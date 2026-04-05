Damon Hill ’un peu découragé’ par le début de saison de Williams F1

Le début de saison 2026 de Williams en Formule 1 ne passe pas inaperçu mais pas pour les bonnes raisons. Trente ans après son titre mondial avec l’écurie britannique, son ambassadeur Damon Hill dresse un constat lucide, teinté de frustration, sur la situation actuelle de l’équipe dont il est désormais ambassadeur.

Présent au Grand Prix du Japon, le champion du monde 1996 n’a pas caché une certaine déception face aux performances affichées par Williams lors des trois premières manches de cette nouvelle ère réglementaire. Avec seulement deux points inscrits, l’équipe accuse déjà un retard notable, loin des espoirs suscités après une campagne 2025 réussie.

Car il y a encore quelques mois, Williams semblait sur une trajectoire ascendante. L’écurie dirigée par James Vowles sortait d’une saison solide, ponctuée par deux podiums, notamment grâce à Carlos Sainz, quadruple vainqueur en Grand Prix. De quoi nourrir des ambitions plus élevées à l’aube de 2026, malgré le discours mesuré de son directeur.

Mais la réalité du terrain est bien différente. La FW48 souffre notamment d’un excédent de poids proche de 15 à 20 kilos, un handicap majeur dans une Formule 1 où chaque kilo compte. Résultat : Williams se retrouve engluée en fond de grille, contrainte de revoir ses ambitions à court terme.

Dans un contexte où la guerre du développement s’annonce particulièrement intense et imprévisible en 2026, l’écurie de Grove sait qu’elle joue gros. Williams a un point d’honneur à prouver qu’elle peut redevenir une force de premier plan.

Interrogé sur la possibilité d’améliorations à venir, Damon Hill se veut toutefois rassurant : "Elles arrivent. Il faut continuer à avancer, sinon on recule."

Un message clair, mais qui n’efface pas les difficultés actuelles. L’ambassadeur de Williams insiste sur l’ampleur du chantier.

"Ils partent de loin, donc il y a énormément de travail à accomplir cette année."

"C’est un peu décourageant. Ils ont réalisé une si belle saison l’an dernier... Donc ils savent que le travail à venir sera difficile, et ils doivent s’y mettre sérieusement."

"Ils y arriveront. Mais pour l’instant, c’est encore un chantier en cours."

"Williams est engagée dans une phase de reconstruction exigeante. Si les progrès annoncés se concrétisent, l’équipe pourrait progressivement inverser la tendance. Mais dans une Formule 1 en plein développement, le temps presse déjà."