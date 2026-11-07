LIVE F1 - GP du Brésil : la qualification en direct à Interlagos

C’est l’heure de la séance qualificative du Grand Prix du Brésil, à Interlagos, sur un circuit où les écarts sont faibles et où les trois parties de la qualification devraient être très disputées. Trois équipes ont dominé les trois séances libres, Mercedes F1, McLaren et Red Bull, et cela laisse penser qu’il sera très intéressant de voir quelle sera la hiérarchie en qualifications, même si les résultats bruts ne seront pas forcément significatifs.

La grille de départ sera en effet lourdement bouleversée, puisque quatre pilotes parmi les équipes de pointe reculeront sur la grille. George Russell a 5 places de pénalité, tandis que Charles Leclerc reculera de dix places.

Max Verstappen sera renvoyé en fond de grille, comme Sergio Pérez et Lewis Hamilton, comme annoncé juste avant la qualification par Ferrari, après que son moteur a été complètement changé à la suite des EL3.

Il y aura donc une belle opportunité de résultat sur la grille pour Kimi Antonelli, Isack Hadjar et les pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri. Mais les Racing Bulls de Liam Lawson et Arvid Lindblad, tout comme l’Audi de Gabriel Bortoleto, pourraient aussi s’inviter à la fête à l’avant de la grille.

18h30 : Bien que Rafael Câmara fasse ses débuts ce week-end et qu’il soit confirmé pour Las Vegas, Haas F1 refuse de confirmer sa présence pour les manches au Moyen-Orient, ou pour Imola si le Qatar et Abu Dhabi sautent. Toyota souhaiterait faire revenir Ryo Hirakawa dans la voiture.

18h34 : On a appris ce samedi que le Grand Prix du Brésil était prolongé jusqu’en 2035, toujours à Interlagos.

18h39 : Un GP du Brésil dont l’histoire a été intense, marquée notamment par les exploits d’Ayrton Senna, idole du public. Gabriel Bortoleto raconte sa fascination pour un épisode précis de la carrière de son illustre compatriote.

18h45 : Williams F1 vit encore un week-end difficile à Interlagos, comme toute la saison de l’équipe anglaise. L’équipe a fait des sacrifices assumés en matière de développement cette saison, et espère que les choses s’amélioreront en 2027.

18h51 : Colton Herta a obtenu son droit à la Superlicence ce vendredi après sa séance d’essais, mais la possibilité de voir l’Américain aller chercher un baquet chez Cadillac étonne toujours certains observateurs du paddock.

18h55 : La météo est plus complexe avant ces qualifications qu’elle ne l’était au début de la journée, la pluie ayant touché Sao Paulo dans l’après-midi avec un véritable déluge, alors que les EL3 se terminaient. L’averse est passée mais la piste est encore humide.

18h57 : Il semble qu’il y ait 90 % de risques d’un retour de la pluie dans la séance.

18h58 : Les gens se couvrent en tribune ! Les pilotes sont en intermédiaires, et l’ingénieur d’Isack Hadjar n’est pas positif : "Il semble que la pluie arrive, ce sont peut-être les meilleures conditions qu’on aura".

18h59 : La pluie est forte désormais ! Certains pilotes vont directement mettre les pneus pluie.

19h00 : C’est parti pour la qualification !

Q1 - 18 minutes

19h01 : Tous les pilotes partis en intermédiaires vont repasser par les stands chausser les pneus full pluie. C’est désormais le déluge à Interlagos !

19h02 : "J’ai déjà beaucoup d’aquaplaning", déplore Antonelli, qui repasse au stand pour chausser des pluie.

19h03 : Ce ne sera pas nécessaire, le drapeau rouge est déployé ! La visibilité est devenue nulle.

19h04 : Hadjar est scotché par la pluie : "Mon dieu, j’ai besoin d’un nouveau baquet, et d’une nouvelle combinaison !"

19h06 : Antonelli s’amuse avec une certaine ironie : "C’était une petite averse ! Je suis tellement détrempé..."

19h08 : Audi dit à Nico Hülkenberg que l’intensité de cette averse sera la même pendant au moins dix minutes.

19h13 : La pluie continue à tomber fort, et le radar montre que ça ne va pas s’arrêter de suite.

19h17 : La pluie va durer au moins dix minutes avant que la Safety Car aille en piste pour voir s’il reste de l’eau stagnante.

19h19 : Bearman a été réprimandé pour avoir fait une marche arrière dans les stands au moment du changement de pneus, quand le feu est passé au vert.

19h21 : La pluie s’est quasiment arrêtée dans les stands, et il semble donc que l’averse s’éloigne progressivement du circuit.

19h22 : La voiture médicale est rapidement allée en piste pour jauger les conditions. L’état de la piste n’a pas l’air catastrophique, même s’il reste quelques endroits où la piste est totalement détrempée.

19h27 : Les commissaires nettoient la piste en s’occupant des flaques d’eau stagnante... mais une autre averse plus forte pourrait arriver prochainement.

19h30 : Mattia Binotto, PDG d’Audi, dit qu’il se pourrait que la qualification ait lieu sans trop de perturbation en étant "en piste au bon moment". Il faut espérer que la FIA ne sera pas trop passive face à l’évolution des conditions.

19h31 : Les pilotes remontent progressivement dans les voitures, alors que la voiture de sécurité prend la piste pour aller voir les conditions.