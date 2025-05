’Loin de la vérité’ : Briatore s’attaque aux ’fausses’ rumeurs sur Oakes et Alpine F1

Flavio Briatore a réagi de manière officielle aux rumeurs qui sont nées depuis la démission d’Oliver Oakes, l’ancien directeur de l’équipe. L’Italien a pris la main chez Alpine F1 et devient le septième team principal à Enstone en sept ans. Mais cette décision a forcément fait couler de l’encre, en marge d’une autre annonce.

En effet, Alpine a confirmé Franco Colapinto pour cinq courses seulement à la place de Jack Doohan ce matin, et il se dit qu’Oakes n’a pas apprécié que la décision soit prise sans son aval. Mais son remplaçant et conseiller exécutif assure que ce n’est pas le cas.

"Beaucoup de choses ont été dites dans les dernières 24 heures, associant incorrectement la décision d’Oli de démissionner à un potentiel désaccord, ou au fait que nous partageons des visions différentes. C’est complètement faux et loin de la vérité" a déclaré Briatore.

"Oli et moi avons une très bonne relation et des ambitions à long terme de faire avancer cette équipe ensemble. Nous respectons la demande d’Oli de démissionner et avons donc accepté sa démission. Les raisons ne sont pas liées à l’équipe et sont d’une nature personnelle."

"Je continuerai à être de plus en plus impliqué avec l’équipe, aux côtés d’un management solide qui est déjà en place. Nous travaillerons dur pour améliorer notre position cette saison et nous préparer pour 2026. Ci-joint, un message d’Oli à toute l’équipe" conclut l’Italien.

"Flavio a été un père pour moi"

Le message d’Oliver Oakes a donc été relayé sur la page Instagram de Briatore. Alors que le texte de l’Italien est écrit sur fond d’une photo de lui, celui d’Oakes apparait sur un simple fond bleu, invisibilisant un peu plus celui qui est parti.

Mais selon ces déclarations, relayées donc par Flavio lui-même, Briatore n’est pas moins qu’une figure paternelle pour le Britannique ! Une opération de communication à la limite de la propagande savamment orchestrée par celui qui se retrouve seul aux commandes d’Alpine, et partagée sur la page Instagram de l’équipe.

"Ca a été un privilège de mener tout le monde à Enstone. Une sacrée équipe, un sacré endroit" peut-on lire de la part d’Oakes. "C’est une décision personnelle de ma part de démissionner. Flavio a été un père pour moi et il n’a fait que me soutenir depuis que j’ai pris ce poste, tout en me donnant cette chance."

Et le Britannique de conclure en laissant un message d’espoir pour l’équipe en vue de l’année prochaine : "Tout le monde est en place pour 2026 et où ce rêve mérite d’être ! Je crois en Enstone".

