions de ce début de saison, alors qu’Alex Albon a terminé 12e et Carlos Sainz 15e à Melbourne. Des résultats décevants qui sont le fruit d’une fiabilité faillible et de performance insuffisantes.

James Vowles, le patron de l’équipe, reconnait que Williams n’est pas au niveau espéré, mais il se veut positif en assurant qu’un plan est en place pour aller chercher le niveau espéré et suffisant pour se battre à des positions satisfaisantes.

"Un premier week-end difficile, mais riche en enseignements qui nous seront précieux pour l’avenir" tempère Vowles. "Nous savons que même si nos performances ne sont pas à la hauteur de nos attentes, c’était l’occasion de maîtriser parfaitement cette voiture, et nous l’avons démontré pendant la course avec nos deux pilotes."

"Il est clair que nous manquons de performance, et nous avons un plan d’action pour y remédier de manière proactive. Par ailleurs, nous avons rencontré plusieurs petits problèmes durant le week-end, que nous sommes en train de résoudre."

"Les deux voitures ont terminé la course, et cela a engendré une montagne de données et la mise en valeur d’un potentiel de performance largement inexploité. Nous allons nous réunir pour analyser les changements nécessaires en vue de Shanghai. Il y a beaucoup à apprendre, et je suis convaincu que chaque course nous permettra de progresser."

"Par ailleurs, c’était formidable de constater la qualité des batailles à tous les niveaux avec cette nouvelle réglementation, notamment les dépassements sur l’un des circuits les plus difficiles. Donc, même si tout n’est pas parfait, notre sport automobile est dans une bonne situation."