Lindblad veut ’se mettre à la vitesse’ de la Red Bull RB21 pour aider Tsunoda

Arvid Lindblad s’apprête à tester pour la première fois une monoplace de F1 dans le cadre d’une séance officielle, puisqu’il roulera ce vendredi en EL1 à Silverstone. Le pilote originaire de Grande-Bretagne se félicite d’une telle opportunité et révèle qui a été son idole en catégorie reine.

"C’est peut-être un peu controversé étant donné ma position actuelle mais, ayant grandi en Angleterre et personne de couleur, Lewis Hamilton était le pilote auquel je m’identifiais le plus" a déclaré Lindblad.

"De plus, il a commencé à courir en F1 l’année de ma naissance, alors irrationnellement, j’ai ressenti une sorte de lien. Pour être honnête, c’est celui dont j’ai toujours été le plus grand fan."

Bien qu’il ait été fan de pilotes de Formule 1 par le passé, il admet qu’il en a une vision différente maintenant qu’il s’apprête à les côtoyer, même s’il salue leur niveau global : "Mon état d’esprit a un peu changé au fur et à mesure que je gravissais les échelons."

Je ne dirais pas que j’ai des idoles en F1 en ce moment, mais il y a un groupe de jeunes pilotes qui sont tous extrêmement impressionnants à regarder. Vous avez Max [Verstappen], Carlos [Sainz Jnr], Charles [Leclerc], George [Russell], Lando [Norris], Oscar [Piastri]... ils se battent durement. C’est excitant, agressif et toujours aussi impressionnant."

Alors qu’il remplacera Yuki Tsunoda, Lindblad reconnait que ce sera un moment incroyable dans sa jeune carrière : "Faire mes débuts en F1 en tant que pilote britannique, sur un circuit britannique, devant un public britannique, ce sera vraiment extraordinaire."

"Mon objectif est de me mettre rapidement à la vitesse de la voiture, de fournir à Yuki de bonnes données pour l’aider tout au long du week-end, de mener l’équipe dans une bonne direction et d’essayer de conduire rapidement également. J’ai hâte de prendre la piste et de commencer."