Verstappen se félicite des ’inconnues’ avant la saison 2026 de F1

Max Verstappen a prédit qu’il y aurait un grand bouleversement dans la hiérarchie de la F1 cette année en raison de la refonte majeure de la réglementation. Les monoplaces de F1 ont subi des changements significatifs, alors que les nouvelles réglementations moteur, châssis et aéro font leur apparition.

Les équipes ont mis leurs voitures à l’épreuve lors de trois sessions de tests au cours du mois dernier pour préparer la nouvelle saison, qui débutera le week-end prochain en Australie. Et le pilote Red Bull prédit des surprises importantes.

"Cette année va être assez folle avec toutes les nouvelles règles également" a déclaré Verstappen dans un nouveau documentaire sur Apple TV. "Il y aura donc probablement un grand bouleversement entre les équipes par rapport à ce que l’on a pu voir ces dernières années."

"Et beaucoup de choses restent inconnues. Pour nous aussi, nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre. Et je pense que c’est aussi ce qui rend la chose très excitante pour tous ceux qui regardent : ne pas savoir ce qui va se passer."

Alors que le Néerlandais pouvait facilement se promener en public dans diverses villes américaines avant l’arrivée du film F1 et de la série Netflix Drive to Survive, il ne peut plus le faire sans être reconnu : "Je me souviens de 2018, 2019... J’avais fait un petit voyage en voiture autour de Los Angeles, puis jusqu’à San Francisco et au milieu."

"On pouvait se promener et on était à peine reconnu. Je dirais qu’aujourd’hui, aux États-Unis, on est nettement plus reconnu et c’est une bonne chose. Les gens sont plus impliqués dans le sport, et on voit clairement que le nombre de fans augmente. De plus, quand on se rend aux week-ends de course en ville, c’est vraiment bondé."

Verstappen a également été interrogé sur son implication dans la Team Redline, équipe d’Esport née d’une frustration de voir que le karting est devenu très cher, poussant le pilote à considérer l’entraînement virtuel comme une formation aussi bonne.

"Le karting devient tellement cher de nos jours. Même par rapport à l’époque où je roulais. On ne peut pas nier que même en karting aujourd’hui, il y a beaucoup de gens avec beaucoup d’argent. Et je ferais la même chose si j’avais un fils ou une fille qui courait. On veut avoir le meilleur matériel."

"Mais le problème, c’est que quand on a de l’argent, les prix montent pour obtenir le meilleur matériel... j’ai donc l’impression que les gens qui n’ont pas l’argent ou les possibilités en général sont laissés de côté ou n’obtiennent tout simplement pas les bonnes opportunités, les gens abandonnent."

"Les gens se tournent vers le sim racing et je vois beaucoup de jeunes et de pilotes essayer, à travers le monde du simulateur, de faire carrière. Ils rêvent tous de courir en vrai. J’ai eu une histoire similaire avec Chris Lulham qui est maintenant en GT3. Il faisait du karting. Il a très bien réussi."

"Mais ensuite, c’est là que la route s’est arrêtée. J’essaie simplement de créer cette opportunité, arriver jusqu’en Formule 1 est difficile. Peu importe que vous soyez le meilleur pilote de karting, mais je veux pouvoir leur donner une carrière."

"Je veux qu’ils puissent devenir pilotes d’usine dans n’importe quelle catégorie d’endurance. L’endurance est magnifique aujourd’hui avec tant de constructeurs, offrant aux gens de superbes carrières et plateformes."

"Et pour moi, c’est exactement ça. Je veux donner l’opportunité, via le sim racing, de nous rejoindre. Apprendre, je dirais, comment devenir un pilote professionnel dans la manière d’opérer depuis chez soi ou d’où que l’on vive, avant même d’entrer dans le monde réel."