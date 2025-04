Tsunoda assure être en ’confiance’ dans la Red Bull malgré ’une fenêtre étroite’

Yuki Tsunoda a pu prendre en main la Red Bull RB21 lors de deux courses, avec une neuvième place plutôt rassurante à Bahreïn le week-end dernier. Interrogé sur la comparaison, avec la VCARB 02, l’ancien pilote Racing Bulls reconnait que c’est très différent de ce qu’était son ancienne monture, notamment sur la préparation des gommes.

"Ce n’est pas vraiment la même chose" a-t-il déclaré. "Le fait est que pour être dans la fenêtre de performance de la voiture, la VCARB a une gamme beaucoup plus large, donc quoi que vous fassiez, cette voiture est capable de fonctionner assez bien avec n’importe quel type d’équilibre."

"La Red Bull a une configuration spécifique. Cette fenêtre étroite est vraiment difficile à trouver. Ce type de différence est très important pour moi, parce que je n’ai jamais pensé à la chauffe et à la manière de se préparer et de s’installer. C’est donc ce genre de choses qui est actuellement la partie la plus difficile à apprendre pour moi."

Le Japonais ne se sent pas mal à l’aise avec la voiture, mais veut juste l’exploiter davantage : "Oui, la confiance dans la voiture, comme je l’ai dit, je pense qu’elle est assez bonne. Il faut juste que je comprenne mieux cette voiture, que je fonctionne dans la fenêtre qu’elle veut, et c’est la partie la plus difficile."

"Ces choses-là viendront avec l’expérience, l’expérience tout court. Je dois donc avancer pas à pas, chaque week-end j’essaie différentes choses, et parfois ça marche bien, parfois ça ne marche pas bien. Mais je pense que ces hauts et ces bas sont tout à fait normaux pour moi, alors je prends mon temps et je progresse à ce rythme."

"Peut-être que je ferai la même chose en Arabie saoudite. Si la même chose se produit, peut-être à l’entraînement, je ne suis pas en bonne forme, mais je suis heureux de pouvoir être agressif en essayant quelque chose et en progressant. Je ne me précipiterai pas, mais jusqu’à présent, je suis satisfait de la vitesse à laquelle je progresse."