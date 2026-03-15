LIVE F1 - GP de Chine : la course en direct à Shanghai

Le deuxième week-end de la saison 2026 de F1 arrive à son terme avec le plat de résistance du programme : la course de 56 tours qui va nous offrir un dénouement que l’on attend moins évident qu’en Australie.

En effet, la domination nette de Mercedes semble être moins d’actualité ce week-end, et la bataille pourrait être rude jusqu’à la fin de la course, sur un circuit où l’on a vu que les quatre zones de mode ligne droite offrent des batailles intenses.

Andrea Kimi Antonelli est devenu le plus jeune poleman de l’histoire en s’adjugeant la première place des qualifications, et il s’élancera en tête sur la grille. L’Italien a raté ses départs à Melbourne et au Sprint de la Chine pour le moment, mais peut-être que partir du côté propre l’aidera à limiter la casse.

A ses côtés, George Russell a limité la casse après un problème pendant la Q3, et il sera bien positionné pour profiter d’un éventuel raté de son équipier. Mais il devra se méfier, car les deux pilotes derrière les Mercedes voudront aussi réussir à surprendre.

En effet, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont qualifié les Ferrari en deuxième ligne, soit le meilleur résultat global de la Scuderia sur un tour jusqu’ici cette année. Et avec l’aisance sur la ligne de la SF-26, il est possible que les deux monoplaces de Maranello virent en tête au premier virage.

La troisième ligne n’a également qu’une couleur, celle de McLaren, puisque Lando Norris et Oscar Piastri sont cinquième et sixième. Ils devancent l’étonnant Pierre Gasly, qui a réussi le petit exploit de devancer les Red Bull.

Certes, l’équipe de Milton Keynes n’est pas au mieux, Max Verstappen et Isack Hadjar se qualifiant huitième et neuvième après avoir tenté des changements drastiques de réglages, sans succès. Oliver Bearman signe une nouvelle performance de choix et se qualifie dixième.

Nico Hülkenberg semble avoir pris un abonnement à la 11e place, puisqu’il l’occupait à Melbourne et lors du Sprint de Shanghai sur la grille, et ce sera de nouveau le cas pour cette course. Il devance Franco Colapinto, qui s’est plutôt bien comporté dans cette qualification.

Esteban Ocon était déçu de sa 13e place, et il sera aux côtés de Liam Lawson en septième ligne. Arvid Lindblad est 15e devant Gabriel Bortoleto. On retrouve ensuite Carlos Sainz et Alex Albon, qui semblent destinés à être isolés sur la neuvième ligne ce week-end.

Enfin, l’écart entre Aston Martin et Cadillac n’était pas aussi important qu’en Australie, et si Fernando Alonso est nettement en tête du quatuor, Valtteri Bottas a réussi à s’intercaler devant Stroll, qui sera en dernière ligne aux côtés de Sergio Pérez.

7h05 : La FIA et la Formule 1 ont confirmé que les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite n’auraient pas lieu en avril et ne seraient pas remplacés. Toutes les informations sont disponibles ici.

7h11 : Cette décision n’est évidemment pas sans conséquences sportives règlementaires et financières. Retrouvez notre analyse complète de l’impact de ces annulations de courses sur la Formule 1.

7h13 : Alex Albon s’élancera à nouveau des stands, Williams ayant modifié les réglages de suspension de sa FW48 pour la deuxième fois lors du Grand Prix de Chine. Le pilote thaïlandais s’était initialement qualifié 18e, derrière Carlos Sainz. Les circonstances du second départ d’Albon depuis la voie des stands sont identiques à celles de la veille.

7h15 : McLaren a identifié un problème sur la voiture de Norris il y a quelques dizaines de minutes. L’inquiétude règnait dans le garage où des travaux intensifs sont menés sur la monoplace de Lando. McLaren pense avoir résolu le problème et que Norris devrait pouvoir s’élancer de la sixième place sur la grille.

"Nous avions identifié un problème au niveau de l’électronique, ce qui explique pourquoi nous avons démonté le fond plat et vérifié plusieurs composants. Nous pensons avoir corrigé le problème et l’équipe effectue actuellement les derniers préparatifs pour la course."

7h19 : Mercedes sera-t-elle moins forte aujourd’hui sans son "party mode", un mode moteur qui existerait toujours selon Lewis Hamilton ? Lando Norris, qui utilise le même V6 hybride, a tenu à répondre sur cette croyance du septuple champion du monde (à lire ici).

