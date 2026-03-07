Leclerc entre espoir et doute pour la suite de la saison avec Ferrari

À la veille de la course à Melbourne, Charles Leclerc s’est montré aussi ouvert sur son avenir chez Ferrari que lucide sur la hiérarchie actuelle en piste. Le pilote monégasque n’exclut pas de prolonger l’aventure avec la Scuderia, mais reconnaît que Mercedes semble particulièrement redoutable en ce début de saison.

Le Monégasque a abordé sans détour la question d’une éventuelle prolongation de contrat avec Ferrari. Il a même établi un parallèle avec son mariage récent avec Alexandra Saint Mleux, tout en restant prudent sur l’idée d’un engagement à très long terme.

"Un mariage à vie avec la voiture rouge ? Je ne pense pas qu’un contrat à vie ait déjà été signé, mais la discussion est ouverte."

Si la perspective d’un futur prolongé avec la Scuderia reste donc possible, le ton était en revanche beaucoup moins romantique lorsqu’il a été question de la situation sportive actuelle.

Sur la piste, Leclerc estime que Ferrari semble actuellement en retrait face à Mercedes, particulièrement convaincante ce week-end.

"Malheureusement, nous semblons être dans une position de faiblesse, surtout par rapport à Mercedes, qui paraît très, très forte."

Selon lui, l’équipe allemande n’a peut-être pas encore dévoilé tout son potentiel lors des simulations de course.

"Je ne pense pas qu’ils aient tout montré mais avec beaucoup d’essence c’était déjà très impressionnant. C’est probablement la première fois que l’on voit à quel point leur plage de performance est large, et c’est un peu plus que ce que j’aurais aimé."

Malgré cet avantage apparent, Leclerc estime que Ferrari reste bien placée dans la hiérarchie, notamment en qualifications.

"En qualifications, j’ai le sentiment que cela peut être très serré entre McLaren, Red Bull et nous cette année. Sur un tour, il semble que Mercedes ait encore un bon potentiel pour rester devant quelque temps. Mon sentiment est que nous sommes deuxièmes ou troisièmes avec Red Bull, avec McLaren juste derrière et Mercedes devant. C’est une place de mieux que ma prédiction de vendredi (rires)."

Une partie de l’avantage initial de Mercedes serait liée à une zone grise dans les nouvelles règles concernant les unités de puissance.

Le règlement prévoit actuellement que les contrôles du taux de compression soient réalisés à température ambiante jusqu’au 1er juin. Cela permettrait à Mercedes de profiter de la dilatation thermique du moteur à température de fonctionnement, un procédé qui aurait poussé Ferrari, Honda et Audi à demander à la FIA de fermer cette faille réglementaire.

La Fédération a décidé d’introduire un test en conditions de température réelle à partir du 1er juin, soit après les six premières courses de la saison.

"Ils se sont battus très fort pour repousser cette directive le plus longtemps possible. On ne fait cela que si l’on veut préserver son avantage aussi longtemps que possible," a confié un ingénieur concurrent en "off".

Selon cette même source, Mercedes devrait conserver un avantage, mais moins marqué.

"Ils resteront mieux lotis, mais pas autant."

S’il reconnaît la force actuelle de Mercedes, Leclerc estime que Ferrari dispose d’un domaine dans lequel la Scuderia peut faire la différence : le départ.

L’équipe italienne a conçu l’intégration de son unité de puissance en anticipant la disparition du MGU-H, ce qui permettrait notamment d’obtenir un temps de réponse du turbo plus rapide lors du départ.

Pour cette première course à Melbourne, le directeur de course Rui Marquez a également introduit la nouvelle procédure testée à Bahreïn avant l’extinction des feux : les panneaux de grille s’illumineront en bleu pendant cinq secondes avant la séquence traditionnelle, afin de permettre aux pilotes de stabiliser le régime moteur et de limiter les effets du turbo lag.

Par ailleurs, le mode "ligne droite" est désormais interdit jusqu’après le premier virage, en raison des inquiétudes liées aux écarts de vitesse à l’approche du premier freinage.

Dans ce contexte, Leclerc estime que l’avantage de Ferrari au départ pourrait peser lourd dans des courses où les dépassements s’annoncent difficiles.

"Au départ, nous sommes clairement plus forts que les autres, mais je pense qu’au fil des courses nos rivaux trouveront eux aussi leur rythme."

"Le départ reste un moment crucial de la course - peut-être le plus important compte tenu des difficultés apparues lors des essais pour dépasser - et, sur ce point, nous sommes du bon côté."

Enfin Charles Leclerc partage globalement l’avis de Lando Norris sur la nouvelle génération de Formule 1.

"Ce ne sont certainement pas les voitures les plus agréables à piloter. Avec un peu de travail, j’espère que nous pourrons réduire un peu l’écart. J’ai connu plus de plaisir. Je l’ai déjà dit, je ne veux pas trop me répéter."

"C’est aussi la première course. C’est probablement pour ça. J’espère que très bientôt nous nous rapprocherons un peu plus des pilotes de tête. L’écart est énorme. Il faudra donc un certain temps."