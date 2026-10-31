LIVE F1 - GP du Mexique : la qualification en direct à Mexico

C’est l’heure des qualifications du Grand Prix du Mexique, la première séance qui va nous donner une réponse sur la hiérarchie sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Les Ferrari ont impressionné au fil du week-end, mais on a vu la semaine dernière que les qualifs donnent parfois un ordre différent, et les écarts étaient serrés lors des trois séances libres. Il n’est donc pas impossible de voir une Mercedes ou une McLaren aller prendre la pole, même si cela semble plus difficile pour Red Bull ce samedi.

La grande nouvelle du jour a évidemment été l’éviction en cours de week-end d’Esteban Ocon chez Haas F1, remplacé par Ryo Hirakawa, qui avait fait les EL1 à sa place ce vendredi. L’équipe a refusé tout commentaire et le pilote n’est pas dans le paddock ce samedi, mais il semble qu’un différend aux accents juridiques les oppose.

Quatre pilotes sont pénalisés sur la grille ce week-end : Valtteri Bottas est renvoyé en fond de grille, Gabriel Bortoleto recule de cinq places, tandis que Liam Lawson et Max Verstappen ont écopé chacun d’une place de pénalité sur la grille pour un accrochage jugé inutile par les commissaires durant les EL2.

A noter que ce week-end peut couronner Kimi Antonelli, qui doit simplement marquer deux points pour aller chercher la couronne mondiale et devenir le plus jeune champion du monde. Une victoire d’un pilote qui ne soit pas George Russell ou Lewis Hamilton suffirait aussi à le couronner.

Mercedes a aussi la possibilité de décrocher le titre mondial des constructeurs, mais la partie sera bien plus complexe pour l’équipe, qui doit reprendre 39 points à Ferrari, sur les 43 que peut marquer une équipe au total d’un week-end. Même avec une victoire et une deuxième ou troisième place, il faudra que Ferrari ne marque presque aucun point.

21h30 : Isack Hadjar a reçu un avertissement ce samedi pour avoir bousculé un invité hier avant les EL1, après avoir été presque forcé de faire un selfie par la personne qui l’a coincée contre lui. La FIA a jugé que l’attitude de l’invité constituait une circonstance atténuante suffisante pour ne pas le pénaliser.

21h34 : Malgré l’excellent week-end de Ferrari jusqu’ici, Fred Vasseur ne veut pas crier victoire tout de suite. Il rappelle très justement que l’équipe avait dominé toutes les séances libres à Austin, sans aller chercher la pole ni la victoire.

21h39 : Son homologue chez Red Bull, Laurent Mekies, a commenté les tensions avec Max Verstappen le week-end dernier, le Néerlandais s’étant montré virulent avec l’équipe après des problèmes non résolus, et il a donné raison à son pilote.

21h45 : Guanyu Zhou, pilote de réserve chez Cadillac F1, ne semble pas dans la course pour un baquet l’an prochain, et il admet qu’il est prêt à dire adieu définitivement à la Formule 1.

21h50 : Antonelli est encore affaibli par le virus qu’il a attrapé en milieu de semaine, mais cela ne l’empêchera pas de rouler en qualifs et en course, ni même d’être titré ce dimanche s’il inscrit les deux points nécessaires. Mais alors que la F1 voulait une célébration avec le trophée de champion du monde s’il y parvient, cette idée a été rejetée par la FOM.

21h53 : A noter que la fin de saison est encore incertaine, entre déplacements toujours maintenus officiellement au Moyen-Orient et réalité qui inquiète autour de ces pays. James Vowles, patron de Williams, a révélé ce week-end que la F1 n’a pas un plan de secours, mais plusieurs solutions alternatives en cas d’annulation tardive de ces deux courses.

21h56 : La situation chez Haas fait évidemment du bruit dans le paddock, et les dernières rumeurs incluant Ocon, Hirakawa mais aussi Jack Doohan sont nombreuses. On a fait le point sur les décisions qui attendent l’équipe !