7h23 : McLaren a aussi tenu à mettre au clair son discours concernant les avantages de Mercedes avec son moteur d’usine et le manque d’informations données aux clientes (à lire ici).

7h27 : Jacques Villeneuve, présent à Shanghai pour Sky F1 et non pour Canal+ ce week-end, a tenu à partager de bons mots sur Lewis Hamilton après ses performances de vendredi et samedi.

"Ça fait plaisir de voir Lewis comme ça. Il y a deux Lewis. Quand il est aussi positif, il est quasiment imbattable. Il est rapide. On l’a vu samedi, puisqu’il a battu son coéquipier en qualifications, un expert en la matière. Il est plus âgé, il a beaucoup d’expérience, mais il a toujours cette énergie. Et puis, il y a le Lewis de l’an dernier, celui qui s’effondre, et ça lui cause beaucoup de négativité, et ce n’est jamais agréable à voir. Donc, si on arrive à garder Lewis comme ça toute la saison, il sera un adversaire redoutable."

7h30 : La voie des stands est fermée et Norris est encore au stand ! Le problème sur sa voiture est donc plus grave que prévu, et il s’élancera des stands s’il parvient à prendre le départ. Pour le deuxième week-end de suite, McLaren n’aura qu’une voiture sur la grille.

7h34 : Aston Martin et Honda ont un écart colossal à boucler en termes de performance, mais la priorité sera à la fiabilité pour l’équipe et son motoriste, qui doivent confirmer l’efficacité de certaines mesures et engranger du roulage.

"Nous avons mis en place de nouvelles mesures pour réduire les vibrations de la batterie à Melbourne, et nous avons parcouru environ 300 à 400 kilomètres lors de la première manche. Nous avons ensuite accumulé davantage de kilomètres ici, en Chine, ce qui nous a permis de renforcer un peu notre confiance. En course, nous avons encore 300 kilomètres à parcourir, et notre objectif est de boucler la distance totale de la course pour confirmer que nos mesures correctives fonctionnent bien. Chaque tour compte pour Honda et Aston Martin."

7h39 : Il est confirmé qu’Isack Hadjar bénéficiera de nouveaux composants pour son unité de puissance Red Bull Ford lors du Grand Prix. Hadjar avait déjà reçu un nouveau moteur à combustion interne, un turbocompresseur, un système d’échappement et un MGU-K après sa panne lors de la première course de la saison à Melbourne.

Ces éléments peuvent être changés trois ou quatre fois sans sanction de la FIA, et cela reste valable pour les modifications supplémentaires apportées à la monoplace d’Hadjar. Avant le Grand Prix, la FIA a confirmé l’installation d’un nouveau système de stockage d’énergie (batterie) et d’une nouvelle unité électronique de contrôle. Ils font partie du quota des trois systèmes autorisés pour l’ensemble de la saison mais cela met déjà le Français à la porte de pénalités.

7h44 : Audi a également ramené la voiture de Bortoleto dans les stands, et comme à Melbourne, il n’y aura qu’une Audi sur la grille. Et donc, plus que 19 voitures.

7h48 : Tom Stallard, l’ingénieur piste de Piastri, révèle que la météo est piégeuse : "On a utilisé les tours de mise en grille pour voir comment les conditions ont changé, et le vent a changé de direction donc on en a profité pour faire quelques ajustements."

7h51 : C’est un problème hydraulique qui a touché la voiture de Bortoleto. Les mécaniciens s’affairent et le pilote attend pour espérer prendre le départ.

7h53 : Hamilton pense que Ferrari peut essayer de battre "tactiquement" Mercedes, et Leclerc s’attend à "une course amusante". Les deux pensionnaires de la Scuderia sont optimistes, plus qu’à Melbourne en tout cas.

7h54 : Il y a deux stratégies possibles, mais celle à un arrêt est vue par Pirelli comme légèrement meilleure. Une tactique mediums-durs est légèrement plus rapide que tendres-durs, mais le graining pourrait poser problème. Selon les conditions de piste et les interventions de la voiture de sécurité, une stratégie à deux arrêts, soit mediums-durs-mediums, soit tendres-mediums-tendres, pourrait s’envisager.

7h55 : Les mécaniciens de Red Bull se sont affairés sur la voiture de Verstappen, laissant craindre un problème sur sa RB22. Mais Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, se montre rassurant : "Tout va bien se passer. Nous avons eu un petit problème avec l’activation de l’aileron arrière en arrivant sur la grille de départ, et il est en train d’être remplacé. C’est encore une voiture toute neuve et tout est poussé à la limite, mais les gars ont été incroyables et ont réagi très rapidement."

