McLaren F1 accélère le programme de Fornaroli avec un nouveau test à Silverstone

Après un premier galop d’essai concluant en Formule 1, Leonardo Fornaroli poursuit son apprentissage à un rythme soutenu avec McLaren. Le jeune Italien, pilote de réserve de l’écurie britannique, a enchaîné avec une nouvelle journées d’essais au volant de la MCL60 dans le cadre du programme TPC (Testing of Previous Cars), confirmant les espoirs placés en lui.

Fin mars, Fornaroli avait découvert pour la première fois une monoplace de F1 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Au volant de la McLaren de la saison 2023, il avait bouclé 110 tours, soit plus de 500 kilomètres, engrangeant une expérience précieuse aussi bien en conditions de faible que de forte charge en carburant. Un premier test jugé positif, inscrit dans le cadre du McLaren Driver Development Programme, destiné à préparer au mieux son rôle de pilote de réserve.

Deux semaines plus tard, le protégé de McLaren était de retour en piste hier, cette fois sur le tracé de Silverstone, pour une nouvelle séance d’essais. Toujours au volant de la MCL60, le pilote de 21 ans a parcouru 68 tours (393 kilomètres), avec un programme de roulage plus élaboré que lors de sa première sortie.

L’équipe TPC a ainsi fait évoluer le plan de travail, mettant l’accent sur des relais plus longs, des charges en carburant plus faibles et l’utilisation de gommes dures et tendres. Une approche progressive visant à affiner la compréhension du comportement d’une Formule 1 et à accompagner la montée en puissance du jeune Italien.

En parallèle de ces roulages, Fornaroli continue de s’impliquer activement dans les activités de l’écurie. Il était notamment présent en bord de piste lors du Grand Prix du Japon et multiplie les séances au simulateur au McLaren Technology Centre, contribuant au développement global de l’équipe.

Ce programme intensif doit se poursuivre tout au long de la saison, avec d’autres essais prévus sur différents circuits. L’objectif est clair : préparer Fornaroli à être opérationnel à tout moment dans son rôle de pilote de réserve, tout en accélérant sa progression vers le plus haut niveau.

"Encore une bonne journée en piste, c’était incroyable de retrouver la MCL60," a confié Leonardo Fornaroli.

"Silverstone est l’un de mes circuits préférés, donc je suis reconnaissant envers McLaren de m’avoir donné l’opportunité de reprendre le volant d’une F1 là-bas."

"Comme il s’agissait de mon deuxième test, le programme était plus avancé. J’ai pu essayer différents réglages et rouler avec plusieurs niveaux de carburant, ce qui m’aide à mieux comprendre le pilotage d’une Formule 1. Je suis très satisfait de cette journée et j’ai continué à progresser par rapport à mon premier test, en étant encore plus à l’aise avec ces voitures."

"J’ai hâte de poursuivre les essais cette année. C’est très important dans le cadre de mon rôle de pilote de réserve McLaren et pour mon développement au sein du programme DDP."