Leclerc se réjouit des nouvelles possibilités offertes par les F1 de 2026

Avant la première course de l’année à Melbourne, Charles Leclerc se montre particulièrement curieux et enthousiaste face aux caractéristiques inédites des monoplaces 2026 qui inaugurent la nouvelle ère technique de la Formule 1. Le pilote Ferrari estime que ces voitures plus légères et plus vives ouvrent des perspectives "extrêmes" en matière de pilotage, invitant les pilotes à explorer de nouvelles limites dans leur style de pilotage.

Alors que les F1 version 2025 étaient réputées pour leur tendance au sous-virage, les nouvelles machines marquent une rupture nette. Allégées de 30 kg, dotées d’un châssis plus étroit et plus court, elles se montrent bien plus réactives aux sollicitations du pilote. Cette agilité accrue favorise davantage le survirage, avec un arrière plus mobile, un comportement que Leclerc apprécie tout particulièrement.

Selon le Monégasque, ces caractéristiques rendent les voitures 2026 "plus vivantes" et offrent aux pilotes un champ d’expérimentation bien plus large pour aller chercher de la performance au tour.

"En tant que pilotes, de manière générale, on doit toujours s’adapter et faire évoluer son style de pilotage," explique Leclerc.

"Cette année, c’est une évolution plus importante que ce à quoi on était habitués par le passé. Et surtout, ce qui change le plus, c’est la quantité de travail quand on est dans la voiture ; la part purement liée au pilotage est en réalité un peu moins importante."

Leclerc souligne que la complexité accrue des systèmes embarqués impose une charge mentale plus élevée au volant.

"Aujourd’hui, il s’agit davantage de penser à tout ce qu’il faut gérer dans la voiture pour maximiser l’ensemble des systèmes autour de soi."

"Il faut donc être beaucoup plus actif mentalement qu’avant, mais du point de vue du pilotage pur, c’est quelque chose auquel on est habitué."

Le pilote Ferrari fait également le parallèle avec les ajustements constants déjà nécessaires entre les différentes phases d’un week-end.

"Quand on passe des qualifications à la course, comme l’an dernier, on change beaucoup son style de conduite. Là, c’est simplement une manière différente de piloter."

Sur le plan des sensations, Leclerc insiste sur l’impact immédiat de la perte de poids.

"On a senti clairement la réduction de poids. La voiture est un peu plus vivante, l’équilibre est beaucoup plus modulable et l’arrière peut devenir très vif."

"L’an dernier, avec le poids, c’était plus difficile à gérer. J’ai toujours aimé les voitures survireuses, mais avec celles-ci, j’ai l’impression qu’on peut aller beaucoup plus loin, de façon plus extrême."

Reste à voir si cette liberté accrue dans le pilotage se traduira par un avantage compétitif pour Ferrari. Une chose est sûre : Leclerc semble prêt à exploiter pleinement cette nouvelle philosophie technique.