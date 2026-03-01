L’évolution de la R26 confirme ’l’approche extrêmement audacieuse’ d’Audi F1

Le directeur d’Audi F1, Jonathan Wheatley, a salué l’approche de son équipe et les ambitions affichées, alors que la R26 a déjà reçu un ensemble d’évolutions, après avoir pris la piste dès le 9 janvier pour un premier roulage de vérification, le tout avec une monoplace initialement très simple dans sa conception (photo en bas).

Les tests de Bahreïn ont vu Audi apporter un nouveau package aérodynamique. Des pontons nettement plus petits et à la forme très particulière étaient au centre de cette première mise à jour colossale qui a été faite sur la monoplace de Hinwil, et la première en Formule 1 à porter les célèbres anneaux.

"Nous avons assemblé une voiture tôt, vous définissez donc un package aérodynamique pour faire rouler la voiture dans un état initial. Comparé à ce package sophistiqué que nous avons maintenant, il était assez brut, mais nous étions en piste, nous l’avons fait rouler" a déclaré Wheatley.

"Nous accumulions des kilomètres, nous apprenions tout le temps. Je suis encouragé. Nous avons une approche extrêmement audacieuse de ces règlements techniques, et je pense que les gens nous observent et voient l’ambition de l’équipe, mais je parle d’ambition parce que nous partons de débuts modestes."

Interrogé quotidiennement à ce sujet depuis le shakedown de Barcelone, Wheatley se refuse à donner une hiérarchie : "Honnêtement, non. Je pense que si vous me posez la question maintenant, j’en ai une idée un peu plus précise après les tests."

"Mais si vous me la posez à Melbourne après les qualifications, ce sera autre chose, et encore après, car personne n’a abattu ses cartes. Tout le monde a fait quelque chose de différent en termes de niveaux de carburant."

"C’est fascinant de voir l’utilisation de la récupération et du déploiement d’énergie, et comment les gens jouaient avec cela, en comprenant quels rapports sont utilisés, quels ratios. Nous commençons à nous faire une idée de ce que font nos concurrents et nous avons des conversations passionnantes."

"Pour les ingénieurs de l’équipe, et en fait pour nous tous, ce nouvel ensemble de réglementations techniques est extrêmement excitant. Nous avons atteint nos objectifs en respectant nos plans. Pour le moment, tout est sur les rails et ce qui est gérable est géré."