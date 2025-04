Mercedes F1 a tiré les leçons de Djeddah pour être ’plus compétitive’ à Miami

Mercedes F1 a connu un coup d’arrêt dans les podiums de George Russell lors du dernier Grand Prix, en Arabie saoudite.

Avec la chaleur qui régnait à Djeddah, la W16 a retrouvé les vieux démons de l’équipe allemande, avec une surchauffe des pneus qui l’a éloignée des performances des McLaren, Red Bull et Ferrari.

Mais la leçon a été apprise selon Toto Wolff, le directeur de l’équipe, qui compte bien voir son équipe la mettre en pratique ce week-end à Miami, où la chaleur (en journée) sera normalement au rendez-vous avec des températures frôlant les 30°C, avec les mêmes gommes assez tendres à disposition.

"Nous avons réalisé un bon début de saison, mais nous ne nous sentons ni tout permis ni complaisants," déclare l’Autrichien.

"Nous souhaitons poursuivre et consolider la trajectoire positive établie lors des cinq premières courses. Le Grand Prix d’Arabie Saoudite a été plus exigeant, mais avec des températures élevées et la même gamme de pneus qu’à Djeddah, nous avons beaucoup appris pour ce week-end. Nous espérons donc une performance plus compétitive."

"Miami est une ville emblématique et l’événement est devenu une course incontournable du calendrier. Cette année, nous proposons plusieurs animations passionnantes, notamment des avant-premières de films, des forums technologiques, des événements partenaires, notre propre offre d’hospitalité en bord de piste et bien plus encore, célébrant les racines de Miami et de l’équipe."

"Cette semaine, nous présenterons une nouvelle image dans le cadre de cette campagne avec le lancement de notre première édition spéciale en collaboration avec adidas."

Nous avons également hâte de voir Doriane Pin en piste dans une livrée Miami sur mesure dans le cadre de la F1 Academy."

"Ce sera un week-end chargé d’action et nous espérons en faire l’un des moments forts de la saison 2025 jusqu’à présent, sur et en dehors de la piste."