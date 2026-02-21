Audi F1 a bouclé 2775 km de tests et un hiver hors normes

La préparation hivernale d’Audi F1 a officiellement pris fin à Bahreïn, au terme d’une dernière journée dense et productive hier. Réparti entre Nico Hülkenberg le matin et Gabriel Bortoleto l’après-midi, le programme a permis d’ajouter 135 tours supplémentaires au compteur de l’Audi R26, concluant une deuxième semaine d’essais à 357 tours et portant le total de la pré-saison à 2 775 kilomètres (851 tours).

Pour Audi, cette intersaison a été particulièrement chargée. Dès le 9 janvier, la marque aux anneaux devenait la première équipe à mettre en piste une monoplace répondant à la réglementation 2026, avant d’enchaîner trois journées de roulage lors du shakedown de Barcelone puis deux semaines complètes d’essais à Sakhir. Un programme parmi les plus conséquents observés ces dernières décennies, reflet de l’ampleur du défi que représente l’entrée officielle du constructeur allemand en Formule 1.

À l’issue de cette pré-saison, Mattia Binotto, responsable du projet Audi F1, dresse un bilan globalement encourageant.

"Cela a été une pré-saison longue et intense, un long hiver, et l’équipe a fait preuve d’un engagement et d’un dévouement remarquables depuis notre première sortie début janvier. Nous partions d’une situation assez difficile, avec une liste claire de points à améliorer, et la réponse a été très forte dans tous les départements. Je tiens à remercier toutes les équipes à Hinwil, Neuburg et Bicester pour leur travail acharné."

"Étape par étape, nous avons traité un grand nombre de ces points et réalisé des avancées significatives. Tout n’est pas encore résolu, mais le développement et l’état d’esprit au sein de l’équipe sont très encourageants. En regardant où nous en sommes aujourd’hui, je me sens positif à l’approche du début de saison."

De son côté, le directeur d’équipe Jonathan Wheatley met en avant l’ampleur du travail accompli en coulisses depuis le début de l’année.

"Si je regarde ce que nous avons accompli en 2026 jusqu’à présent, je vois un niveau d’ambition extraordinaire dans toute l’équipe. Durant l’hiver, nous avons relocalisé plusieurs centaines de personnes après la rénovation de l’usine, signé de nouveaux partenaires et renouvelé l’ensemble de notre infrastructure de piste, du matériel de stands aux murets et à l’hospitalité, le tout livré dans les délais."

"Nous avons été la première équipe à faire rouler une voiture conforme à la réglementation 2026, dès la deuxième semaine de janvier, après avoir passé avec succès tous les crash-tests FIA, ce qui constitue en soi une performance exceptionnelle. Depuis, nous avons lancé l’équipe à Berlin, participé à chaque journée d’essais et collecté une quantité énorme d’informations, non seulement sur la voiture, mais aussi sur nous-mêmes en tant qu’équipe."

"Le kilométrage réalisé et la manière dont l’organisation a répondu à chaque défi ces deux derniers mois sont très encourageants. Il reste cependant une liste de tâches conséquente avant le début de la saison. Nous avons fait de solides progrès ces deux dernières semaines, mais nous n’avons aucune illusion sur l’ampleur du travail restant ni sur le niveau de concurrence que nous affronterons à Melbourne."

Avant de conclure avec détermination : "Nous sommes motivés, concentrés et unis. L’esprit d’équipe entre Hinwil, Neuburg et Bicester est remarquable. Nous rangeons maintenant le matériel, nous nous regroupons et nous concentrons entièrement sur Melbourne."

La R26, une base saine pour construire la suite

Le directeur technique James Key revient, lui, sur l’intensité technique de cette phase de préparation.

"Cela faisait longtemps que nous n’avions pas connu trois essais hivernaux. Cela rappelle une autre époque de la Formule 1, mais c’était indispensable compte tenu de l’ampleur des changements réglementaires. Il est difficile de croire qu’il y a seulement six semaines, nous sortions prudemment la voiture du garage à Barcelone pour notre journée de tournage début janvier."

Depuis, les avancées ont été nombreuses...

"Nous avons introduit le package aérodynamique de course, réalisé des simulations de distance de Grand Prix et effectué un travail très étendu sur les réglages du châssis et du groupe propulseur. Les pilotes sont à l’aise avec la voiture, qui constitue une bonne plateforme de travail. Il reste des points à améliorer en matière de fiabilité et de performance, mais rien d’inattendu à ce stade."

James Key conclut sur une note réaliste mais optimiste.

"Globalement, nous sommes à peu près là où nous espérions être à ce moment de la saison. Nous pouvons tirer plus de points positifs que négatifs et aborder le championnat avec un certain optimisme, même si personne ne sait vraiment où il se situe en termes de compétitivité."

"Merci à Gabi et Nico pour leur attitude positive, leurs retours et les nombreux tours parcourus. Une reconnaissance particulière revient aussi à l’équipe de piste, qui a accompli un travail remarquable avec une voiture encore nouvelle. Nous quittons les essais avec une base solide sur laquelle construire."

L’heure est désormais au retour dans les bases de Hinwil, Neuburg et Bicester, où une masse considérable de données attend d’être analysée. Objectif : comprendre plus finement les secrets de la R26 et en extraire le potentiel avant le prochain rendez-vous, très attendu, à Melbourne, pour le tout premier Grand Prix d’Audi F1.