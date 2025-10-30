Les avocats opposés à Massa jugent sa plainte ’malavisée’ et le disent responsable de sa défaite en 2008

Les avocats de la FIA, de la F1 via la FOM et de Bernie Ecclestone ont tous les trois lancés la même défense pour la première journée d’audiences dans le cadre de la plainte de Felipe Massa au sujet du Crashgate de 2008 à Singapour.

Selon eux, la responsabilité de Renault et la triche de Flavio Briatore ne peuvent pas être considérées comme les seules raisons de son échec dans la quête de titre de 2008 face à Lewis Hamilton, et ils pensent qu’il n’y a pas d’intérêt à aller au procès qui pourrait découler de ces audiences.

Massa intente des poursuites pour rupture de contrat ou manquement à une obligation, ses avocats affirmant qu’Ecclestone, alors patron de la Formule 1, savait que l’accident avait été provoqué délibérément et que lui-même ainsi que la FIA avaient manqué à leur devoir d’enquêter.

Mercredi, les avocats de la défense ont déclaré que Massa n’avait pas été performant lors du Grand Prix de Singapour 2008, ce qui avait finalement conduit à sa perte du championnat, et ont ajouté que la plainte avait été déposée trop tard.

Dans des conclusions écrites, l’avocat d’Ecclestone, David Quest, a déclaré que les revendications de Massa "sont une tentative malavisée de rouvrir les résultats du Championnat du monde des pilotes de F1 2008".

"M. Massa soutient que, sans la manière dont la FIA a géré l’accident, il aurait remporté le championnat des pilotes. Ces déclarations traitent le tribunal comme un ’club de débat sportif’, lui demandant de se livrer à un exercice contrefactuel concernant ’l’arbitrage’ d’un événement sportif qui s’est déroulé il y a près de 17 ans."

L’avocat d’Ecclestone a poursuivi en disant que la plainte de Massa "priverait M. Hamilton de son titre de 2008", alors même que le Britannique était "tout aussi exposé à l’accident".

John Mehrzad, représentant légal de la FIA, a déclaré que la plainte de Massa impliquant qu’il est le champion du monde méritant pour 2008 est "tortueuse car elle est excessivement ambitieuse" et "passe manifestement sous silence une série d’erreurs qui lui sont propres".

"La plainte de M. Massa est aussi tortueuse qu’excessivement ambitieuse" a lancé la défense de la FIA. "Le ressortissant et résident brésilien multimillionnaire intente une action devant cette juridiction d’Angleterre et du Pays de Galles sur la base d’une violation présumée du règlement supranational de la FIA."

"Une organisation sportive internationale privée domiciliée en France, concernant des événements survenus lors du Grand Prix de Formule 1 de Singapour il y a plus de 17 ans, le 28 septembre 2008."

"La plainte de M. Massa ignore manifestement toute une série d’erreurs commises par lui-même ou par son équipe, Ferrari, lors du Grand Prix de Singapour et d’autres Grands Prix, qui ont contribué à son classement final à la deuxième place du championnat des pilotes cette saison-là."

Anneliese Day, avocate de la FOM, ne comprend pas ce que recherche Massa et assure qu’il n’y arrivera pas : "Ces demandes sont formulées parce qu’il s’agit d’une action vouée à l’échec."

"À la lumière de cela, il n’est dans l’intérêt de personne, et surtout pas de M. Massa, de prolonger davantage sa déception d’avoir perdu le championnat du monde des pilotes de F1 2008 d’un seul point face à M. Hamilton, et en réalité de n’avoir jamais été sacré champion du monde."

"Ce litige n’aura pas pour effet de permettre à M. Massa d’obtenir le prix qu’il souhaite, et les seuls ’gagnants’ d’un contentieux supplémentaire de 12 à 18 mois seront les avocats."

Elle a ajouté que toute personne lisant les détails de la plainte serait laissée avec l’impression "incorrecte" que l’accident délibéré, suivi du déploiement de la voiture de sécurité, était responsable de l’échec de Massa à marquer des points lors de la course.

Day a poursuivi en rappelant que Massa et Ferrari se sont ratés, notamment au stand, et que c’est tout autant cela que l’accident de Piquet qui l’ont privé d’un meilleur résultat : "En réalité, ce n’est pas le déploiement de la voiture de sécurité qui a changé le cours de l’histoire pour M. Massa, mais plutôt une série d’erreurs de pilotage ultérieures de sa part et de celle de son équipe durant les 47 tours restants de la course. Le simple fait est que, sur l’ensemble du Grand Prix de Singapour et de la saison 2008, M. Hamilton a surpassé M. Massa et tous les autres."

Massa, qui a assisté à l’audience mercredi, réclame des dommages et intérêts pour perte de revenus et de sponsoring. Il cherche également à obtenir des déclarations affirmant que la FIA a violé ses propres règlements et qu’elle aurait dû annuler les résultats du Grand Prix de Singapour, ce qui lui aurait permis de remporter le championnat du monde des pilotes.

Soutenant que l’affaire ne devait pas être rejetée et devait aller jusqu’à un procès complet, Nick De Marco, avocat de Massa, a indiqué dans des observations écrites que la plainte de Massa est légitime et a des chances de succès.

"M. Massa a une réelle perspective de succès sur l’ensemble des points soulevés. La question de savoir si la FIA a manqué à ses obligations est une question sensible aux faits sur laquelle le tribunal ne devrait pas mener un mini-procès."

L’audience devant le juge Jay doit se conclure vendredi, et une décision devrait être rendue ultérieurement quant à la poursuite vers un jugement complet ou un classement sans suites.