7h56 : Et Piastri est poussé au stand également ! C’est un désastre pour McLaren puisqu’aucune des voitures ne sera sur la grille !

7h58 : Verstappen et Hadjar sont les seuls à partir en pneus tendres après le test du Français au Sprint hier. Hülkenberg, Colapinto, Ocon, Lindblad, Alonso, Stroll sont en durs, tout comme Norris, Bortoleto et Albon s’ils s’élancent, et le reste de la grille est en mediums.

8h01 : Les pilotes McLaren sont encore dans leur voiture mais encore au garage. Pour Bortoleto et Albon, c’est déjà un abandon confirmé.

8h02 : Gasly est allé trop loin sur sa grille et a dû faire marche arrière.

Départ : Très bon départ d’Antonelli qui réussit enfin son envol, et les Ferrari attaquent par l’extérieur ! Hamilton prend la tête devant Leclerc qui attaque Antonelli, mais l’Italien reste intercalé entre les deux voitures italiennes.

Tour 1 : Gasly a pris la cinquième place et Hadjar fait un tête-à-queue alors qu’il se battait avec Bearman ! Le Britannique sort de la piste et Colapinto prend la sixième place devant Lawson, Lindblad, Ocon et Sainz ! Alonso est 11e et Verstappen seulement 12e.

Tour 2 : Antonelli est à l’attaque sur Hamilton et passe en tête, tandis qu’Ocon prend la huitième place à Lindblad. McLaren confirme l’abandon de ses deux voitures.

Tour 3 : Meilleur tour de Russell en 1’38"075, et il prend la troisième place à Leclerc. Verstappen a passé Alonso et Sainz, et il est dixième. Bearman passe aussi Alonso. La FIA note que les deux pilotes Cadillac se sont accrochés. Hülkenberg passe Alonso qui est de loin le plus lent en piste.

Tour 4 : Antonelli signe le meilleur tour en course en 1’38"013, alors que Russell dépasse Hamilton pour la deuxième place. Gasly reste à portée du groupe de tête, il est à 2 secondes de Leclerc. Colapinto est à 3 secondes et il retient Lawson, Ocon, Lindblad et le reste du peloton qui est à portée.

Tour 5 : Meilleur tour pour Russell en 1’37"093, il est à 8 dixièmes d’Antonelli. Hamilton est à 1 seconde et Leclerc à sept dixièmes de son équipier. Gasly décroche lentement mais reste à moins de 3 secondes du groupe de tête. Derrière, Ocon est pressant sur Lawson. Verstappen a passé Lindblad brièvement mais est sorti de piste et repasse derrière.

Tour 6 : Antonelli a 1"4 d’avance sur Russell, qui a 1"2 de marge sur Hamilton. Leclerc est dans le sillage de son équipier, et Gasly est à 3 secondes. Il ne prend plus de marge sur Colapinto, qui est maintenant suivi par Ocon, qui a dépassé Lawson.

Tour 7 : Les Mercedes creusent l’écart sur les Ferrari, et Hamilton semble légèrement moins rapide que Leclerc. Antonelli se garde de la marge avec 1"4 d’avance sur Russell en tête. Derrière, Verstappen ne parvient pas à passer Lindblad, et Bearman est proche du quadruple champion du monde. Bottas a passé Alonso, tandis que Hadjar est à une vingtaine de secondes du groupe des Cadillac et Aston Martin.

Tour 8 : Antonelli a 1"6 d’avance sur Russell, qui a 2 secondes de marge sur Hamilton. Leclerc est à 9 dixièmes, et Gasly reste à 4"5 des Ferrari. Colapinto est isolé en sixième place, et Ocon aussi en septième position. Lawson suit devant Lindblad qui se montre pressant, tandis que Verstappen est derrière les deux, mais a des pneus tendres en mauvais état. Sa fenêtre d’arrêt théorique n’ouvre pourtant que dans 7 tours.

Tour 9 : Lindblad a attaqué Lawson mais le Néo-Zélandais est repassé. Verstappen et Bearman n’en ont pas profité. En tête, les Ferrari commencent à concéder du terrain aux Mercedes.

