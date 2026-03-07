Le miracle n’a pas eu lieu pour Alpine F1 avec une double élimination ’décevante’ en Q2

Alpine F1 pensait avoir fait le plus dur en repartant de zéro. Flavio Briatore et son travail de sape envers Viry-Châtillon avaient apparemment fini par convaincre toute l’équipe que le mal venait du moteur français et qu’en passant chez Mercedes, le tout avec un châssis entièrement revu, l’équipe retrouverait son lustre d’antan.

Les propos de l’an dernier évoquant jusqu’à un possible titre mondial en 2026 semblaient fantaisistes, mais la confiance face à la décision d’avoir sacrifié entièrement 2025 - ce qu’ont fait nombre d’équipes par ailleurs - avait presque de quoi rassurer et faire espérer du mieux.

Mais le miracle n’a pas eu lieu, et la 14e place de Pierre Gasly en qualifications à Melbourne est vécue comme une douche froide par l’intégralité de l’équipe, que les dirigeants avaient persuadés pouvoir revenir dans la moitié haute du peloton malgré unune politique d’austérité mélangée à la culture du blâme de la part de Briatore.

"Je pense que nous sommes tous déçus du résultat aujourd’hui et nous en attendions clairement plus. Le week-end a été compliqué jusqu’ici, avec un temps de roulage parfois limité et une monoplace qui ne paraît pas aussi bonne qu’aux essais de présaison" a déclaré Gasly.

"Il est donc important de comprendre pourquoi et de trouver rapidement des solutions. En qualifications, j’avais l’impression d’être à la limite et j’étais satisfait de ma vitesse et de mon exécution sur chaque tour lancé. Cette année apporte de grands changements, notamment dans la préparation des pneus et la gestion de l’énergie, et il nous reste beaucoup à apprendre."

"Nous ne voulions pas commencer la saison de cette façon et il y a plus de voitures devant nous que nous ne le souhaiterions. La course de demain comporte beaucoup d’incertitudes. Nous savons que le départ sera important et je suis déterminé à tout faire pour améliorer le résultat d’aujourd’hui et voir ce que nous pouvons en tirer."

Franco Colapinto s’est qualifié deux places derrière son équipier, et lui aussi reconnait qu’il est frustré par cette situation et cette entame de saison : "Ce n’était pas une journée facile, à l’image du week-end jusqu’à présent puisque nous avons connu des difficultés d’entrée de jeu."

"Ce n’est pas là où nous voulions être ni ce à quoi nous nous attendions après deux semaines d’essais plutôt solides à Bahreïn. Certaines équipes semblent plus fortes que prévu et ont fait un pas en avant ici. Il y a beaucoup de travail en coulisses, aussi bien en piste qu’à l’usine, et nous avons déjà réalisé des progrès depuis vendredi."

"Cette génération de voitures et cette règlementation n’en sont qu’à leurs débuts et il reste beaucoup de choses à apprendre et à comprendre sur chaque circuit. Il nous en manque un peu partout par rapport aux autres, mais nous avons une bonne idée des priorités pour progresser."

"Nous ne baisserons pas les bras et je pense que nous pouvons remonter demain. Il devrait y avoir des opportunités de dépassement et c’est également une course où il faut parfois simplement survivre jusqu’au drapeau à damier pour en tirer quelque chose. Nous allons donc nous concentrer sur un bon départ pour rester dans le match."

Steve Nielsen, directeur sportif d’Alpine, a offert une vision franche et presque brutale de la situation, qui rappelle surtout à quel point l’équipe pensait avoir réglé tous ses problèmes, pourtant structurels, en changeant de moteur et de réglementation. Mais comme souvent, la F1 est bien plus compliquée que cela.

"Une journée difficile pour l’équipe. On avait dit avant Melbourne que nous n’étions pas sûrs de notre place, nous le savons maintenant. Ce n’est pas où nous pensions ou espérions être. On a quitté Bahreïn en pensant être les meilleurs juste derrière le top 4, ce n’est clairement pas où nous sommes" a déclaré Nielsen.

"On sait où sont les problèmes, on sait où sont les zones sur lesquelles on doit travailler. Le positif est notre rythme sur les longs relais, qui est meilleur que sur un tour, et la fiabilité est bonne, donc on espère se battre pour des points."

"Ce sera difficile car nos rivaux ont trouvé de la performance sur leur voiture que nous n’avons pas actuellement. Mais ce n’est pas une excuse, c’est un problème que l’on doit régler. On espère amener les deux voitures à l’arrivée, et les deux voitures dans les points."

"Ce week-end, nous avons fait face à plusieurs défis alors que nous continuons à nous familiariser avec notre nouvelle monoplace et à comprendre comment tirer le meilleur de cette règlementation assez particulière."

"Pierre n’était qu’à quelques dixièmes de la Q3 après un tour encore loin d’être optimal dans la préparation des pneus et le déploiement de l’énergie, donc il y a encore des choses à apprendre pour la prochaine fois."

"Franco était légèrement plus loin en n’ayant pas réussi à tout mettre bout à bout malgré un rythme prometteur en début de séance. Ce n’est que la première course de cette nouvelle ère et nous en tirerons des enseignements pour la suite."