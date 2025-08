Comment la rénovation du Hungaroring ’facilite la vie’ des équipes de F1

Le circuit du Hungaroring a fait peau neuve cette année, avec une refonte complète de son paddock, et un resurfaçage. L’ancien paddock a été rasé peu après l’édition 2024 du Grand Prix de F1, et des travaux pharaoniques ont alors débuté.

Alan Permane, le directeur de Racing Bulls, vient depuis 35 ans sur le circuit proche de Budapest, et il admet qu’il a découvert un circuit totalement nouveau pour lui.

"C’est impressionnant. Je suis venu ici pour la première fois en 1990, il y a deux versions du paddock. C’était un endroit très, très différent, et évidemment une ville très différente aussi" a déclaré Permane.

"Aujourd’hui, c’est à la pointe de la technologie. C’est vraiment impressionnant. Cela nous permet de nous mettre au travail, de faire nos courses et nos préparatifs sans aucune limitation à ma connaissance. C’est génial."

Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, ne s’attendait pas à de tels changements : "J’étais en fait prêt à dire plus qu’impressionnant, car je pense que ’impressionnant’ n’est pas suffisant. Cela facilite vraiment la vie des équipes. C’est beaucoup plus accueillant. Cela a dû représenter un investissement important."

"Et je tiens à profiter de cette occasion pour remercier les organisateurs du Grand Prix et la direction des infrastructures du Hungaroring, car cela a dû demander beaucoup d’efforts, mais cela a été très bien accueilli. Au nom de toutes les équipes et de tous les acteurs de la F1, nous sommes très reconnaissants que ces améliorations aient été apportées."

Mario Isola est également satisfait de cette évolution car pour les employés de Pirelli, dont il est le directeur du département sport automobile, c’est un bien meilleur environnement de travail : "Je vais simplement me faire l’écho de ce qu’ils ont dit. Il est vraiment important d’avoir un espace de travail adapté."

"Parfois, dans notre zone d’ajustement, nous n’avons pas assez d’espace, ce qui rend tout plus difficile avec les jantes et les pneus qui se déplacent dans un espace réduit. L’infrastructure est incroyable. Tout est vraiment bien fait."