McLaren F1 a privilégié les données au détriment du roulage aujourd’hui à Bahreïn

McLaren a poursuivi sa préparation pour la saison 2026 de Formule 1 en bouclant une première journée dense et méthodique lors des essais de pré-saison à Bahreïn. Sur le circuit de Sakhir, l’écurie de Woking a couvert un total de 112 tours avec sa MCL40, répartissant le roulage entre ses deux pilotes titulaires.

Oscar Piastri a pris la piste lors de la séance matinale, complétant 54 tours pour un meilleur temps de 1’35’’602, ce qui l’a placé au cinquième rang de la feuille des temps. L’après-midi, Lando Norris a poursuivi le programme avec 58 tours supplémentaires, signant le meilleur chrono de la journée en 1’34’’669.

Contrairement aux longues séries de tours souvent observées durant les essais hivernaux, McLaren a fait le choix d’un programme axé avant tout sur la collecte de données aérodynamiques. L’objectif est clair : explorer une large palette de configurations afin de mieux cerner la fenêtre de fonctionnement de la monoplace, plutôt que de rechercher immédiatement le kilométrage ou la performance brute.

Les conditions spécifiques de Bahreïn, avec des températures élevées et un vent soutenu, ont offert un terrain d’analyse précieux, très différent de celui rencontré lors du shakedown de Barcelone le mois dernier. Chaque sortie en piste a ainsi permis à l’équipe d’affiner sa compréhension du comportement de la MCL40, aussi bien en ligne droite qu’en virage, tout en poursuivant l’extraction de performance du groupe propulseur.

"Une bonne première matinée de retour dans la voiture," a confié Oscar Piastri.

"Tout s’est déroulé sans problème et j’ai l’impression de mieux comprendre ce que fait la voiture et ce dont elle a besoin. Les conditions sont très différentes ici par rapport à Barcelone, donc c’était bien de rouler dans un environnement différent. Nous allons analyser les données, voir ce que nous pouvons en tirer et comment nous améliorer avant de reprendre la piste."

De son côté, Lando Norris s’est montré tout aussi satisfait de cette première journée.

"C’était bien d’être de retour dans la voiture aujourd’hui. Nous avons complété beaucoup d’éléments de test, ce qui nous donne énormément de données à analyser, ainsi qu’une meilleure compréhension de la voiture," a expliqué le Britannique.

"Évidemment, être à Bahreïn sous le soleil, avec beaucoup de chaleur et de vent, c’est très différent de Barcelone, et c’était intéressant de voir à quel point le comportement de la voiture change. Journée positive, beaucoup appris, et j’ai hâte de reprendre le volant demain."

Le directeur du design, Rob Marshall, a souligné la cohérence de l’approche adoptée par l’équipe.

"Une première journée productive à Bahreïn, alors que nous poursuivons notre phase d’apprentissage et de développement en piste avec la MCL40."

"Nous avons abordé cette semaine en priorisant l’apprentissage, avec un programme volontairement réfléchi afin d’optimiser un travail qui accélère le développement de notre package."

Il a également insisté sur l’importance du travail aérodynamique réalisé.

"On peut voir, à travers les roulages d’Oscar et de Lando, qu’ils ont effectué de nombreux tests aérodynamiques dans des conditions très différentes de celles rencontrées à Barcelone. Dans ce contexte, nous avons privilégié la collecte de données plutôt que le kilométrage pur lors de cette première journée."

"Tout le monde pousse dans la même direction, et le temps investi par les pilotes dans ces essais constitue une base solide sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour la suite des tests de pré-saison."

Lando Norris reprendra le volant de la MCL40 demain toute la journée, Oscar Piastri roulera lui vendredi pour conclure cette semaine.