McLaren F1 fait confiance à sa ’rapide’ MCL39 pour Djeddah

Lando Norris a été déçu par son Grand Prix de Bahreïn et n’a pas caché avoir des doutes après sa troisième place, alors que son équipier a gagné. Le pilote McLaren F1 est convaincu que sa MCL39 sera en forme à Djeddah pour le Grand Prix d’Arabie saoudite ce week-end, et il espère retrouver des bonnes performances.

"Je suis impatient de retourner à Djeddah pour le Grand Prix d’Arabie saoudite ce week-end. C’est un circuit très rapide et nous avons une voiture rapide, alors nous allons essayer de terminer ce triplé de courses en beauté" note Norris.

"Je suis fier de la façon dont nous avons commencé la saison. Nous avons célébré nos succès, mais nous nous sommes aussi réunis en équipe pour débriefer et tirer les leçons qui s’imposent avant la prochaine course. Je me sens bien et j’ai hâte de reprendre la compétition ce week-end."

Oscar Piastri veut quant à lui enchaîner sur un nouveau bon résultat, alors qu’il apprécie le tracé de Djeddah : "J’ai été très heureux de ma victoire et de la manière dont elle s’est déroulée à Bahreïn. J’aborde donc ce week-end avec beaucoup de confiance. Djeddah est un circuit que j’aime beaucoup et dont j’ai de bons souvenirs."

Andrea Stella, le directeur de McLaren, s’attend à une course disputée et intense sur un circuit urbain au rythme élevé : "Après un week-end réussi à Bahreïn, nous nous tournons immédiatement vers le Grand Prix d’Arabie saoudite. Notre performance nous encourage grâce au travail acharné de tous les membres de l’équipe qui ont conçu une voiture rapide."

"Le circuit de Djeddah est l’un des plus rapides du calendrier, avec des opportunités de dépassement et une allocation de pneus plus tendre que par le passé, ce qui pourrait donner lieu à une course passionnante. Comme toujours, nous restons concentrés et espérons terminer ce triple rendez-vous avec un nouveau résultat positif pour l’équipe."