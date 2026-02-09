McLaren F1 ’a fait les bons choix’ entre le titre 2025 et le développement pour 2026

McLaren F1 a présenté la livrée de sa MCL40 pour la saison 2026, ce lundi à Bahreïn, à la veille d’un roulage de 200 kilomètres qui sera un roulage promotionnel et un second shakedown pour la nouvelle monoplace de l’équipe de Woking.

Andrea Stella, le directeur de McLaren, s’est félicité du travail accompli par l’équipe durant l’année dernière, mais surtout cet hiver pour préparer le début de la saison 2026, qui s’est lancée très peu après la fin de saison précédente.

"Une courte intersaison. L’an dernier en décembre nous étions à Abu Dhabi pour la dernière course et les tests qui ont suivi, et fin janvier cette année, nous étions déjà à Barcelone pour des tests. Je veux donc remercier tous nos employés et notre partenaire Mercedes pour le travail qui a mené à la MCL40" a déclaré Stella.

"Je suis impatient de découvrir une nouvelle ère de la F1, il y a beaucoup à comprendre pour les équipes, pour les pilotes et pour les fans. Je pense que c’est une saison que les fans devront suivre de près" poursuit l’Italien, qui se félicite la dynamique dans laquelle se trouve l’équipe.

"Deux années de suite très réussies chez McLaren avec deux titres constructeurs et un titre pilotes, mais on veut faire de mieux en mieux. On revient sur ces titres, mais aussi sur ce qui n’a pas été bon, et on veut capitaliser sur cela pour être de plus en plus solides, car nos rivaux le fon aussi. C’est la clé, être meilleur chaque année."

Ingénieur de formation, Stella est convaincu que la nouvelle génération de voitures sera plus intéressante à voir en piste, car elle offrira une compétitivité renouvelée et un pilotage plus agile.

"Chaque génération de nouvelle voiture apporte un nouveau caractère. Ce caractère là est plus agressif, plus fin, plus court, je pense qu’on était allé trop loin avec les dernières voitures et c’est bien de revenir en arrière."

L’équipe n’a fait qu’apprendre au sujet de ces voitures, et Stella est convaincu que ce sera le cas tout au long de cette première saison de la nouvelle réglementation : "Il y a au moins 18 mois de travail pour concevoir cette voiture, beaucoup de design, beaucoup d’innovations, de production, de fabrication."

"Chaque journée a été importante, on a accumulé des designs et des innovations chaque jour, mais ça restera pareil durant la saison. Je pense que la saison se jouera au développement, et ceux qui se développeront le mieux seront ceux qui réussiront en fin d’année."

Le plus délicat a été évidemment de développer cette nouvelle voiture pendant que l’équipe luttait pour le titre mondial en 2025, et Stella est convaincu que McLaren n’a pas sacrifié son nouveau projet.

"On devait réfléchir sur les ressources qu’on consacrait à notre course au titre, et à cette voiture. Nous pensons avoir fait les bons choix et nous sommes confiants à l’idée d’avoir une voiture qui sera une candidate solide."

Cependant, malgré de grandes différences dans l’exploitation de la voiture et notamment sur le moteur, ce sont les mêmes recettes qui permettront de faire fonctionner les nouvelles voitures à leur meilleur niveau.

"La référence sera toujours faite par les bases. Il faut avoir le maximum d’efficacité aéro, un bon grip mécanique avec les suspensions et une bonne interaction avec les pneus. Et le moteur sera aussi crucial, ainsi que la manière dont les pilotes vont interagir avec le moteur."

"La courbe d’apprentissage sera autour de ces points, l’exploitation du moteur, car nous aussi, du côté de l’ingénierie, nous continuerons à apprendre à ce sujet. Et les pilotes seront impliqués aussi dans ce processus."

Quels sont les secrets techniques de la MCL40 ?

Rob Marshall, le directeur technique de la conception châssis de l’équipe, a détaillé la monoplace et les défis que représente la nouvelle réglementation châssis, aéro et moteur, et ce qu’il a fallu prendre en compte au moment de la conception.

"C’est une toute nouvelle voiture de l’avant à l’arrière. Elles sont nettement plus courtes, bien plus légères, de nouveaux moteurs avec une puissance hybride 50/50, et la réduction du poids et de la taille devrait aider aux dépassements" indique l’ingénieur, qui a rejoint McLaren peu avant son retour aux avant-postes.

"Les ailerons avants sont plus fins, en forme de flèche, il est plus bas et il y a des dérives plus larges sur l’extérieur. L’aileron avant est mobile avec le mode ligne droite, comme l’aileron arrière. Il y a de la liberté pour activer cela et on devrait voir différentes solutions."

"La cellule de survie est toute nouvelle, la réglementation a changé. Après un petit accident, qui abîmera la partie avant, on doit s’assurer qu’il reste assez de résistance dans la cellule de survie pour un deuxième accident dans une barrière."

"Ca a compliqué le design du nez. Les suspensions avant étaient très innovantes l’an dernier, et c’est le cas cette année. On a fait d’autres changements et on espère qu’ils nous seront bénéfiques."

"A l’arrière, on a aussi une réglementation plus stricte avec des crash tests brutaux qui ont été effectués. Avec des voitures plus courtes, il a fallu réduire le refroidissement, on avait moins de place. Mais le réservoir était plus petit car on consommera moins cette année."

"Sur le plan aéro, dans la partie arrière, il n’y a plus des canaux dans le plancher, on est revenus plus près d’un fond plat. Sur les suspensions arrière, c’est une itération de ce qu’on avait fait l’an dernier car on en était très satisfaits."

"On a redessiné la boîte de vitesses pour la rendre plus légère. Et l’aileron arrière est un peu comme l’an dernier, l’activateur est un peu similaire à l’ancien DRS, mais l’aileron repose sur un double pilier."

"Le plus difficile a été de coordonner le design et le timing pendant que nous nous battions pour le titre mondial l’année dernière. Je pense que c’était le plus difficile."

Une technologie "jamais vue" en sport auto

Zak Brown, le PDG de McLaren, pense que la saison 2026 n’offrira pas des écarts aussi serrés que l’année dernière. Néanmoins, il est convaincu que la saison sera palpitante pour les fans et pour les équipes.

"Je pense que ce sera aussi palpitant. A chaque réglementation, les écarts sont plus grands, il y avait huit dixièmes sur toute la grille après quatre années de réglementation, ce ne sera pas le cas cette année mais il faudra quand même être à son meilleur niveau cette année pour gagner" note Brown, qui ajoute que les F1 sont toujours à la pointe.

"C’est incroyable, on n’a jamais vu ce type de technologie utilisée en sport automobile. L’équipe doit donc maximiser le développement, nos pilotes doivent être aussi au niveau, mais je pense qu’ils sont l’ingrédient secret de notre réussite."

Le développement technique est évidemment un point crucial de ces voitures : "La F1 a toujours tourné autour de cela, et c’est ce qui rend excitant le fait de lancer une saison. Il faut comprendre ces voitures qui sont très sophistiquées, les hommes et les femmes qui les construisent ont travaillé énormément dessus."

Au moment de commenter la livrée 2026, l’Américain était satisfait : "On ne veut pas changer ce qui fonctionne, cette livrée est incroyable, nos partenaires nous soutiennent énormément, le moteur Mercedes est incroyable, donc je suis impatient de commencer."

