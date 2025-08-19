Liuzzi : Hamilton n’a rien à prouver mais l’âge n’arrange rien

La véritable volonté de Lewis Hamilton de surmonter ses déboires avec Ferrari a peut-être été révélée par son langage corporel en Hongrie.

Vitantonio Liuzzi, qui était commissaire au GP de Belgique, livre un verdict intriguant sur les interviews choc d’Hamilton à Spa et au Hungaroring, données après ses mauvaises performances lors des qualifications Sprint et des deux autres qualifications.

Liuzzi, qui a piloté en F1 de 2005 à 2009 et travaille aujourd’hui pour le compte de la FIA, a le point de vue d’un Italien qui écoute ce que les locaux pensent du pilote Ferrari.

"Il n’a rien à prouver, c’est sûr. Mais la faim est toujours là, sinon il ne serait pas aussi déçu lorsque les choses tournent mal, comme ce fut le cas en Belgique et en Hongrie."

"Il a toujours très faim, mais l’âge n’arrange rien. Le fait que les écarts soient si faibles n’aide pas Lewis. En fait, même un faible écart avec Leclerc peut se traduire par de nombreuses positions différentes, notamment en qualifications."

"Au fil des ans, la monoplace a certainement été conçue selon le style de Leclerc, ce qui lui donne un avantage. Avec le temps, Lewis s’adaptera, le seul doute concerne la question de l’âge et il sera levé avec les F1 de 2026, qui seront nouvelles pour tout le monde."

Le passage d’Hamilton de la culture d’une équipe britannique à une équipe italienne peut également poser problème selon Liuzzi.

"Ce n’est jamais facile de changer d’équipe après une si longue période ; cela implique de changer de mentalité, de structure, de points de vue, de méthode de travail dans son ensemble."

"C’est encore plus vrai si l’on passe d’une équipe anglaise à une équipe italienne, comme l’a fait Lewis. Je m’attendais à ce qu’il rencontre des difficultés. Je pense que c’est normal, cela prend du temps."

"Rome ne s’est pas faite en un jour, et c’est également vrai pour lui. Il doit s’adapter à Ferrari, notamment d’un point de vue technique."

Un autre ancien pilote italien, Jarno Trulli, admet se questionner sur la méforme d’Hamilton.

"Est-ce dû à l’âge ? À la voiture ? À un manque dans l’équipe ? Ou peut-être a-t-il simplement atteint ses limites."

"C’est tellement étrange, on dirait qu’il peine à émerger. En qualifications, il déçoit, en course, il est à peine meilleur, mais sans jamais briller. Ce n’est pas Hamilton."

"En vérité, lui seul sait ce qui lui passe par la tête."