Tour 10 : Plusieurs pilotes s’arrêtent déjà ! Verstappen, forcément, mais aussi Lawson et Sainz, passent par les stands. Lindblad prend donc la huitième place devant Bearman, Hülkenberg et Bottas qui est 11e. Et Stroll est à l’arrêt dans le premier virage ! La Safety Car est déployée, au pire moment pour les trois pilotes qui viennent de s’arrêter.

Tour 11 : Antonelli s’arrête mais reste en tête devant Colapinto et Ocon qui, avec leurs pneus durs, restent en piste. Russell est quatrième en s’étant arrêté devant Hamilton et Lindblad qui reste aussi en piste. Leclerc est septième, Hülkenberg reste en piste et remonte huitième devant Gasly et Bearman qui se sont arrêtés. Alonso et Pérez ne s’arrêtent pas, ils devancent Lawson, Verstappen et Sainz, puis Bottas et Hadjar.

Tour 12 : Pérez rentre avec un tour de retard sur tout le peloton.

Tour 13 : Colapinto et Ocon vont permettre à Antonelli de prendre tout de suite de la marge, même si Russell les dépasse rapidement. Et Lindblad pourrait faire perdre du temps à Leclerc. La course va reprendre à la fin de ce tour !

Tour 14 : Colapinto et Ocon prennent une bonne relance et ils restent deuxième et troisième, et Hamilton en profite pour dépasser Russell ! Alonso se fait dépasser par Verstappen, Lawson et Sainz. Hamilton dépasse Ocon pour la troisième place, et Antonelli a déjà plus d’une seconde d’avance !

Tour 15 : Leclerc se défait de Russell, qui a du mal à se remettre dans le rythme après cette relance ! Mais le Britannique tente de repasser, en vain. Colapinto résiste à Hamilton pour le moment. Hamilton passe Colapinto dans le virage 9, et Russell dit qu’il n’a pas de grip. Leclerc passe Ocon.

Tour 16 : Antonelli voit déjà Hamilton, auteur du meilleur tour en 1’37"073, revenir sur lui ! Leclerc passe Colapinto, et Russell est à l’attaque sur Ocon, il le dépasse. Leclerc passe Colapinto, et Russell en fait ensuite de même.

Tour 17 : Antonelli retrouve du rythme et signe le meilleur tour en 1’36"604. Hamilton est à moins d’une seconde, et Leclerc est à plus de deux secondes de son équipier. Russell est à 1"8 et Colapinto tente de s’accrocher à la Mercedes. Ocon et Bearman suivent devant Lindblad, Gasly et Verstappen. Alonso est dernier, dépassé par les Cadillac à qui il rend une demi-seconde au tour. Et Aston Martin confirme que c’est la batterie qui a lâché sur la voiture de Stroll. Gasly dépasse Lindblad.

Tour 18 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’36"555, battu par Russell en 1’36"420. Le groupe de tête commence à se resserrer, et Colapinto est décroché mais résiste aux Haas, permettant à Gasly de les rejoindre. Un drapeau jaune a été agité, mais il est enlevé.

Tour 19 : Antonelli a une seconde d’avance sur Hamilton, qui réclame "plus de puissance" à son ingénieur. Leclerc est à 1"4 de son équipier et il a 1 seconde d’avance sur Russell qui signe le meilleur tour en 1’36"313. Colapinto résiste à Ocon, et Bearman résiste à Gasly, permettant à Verstappen de dépasser le Français. Mais Gasly n’a pas dit son dernier mot et reprend la huitième place. Gasly est noté comme ayant bougé au freinage devant Verstappen. Hülkenberg prend la dixième place à Lindblad.

Tour 20 : Antonelli a 1"4 d’avance sur Hamilton, et l’écart est le même entre les Ferrari, tandis que Russell est dans le sillage. Colapinto est toujours cinquième devant Bearman qui a dépassé Ocon, et Verstappen a doublé Gasly quand ce dernier a été gêné par les Haas.

Tour 21 : Russell ne parvient pas à passer les Ferrari. En revanche, Verstappen se défait d’Ocon. Le groupe de Colapinto est à 11 secondes du groupe de tête. Sainz dépasse Hadjar.

Tour 22 : Antonelli a 1"4 d’avance sur Hamilton et ne creuse plus l’écart. Leclerc est troisième et résiste toujours à Russell. Bearman a dépassé Colapinto, et Verstappen dépasse l’Argentin. Ocon est huitième et Hülkenberg, malgré ses pneus plus anciens, dépasse Gasly pour la neuvième place. Lawson et Lindblad suivent devant Hadjar qui a reassé Sainz, puis les Cadillac de Bottas et Pérez, et Alonso.

