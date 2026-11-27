C’est l’heure du Grand Prix du Qatar, avant-dernière manche de la saison 2026 de F1, qui débute avec les EL1 en ce vendredi après-midi. Une séance qui va permettre de préparer sereinement la suite du week-end, alors que Losail avait accueilli un week-end de Sprint l’année dernière. Cette fois, il y aura bien trois séances libres avant la qualification qui se déroulera demain soir à 19h, heure française, et la course de dimanche.

Le circuit de Losail est un tracé rapide où les limites de piste joueront un rôle important, tandis que les pneus seront mis à rude épreuve par les vibreurs, et c’est cela que devront préparer les équipes en priorité, plus que la gestion de l’énergie, moins cruciale ici.

Pirelli a en effet imposé des relais de 27 tours au maximum par voiture, contre 25 l’année dernière, pour limiter les risques de crevaison. Ce sera un enjeu du week-end, puisque la stratégie sera basée autour de cette limite.

Audi est la seule équipe à apporter une mise à jour mineure en cette fin de saison, avec des écopes de freins avant revues. Les dix autres équipes arrivent au Grand Prix du Qatar avec le même package que Las Vegas.

Du côté des pilotes, seul Jak Crawford sera présent en EL1 en tant que jeune pilote, Aston Martin lui ayant confié le volant de l’AMR26 de Fernando Alonso pour la première séance du week-end, avant un retour de l’Espagnol.

On a d’ailleurs eu confirmation que le double champion du monde, malade hier et incertain quant à sa présence aujourd’hui, serait bien au volant en EL2. Il se sent assez en forme pour reprendre son week-end après avoir contracté un virus à Las Vegas.

Sergio Pérez sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ pour le contact avec Rafael Câmara à Las Vegas. Arrivé en retard hier à cause d’un délai avec son avion, il pourrait aussi écoper d’une amende. Il sera convoqué chez les commissaires après les EL1.

14h00 : Il s’agit évidemment d’un week-end très particulier, puisque la Formule 1 va courir dans une zone de guerre, le Moyen-Orient étant touché par des conflits depuis le début de l’année. Des plans d’évacuation ont été mis en place, de nombreux médias ont refusé de se rendre sur place, et c’est évidemment un sujet très abordé en ce début de week-end.

14h04 : Une situation plutôt unique a eu lieu lors d’une réunion annuelle avec les pilotes. La FIA leur a demandé de remplir un quiz pour améliorer les prises de décisions des commissaires et aider à des sanctions plus équilibrées.

14h09 : La F1 prépare déjà sa mutation pour 2030, avec le retour du V8 à hybridation très légère, et une refonte du règlement technique. Max Verstappen encourage les décisionnaires à ne pas tout supprimer, et explique ce qui devrait être gardé selon lui.

14h15 : Chez Ferrari, le duo de pilotes essaie de trouver une manière de cohabiter pour éviter que les incidents vus à de nombreuses reprises se répètent. Malgré la responsabilité de Charles Leclerc dans ceux-ci, c’est Lewis Hamilton qui veut effectuer un rapprochement avec son équipier cet hiver.

14h21 : Chez Mercedes, George Russell a expliqué en quoi il ne regrette pas sa sortie de piste de Las Vegas, alors qu’il cherche à signer les meilleurs résultats possibles, et il fait de Red Bull la future force à battre.

14h26 : Toujours du côté de Mercedes, l’équipe a travaillé sur la gestion d’énergie pour éviter que des problèmes comme celui connu par Kimi Antonelli à Las Vegas se reproduisent, alors que l’Italien avait perdu toute chance de victoire en vidant sa batterie.

14h28 : Ce n’était pas annoncé sur les nouveautés, parce que l’équipe avait déjà annoncé l’activateur revu auparavant, mais Haas teste un aileron Macarena ce week-end ! L’équipe travaille surement pour sa future VF-27 et va pouvoir valider sa solution afin de l’intégrer au développement. L’équipe avait apporté cette solution à Las Vegas mais n’avait effectué que des tests statiques. Reste à voir si cette itération va cette fois être amenée en piste.

14h30 : C’est parti pour les EL1 du GP du Qatar !

14h33 : Presque tous les pilotes ont effectué des tours de reconnaissance, et certains d’entre eux se lancent dans un premier tour rapide pour évaluer la piste. C’est notamment le cas de Rafael Câmara, qui la découvre ce week-end.

14h34 : Le Brésilien signe un 1’31"064 en durs, battu largement par Leclerc en 1’26"222 en mediums. Hamilton se place deuxième à une demi-seconde de son équipier.

14h35 : Verstappen prend la tête en 1’26"105, et il est battu juste après par Antonelli en 1’25"000. Russell se place deuxième à deux dixièmes, tandis que Nico Hülkenberg a fait une erreur et tiré tout droit.

14h37 : Lando Norris se place troisième, alors que Lance Stroll a visité les bas côtés et a arraché un panneau en polystyrène en bord de virage. Leclerc sort large sur un vibreur et vu le nombre d’étincelles, il a surement abîmé son plancher.

14h38 : Le Monégasque remonte quand même au deuxième rang. Hadjar se place troisième, et Antonelli améliore en tête en 1’24"057.

14h40 : Hadjar améliore en deuxième place, à plus d’une seconde d’Antonelli. Russell et Norris suivent après avoir amélioré, mais la McLaren est en pneus durs, contre des mediums pour les pilotes qui le devancent.

14h43 : Leclerc et Russell reviennent sous la seconde d’Antonelli, tandis que les Alpine rentrent dans le top 10.

14h45 : Antonelli a encore accéléré en 1’23"731, et Russell se place deuxième à une demi-seconde.

14h48 : Hadjar a touché un mécanicien en repartant de son emplacement des stands, et a roulé sur le bout du souffleur que les équipes ont dans les stands. Mais aucune blessure n’est à déplorer.

14h52 : Russell a amélioré, mais Antonelli accélère encore en 1’23"217. Il a sept dixièmes de marge sur Russell et 1"1 sur Hadjar, qui a repris la troisième place devant Verstappen et les Ferrari.

14h55 : Carlos Sainz est passé hors piste à haute vitesse, notamment dans une bande de graviers, après que sa voiture a décroché dans un virage.

14h58 : Les McLaren se sont placées devant les Ferrari malgré leurs pneus durs, et Piastri est sorti large dans un virage.

14h59 : Leclerc est en piste avec les pneus tendres !

15h02 : Le Monégasque se place cinquième à 1"3 d’Antonelli, et il a fait une erreur en sortie de virage.

15h04 : Russell fait un tour en pneus tendres et se place deuxième à une demi-seconde d’Antonelli.

15h06 : Verstappen prend la troisième position à neuf dixièmes d’Antonelli, tandis que Hadjar fait mieux que son équipier, trois dixièmes devant lui. Les commissaires ont noté qu’il a fait un unsafe release (voir info de 14h48).

15h09 : Antonelli s’est raté dans son premier tour en tendres mais il reste encore en tête avec son tour en mediums.

15h10 : Russell n’améliore pas et reste à une demi-seconde de son équipier.

15h11 : Arvid Lindblad s’est hissé en sixième place, entre Leclerc et Piastri, avec un très bon tour.

15h14 : Piastri remonte en quatrième place à huit dixièmes d’Antonelli, avec de la peinture Flo-Vis sur sa voiture. McLaren teste différentes pièces sur sa MCL40.

15h18 : Norris remonte juste devant Piastri, lui aussi en pneus tendres, avec seulement 0"010 de marge sur son équipier.