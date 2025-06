Lowdon : si Cadillac bat une autre équipe de F1, ce sera gênant pour elle !

Quel sera le niveau de performance de Cadillac l’an prochain ? La 11e équipe de F1 est face à une montagne de difficultés, tant la barre est haute pour entrer dans le sport. Au moins, la révolution réglementaire de 2026 permettra d’aplanir quelque peu la courbe de difficultés pour Cadillac, puisque toutes les équipes font face de toute manière à un immense changement de règlement.

Le directeur d’écurie, Graeme Lowdon, entend pour le moment faire descendre la pression sur ses épaules… et la mettre sur ses futurs concurrents.

Pour The Race, Lowdon a ainsi clairement entendu que si Cadillac bataillait une équipe l’an prochain, ce serait un vrai camouflet pour ladite écurie... qui serait battue pour une nouvelle venue, une ‘rookie’ des équipes !

« Peut-être que la façon la plus simple de voir les choses est : pouvez-vous imaginer si nous terminons devant une équipe l’année prochaine ? Et si je dirigeais cette équipe ? Je serais vraiment un peu agacé, parce que je me dirais : ’Eh bien, comment cela s’est-il produit ? Ces gars viennent à peine de débuter la F1.’ »

« Et je ne suggère pas que nous le ferons, pour éviter toute ambiguïté. Il s’agit plutôt de faire comprendre aux gens et de respecter ceux qui sont déjà dans ce jeu. »

« C’est super compétitif. »

« Toutes les réglementations sont conçues pour vous rendre non compétitif. »

Cadillac moins bonne que Haas F1 à ses débuts ?

Pourtant, Haas F1, lors de sa première année en F1, avait bien réussi à marquer des points dès ses premiers Grands Prix, grâce à Romain Grosjean.

Lowdon aurait donc des ambitions plus basses que Haas F1 ?

« Si tout ce que nous avions à faire était ce que Haas a dû faire, alors ce serait significativement plus simple » rétorque-t-il.

Lowdon a en tête le modèle adopté par Haas F1 : acheter ou copier tout ce qui était possible de copier sur la Ferrari…

« Et je ne veux pas manquer de respect à ce qu’ils ont fait. C’est juste différent. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. »

« Il y a beaucoup de réglementations auxquelles nous sommes déjà soumis. Il y a beaucoup de nuances, rien de tout cela n’existait quand Haas est arrivé. Donc le jeu a beaucoup changé. »

Au moins, Cadillac devrait être plus compétitive que Marussia, Caterham ou HRT lors de leurs arrivées en F1, non ? Il faut du moins l’espérer… Rappelons d’ailleurs que Lowdon fut aussi passé par Marussia dont il fut le directeur d’écurie.

« C’est aussi arrivé quand trois équipes sont arrivées pour la saison 2010. Et il était très clair qu’alors, les poteaux de but n’ont pas seulement bougé, ils sont allés dans un univers différent. C’était irréel, ce qui s’est passé à l’époque, et cela a eu des résultats très évidents. »

« Il n’y a pas de magie ni de science. Et beaucoup de gens, certainement dans l’équipe que nous dirigions, une grande majorité de ces personnes sont toujours dans des équipes de Formule 1 qui gagnent des championnats. »

« Donc, on ne peut pas pointer du doigt ces équipes. C’était la circonstance. Et elles étaient dans deux championnats parallèles, si vous voulez. »

« Cela a certainement joué beaucoup dans la direction opposée lorsque Haas est arrivé, et maintenant c’est quelque part entre les deux. »

« Ce n’est de toute façon pas facile de monter l’une d’entre elles. Mais il y a beaucoup de choses qui sont réglementées maintenant et qui n’étaient pas en place la dernière fois que quelqu’un est arrivé. »

« Mais c’est comme ça. Nous savions que ce serait le cas. »

Quels sont donc les objectifs en interne fixés par General Motors ? Faire un ‘entre deux’, mieux que Caterham mais peut-être pas aussi bien que Haas F1 ?

« En termes d’attentes internes, c’est vraiment assez simple, car toutes les personnes impliquées - y compris la propriété du côté de TWG et du côté de GM - ce n’est pas leur premier rodéo », a dit Lowdon.

« Ils sont très expérimentés dans d’autres formes de sport automobile, et donc ils comprennent et sont très réalistes quant au défi, et leurs attentes correspondent également à cela. »

« Nous avons beaucoup de chance de ce point de vue. Nous avons des propriétaires qui comprennent le sport automobile, et cela a été une grande partie des deux éléments de la propriété ; TWG Motorsports possède des équipes qui vont de l’IndyCar à la Formule E en passant par le NASCAR et les Supercars. Et puis la même chose du côté de GM, avec le programme LMDh, les séries Corvette, l’unité de puissance IndyCar. »

« Donc ce côté-là est simple, et en interne au sein de l’équipe, tout le monde est super expérimenté, donc ils vont tous bien. »

Bref, on comprend la stratégie de communication de Cadillac : annoncer de la sueur et des larmes, pour avoir peut-être une bonne surprise l’an prochain !

« Il est important pour nous de communiquer aux fans à quel point ce travail est considérable. »

« Nous avons beaucoup de respect pour la concurrence. Bien sûr, nous voulons être compétitifs, et nous voulons les défier. »

« Mais je pense qu’il est important que tout le monde comprenne à quel point c’est réellement difficile. »