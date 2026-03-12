Leclerc pense que ’Mercedes F1 aura encore l’avantage’ en Chine

Charles Leclerc s’attend à voir Mercedes F1 dominer encore ce week-end à Shanghai, surtout en qualifications, mais prédit que l’écart ne sera pas aussi important qu’à Melbourne, où Ferrari affichait huit dixièmes de retard après une Q3 mal gérée.

En Chine, le pilote monégasque est convaincu qu’il pourra grappiller du retard, et surtout en course le dimanche, alors que le format Sprint va obliger à être très rapidement dans le rythme.

"En qualifications, il va falloir beaucoup de travail pour changer l’avance qu’ils ont. Huit dixièmes à Melbourne, c’était énorme, je pense que ce sera encore le cas, on n’a pas tout réussi à Melbourne mais ils auront encore l’avantage, mais on espère les mettre davantage sous pression en course" a déclaré Leclerc.

"On a fait énormément de travail en coulisses pour être prêts pour un week-end comme celui-là, car c’est déjà énorme pour un week-end normal, et ce sera encore plus chargé pour un week-end de Sprint, c’est sûrement le double de travail."

"Ce sera un défi énorme pour tout le monde. L’an dernier, une seule séance d’essais libres n’était pas un problème. Ne pas avoir la performance optimale par les réglages pourrait signifier un ou deux dixièmes, et avec le moteur entre cinq et sept dixièmes, donc il faudra être très productifs en EL1 pour être au niveau en Qualifications Sprint."

Leclerc reconnait que la préparation garde une part de mystère, même quand elle est faite de manière complète : "Il y a toujours des scénarios dans lesquels on ne peut pas tout prévoir, comme les batailles avec les autres, où ils vont utiliser le bouton dépassement, où ils vont attaquer, car on veut toujours surprendre nos rivaux donc on ne peut pas être prêt."

Lewis Hamilton est quant à lui dans une bonne dynamique après avoir vécu un week-end australien appréciable : "Je me suis beaucoup amusé la semaine dernière, on a pu aussi avoir plus de roulage et on a découvert beaucoup de choses en course du départ à l’arrivée."

"On savait que Mercedes serait forte, on ne pensait pas que l’écart serait si important. Il n’est pas impossible à réduire, il va juste falloir que tout le monde soit sur le pont, et j’ai confiance en mon équipe pour qu’elle fasse tout à l’usine pour réduire cet écart" dit-il, sans savoir si Ferrari pourra jouer la victoire en Chine.

"C’est beaucoup trop tôt pour le dire, on était à huit dixièmes en qualifications la dernière fois et je ne pense pas qu’on ait récupéré huit dixièmes en une semaine, ce sera difficile de les rattraper car ils auront aussi gagné en rythme, McLaren aussi et Red Bull devrait en faire de même."

"On s’attend à ce que Mercedes soit devant et très rapide, mais on a appris énormément la semaine dernière, on peut tirer davantage de la voiture ce week-end, pas huit dixièmes, mais je suis quand même impatient."