McLaren salue le rôle de ses ingénieurs dans la faible dégradation des pneus

Andrea Stella pense que McLaren F1 et Oscar Piastri ont progressé en travaillant ensemble au fil des dernières années. Le directeur de l’équipe salue la gestion des pneus de son pilote et estime qu’il est particulièrement en forme grâce à un travail commun avec les ingénieurs, et pas seulement parce que la voiture est plus efficace.

"En regardant la façon dont Oscar maîtrise et gère la dégradation des pneus en ce moment, aucune chance que cette amélioration vienne simplement de la voiture" a déclaré Stella. "La seule façon d’exploiter les améliorations que nous avons apportées à la voiture est que le pilote comprenne ce qu’il doit faire avec les pneus et avec la voiture."

"Cela s’est produit, non pas par hasard ou parce qu’Oscar vieillit un peu, mais parce que les ingénieurs ont beaucoup travaillé pour comprendre le style de conduite, la façon dont on endommage les pneus et comment on peut éviter d’endommager les pneus."

"C’est très différent du graining ; lorsque vous avez du graining à l’avant, du graining à l’arrière, une surchauffe à l’avant, une surchauffe à l’arrière, ce n’est pas comme si vous amélioriez la façon dont vous maîtrisez les pneus d’une manière qui soit bonne pour toutes les saisons."

"Ce n'est pas comme si vous amélioriez la façon dont vous maîtrisez les pneus d'une manière qui soit bonne pour toutes les saisons. Je pense que cela témoigne de la qualité du travail effectué par Oscar et l'équipe qui l'entoure."

L’Italien est convaincu que les progrès viennent de la monoplace et des pilotes de manière conjointe car il a observé la même chose du côté de Lando Norris, qui a également une belle capacité à faire durer ses gommes et à en extraire de la performance.

"Quand je dis cela, comme même du point de vue de Lando, je pense que nous avons vu qu’il y a définitivement des améliorations et, s’il y a quelque chose, dans le dernier relais sur le pneu dur, j’ai pu voir que, par moments, Lando était même un peu plus rapide qu’Oscar."

"Pour Lando, il y avait juste trop de temps perdu dans les deux situations avec Verstappen pour avoir ce qui aurait été une situation intéressante entre nos deux pilotes, mais je suis sûr que cela viendra dans les courses futures."

Malgré l’aisance de Piastri pour dépasser par rapport à Norris, Stella ne pense pas que les deux pilotes abordent différemment les manœuvres en piste : "Je ne pense pas qu’il faille trop interpréter les situations. Je pense qu’en termes de manœuvres de dépassement, de précision et de détermination, il n’y a pas de différence entre nos deux pilotes."