Tour 23 : Antonelli porte son avance à 1"8, et Hamilton voit Leclerc revenir à sept dixièmes. Russell est aussi dans le sillage. Bearmaest toujours cinquième et tourne plus vite que Verstappen, qui garde Colaponto, Ocon, Gasly et Hülkenberg dans son sillage. A noter que le Français a donc repassé l’Audi.

Tour 24 : Gasly s’est plaint d’une manœuvre de Verstappen mais les commissaires la jugent parfaitement propre, et de fait, le Français n’a pas été poussé hors piste. Antonelli creuse désormais l’écart et les Ferrari font bloc devant Russell.

Tour 25 : Lecerc se défait de Hamilton après une consigne de Ferrari mais le Britannique tente de riposter ! Finalement, le Monégasque reste devant et Russell ne parvient pas à en profiter. En revanche, Antonelli est le grand gagnant de cette bataille puisqu’il porte son avance à 4"5.

Tour 26 : Hamilton semble en mesure de contre-attaquer face à son équipier, mais les deux pilotes ne vont pas devoir se gêner car Russell en profitera. Bearman est à 14 secondes du groupe, Verstappen à 2 secondes du Britannique, et Colapinto à 2"4 de la Red Bull. Ocon et Gasly sont dans le sillage de l’Argentin et Hülkenberg est dans le top 10. A noter que Colapinto, Ocon, Hülkenberg, ainsi que Lindblad et Alonso, ne se sont pas encore arrêtés.

Tour 27 : Hamilton attaque Leclerc et dépasse son équipier qui reprend la deuxième place ! Fred Vasseur doit avoir quelques sueurs froides sur le muret des stands, mais les deux pilotes font ça bien, puisque Russell n’en profite pas. Hamilton repasse à nouveau plus tard dans le tour, mais Leclerc reprend son bien. Et Russell en profite finalement en dépassant Hamilton !

Tour 28 : Antonelli atteint 7 secondes d’avance sur Leclerc, qui est menacé par Russell et Hamilton. Et Lindblad a fait un tête-à-queue ! Il repart 14e.

Tour 29 : On a dépassé la mi-course, et Antonelli a plus de 7 secondes d’avance sur Leclerc, qui est sous la menace de Russell. Hamilton en profite pour revenir sur les deux pilotes et se prépare à profiter des batailles devant lui. Bearman est cinquième devant Verstappen, et Gasly a dépassé Colapinto puis Ocon. Hülkenberg est dixième devant Lawson, Hadjar, Sainz et Lindblad, puis Bottas, Pérez et Alonso.

Tour 30 : Russell vient à bout de Leclerc et signe le meilleur tour en 1’36"158, mais il est surpris par les Ferrari : "Elles sont rapides dans les bons endroits !" Leclerc est troisième devant Hamilton. Ocon s’arrête finalement et repart dernier en mediums.

Tour 31 : Russell concède encore du terrain sur Antonelli, et Leclerc est toujours dans le sillage de la Mercedes du Britannique. Hamilton est légèrement décroché mais reste à environ une seconde de son équipier.

Tour 32 : Antonelli signe le meilleur tour en course en 1’36"108, et il porte son avance à 8 secondes. Leclerc est à 1"4 de Russell et il voit Hamilton revenir à une demi-seconde. Ocon s’est déjà défait d’Alonso et des Cadillac.

Tour 33 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’35"983, et Russell fait mieux en 1’35"977. Il repousse Leclerc à 1"6, le Monégasque disant à son ingénieur que "le Plan C pourrait être jouable". Hamilton est légèrement décroché. Alonso s’est arrêté et il est à un tour, tandis que Colapinto passe à son tour par les stands et ressort 13e en mediums. Ocon est en tête-à-queue après avoir été accroché par Colapinto qui ne l’a pas vu et a refermé la porte ! Les deux pilotes ont fait un tête-à-queue.

Tour 34 : Antonelli a 7"6 d’avance sur Russell, qui signe le meilleur tour en 1’35"852. Leclerc est à 2"8 et ne parvient pas à décrocher Hamilton. Bearman est cinquième devant Verstappen et Gasly, puis Hülkenberg qui ne s’est toujours pas arrêté. Lawson et Hadjar complètent le top 10, tandis qu’Alonso abandonne.