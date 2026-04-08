Irvine prédit un clash inévitable entre Russell et Antonelli pour le titre

Selon Eddie Irvine, une lutte pour le titre entre George Russell et Kimi Antonelli chez Mercedes devrait inévitablement dégénérer. Pour lui, les enjeux sont tout simplement trop élevés pour éviter un affrontement.

Dès sa deuxième saison en F1 chez Mercedes, Antonelli a rapidement émergé comme un candidat crédible pour le titre, face à son équipier plus expérimenté. S’il reste encore légèrement en retrait de temps à autre face à Russell, le jeune Italien impressionne tout de même par sa régularité et son efficacité en course malgré son jeune âge.

Après trois manches, le pilote de 19 ans compte déjà deux victoires et mène le championnat avec neuf points d’avance. Une performance qui en fait, selon Irvine, un véritable candidat au titre.

"J’ai entendu parler de lui pour la première fois par Luca Baldisserri, qui était mon ingénieur de course chez Ferrari," explique-t-il dans La Gazzetta dello Sport.

"Il me l’a décrit comme un talent extraordinaire après l’avoir vu dans les formules de promotion. Et je dois admettre qu’il avait raison."

Irvine souligne également l’importance de cette émergence pour l’Italie.

"Cela faisait longtemps que l’Italie n’avait pas eu un pilote de ce calibre. Kimi est un vrai prétendant au titre, même s’il est encore trop tôt pour prédire comment la saison va évoluer."

Jusqu’ici, la relation entre Russell et Antonelli reste saine, avec un Britannique solidement installé en leader de l’équipe. Mais l’évolution des performances pourrait rapidement rebattre les cartes. À mesure que l’écart se réduit, Irvine s’attend à voir la tension monter.

Pour Irvine, la question n’est pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Mercedes pourrait ainsi revivre un scénario déjà bien connu en Formule 1 : celui d’une rivalité interne qui échappe progressivement au contrôle de l’équipe.

"Les luttes internes pour le titre ont souvent donné lieu à des incidents en Formule 1, et je ne vois aucune raison pour que Mercedes échappe à ce scénario."

"J’en suis absolument certain. Les enjeux sont trop importants et les pilotes évoluent à un niveau similaire. Donc Toto Wolff ne peut pas intervenir avec des consignes d’équipe."

Pour appuyer son analyse, Irvine rappelle que Toto Wolff a déjà été confronté à des situations explosives.

"Il a déjà connu des moments très tendus, lorsque Lewis Hamilton se battait avec Nico Rosberg et ça s’est mal fini entre eux, avec une belle brouille. Et puis il y a eu le duel très dur avec Max Verstappen en 2021."

"Dans ce dernier cas, il y a eu un accident violent à Silverstone. Je pense que le septuple champion du monde, qui est l’un des pilotes les plus propres de l’histoire, était frustré parce que le Néerlandais se comportait comme un intimidateur."