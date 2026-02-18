Les doutes persistent sur les dépassements avec les F1 de 2026

La question des dépassements revient déjà sur le devant de la scène avec la nouvelle génération de monoplaces de Formule 1, alors qu’elle constituait l’une des principales critiques adressées à l’ère des voitures à effet de sol. Et à en croire les premiers retours du paddock, les inquiétudes pourraient bien se prolonger sous le cycle réglementaire actuel.

Pour l’un des plus vastes bouleversements techniques de l’histoire de la discipline, les pilotes tâtonnent encore. De nombreuses inconnues subsistent à l’approche de la manche inaugurale de la saison, à Melbourne, et les conditions de course réelles devraient livrer leurs premières vérités.

Présent en conférence de presse lors des essais de pré-saison ce mercredi, Lewis Hamilton s’est montré prudent quant à l’impact des nouvelles voitures sur la capacité à dépasser.

"Je pense que nous essayons tous de comprendre en ce moment à quoi cela va ressembler en conditions de course. Évidemment, nous avons les modes SM (ligne droite), Overtake et Boost. Donc ceux qui font des longs relais essaient tous de se placer derrière quelqu’un pour voir ce que cela donne."

Le pilote Ferrari a partagé une expérience contrastée entre différents essais.

"Quand j’étais à Barcelone, j’étais derrière quelqu’un et ce n’était pas génial. La semaine dernière, ici, quand j’étais derrière une autre voiture, c’était plutôt correct. Mais je pense que c’est quelque chose que l’on ne saura vraiment qu’une fois plongés dedans, lors de la première course. Je ne sais pas ce que ressentent les autres. Je ne sais pas si ce sera mieux. On verra. "

Interrogé sur le même sujet, Max Verstappen est resté fidèle à son style laconique, refusant toute projection avant le premier Grand Prix.

"Ce que j’en pense ? Pas grand-chose pour le moment. Je vais juste arriver à Melbourne et voir par moi-même. Je n’en ai aucune idée."

Du côté d’Audi, Gabriel Bortoleto s’est montré plus disert. Sans tirer de conclusions définitives, le Brésilien reconnaît que les premiers signes sont loin d’être rassurants.

"Je ne sais pas non plus, parce que je n’ai pas beaucoup bataillé en piste. Mais à chaque fois que l’on se retrouve derrière une autre voiture, honnêtement, ça ne semble pas très bon. On n’a pas l’impression de pouvoir être beaucoup plus proche que l’an dernier."

Bortoleto souligne également la complexité introduite par la gestion de l’énergie en 2026.

"Avec cette histoire d’énergie cette année, si vous appuyez trop fort dans la ligne droite suivante, vous risquez de vous faire repasser immédiatement. C’est compliqué, mais on verra à Melbourne."

Un constat qui fait écho aux propos tenus plus tôt par Esteban Ocon. Le pilote Haas s’est montré plutôt pessimiste quant à la possibilité de suivre une voiture de près et de construire des opportunités de dépassement avec la réglementation actuelle.

"On semble perdre pas mal de charge à l’avant, peut-être même un peu plus qu’avant, mais il faut encore voir. Et le mode Overtake, oui, j’ai joué avec. Je ne veux pas donner de conclusions trop précoces, car tout doit encore être ajusté et optimisé pour que cela fonctionne parfaitement."

"Mais pour l’instant, ça semble difficile de dépasser. C’est ma première impression, même si j’espère que ça ira dans le bon sens."