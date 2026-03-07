GP d’Australie : le nouveau bâtiment des stands voit son coût exploser !

Le Grand Prix d’Australie pourrait marquer la fin d’une époque à Melbourne. Une fois l’édition 2026 terminée ce week-end, le bâtiment des stands du circuit de l’Albert Park, en place depuis trois décennies, sera démoli pour laisser place à une nouvelle infrastructure. Mais ce projet de modernisation, jugé indispensable pour répondre aux standards actuels de la Formule 1, voit déjà son coût exploser après la découverte d’amiante sur le site.

Selon un rapport publié par l’auditeur général de l’État de Victoria, la démolition du bâtiment actuel et la construction d’une nouvelle structure pourraient désormais atteindre 395 millions de dollars australiens. Cela représente environ 115 millions de plus que le budget initialement prévu.

La hausse des coûts s’explique principalement par la découverte d’amiante dans les installations existantes, construites en 1995. Ce matériau impose des procédures de retrait complexes et coûteuses avant toute démolition.

La trésorière de l’État de Victoria, Jaclyn Symes, a reconnu que le gouvernement n’avait guère d’alternative face à cette situation.

"Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à faire lorsque l’on découvre de l’amiante, si ce n’est le traiter afin de garantir un lieu de travail et un bâtiment sûrs pour l’avenir," a-t-elle déclaré à ABC Melbourne Radio.

Le bâtiment actuel des stands ne répond plus aux exigences modernes imposées par la Formule 1 et par la FIA. Les installations doivent donc être entièrement repensées pour accueillir les équipes, les médias et les invités VIP dans des conditions conformes aux standards actuels du championnat.

Le calendrier du projet prévoit plusieurs étapes. Pour l’édition 2027 du Grand Prix d’Australie, de nouveaux garages seront déjà installés, tandis qu’un Paddock Club temporaire pourra accueillir 2 500 invités.

La structure définitive, beaucoup plus ambitieuse, doit quant à elle être prête pour la course 2028. Elle comprendra 14 garages ainsi qu’un vaste espace d’hospitalité capable d’accueillir 5 000 personnes.

Le rapport de l’auditeur général met toutefois en garde contre les conséquences budgétaires de cette hausse des coûts. Le dépassement financier pourrait contraindre les autorités à réduire certains éléments du projet, afin de contenir les dépenses.

Une telle décision pourrait poser problème vis-à-vis du contrat signé avec la Formule 1 ou conduire à des installations moins ambitieuses que celles initialement promises par le gouvernement de l’État de Victoria.

Ces difficultés financières interviennent alors même que la popularité du Grand Prix d’Australie n’a jamais été aussi forte. Les ventes de billets ont presque triplé au cours de la dernière décennie, preuve de l’engouement croissant du public pour l’événement.

Malgré cela, la course continue de représenter un lourd investissement pour les finances publiques. En 2024, l’organisation du Grand Prix a coûté plus de 102 millions de dollars au gouvernement de l’État de Victoria.

Ainsi, si Melbourne demeure l’un des rendez-vous les plus populaires du calendrier de la Formule 1, la modernisation de ses infrastructures rappelle que le maintien d’un tel événement implique aussi des investissements considérables.

A noter que Melbourne pourrait organiser un deuxième Grand Prix cette année si la Formule 1 le veut pour remplacer Bahreïn et l’Arabie saoudite si nécessaire. En effet, Jacinta Allan, la Première ministre de l’Etat de Victoria, a laissé la porte ouverte à cette possibilité, et serait d’accord pour financer l’événement : "Si nécessaire, nous serions tout à fait prêts et disposés à discuter. En fin de compte, la décision revient à la F1, mais nous en accueillons déjà une, alors pourquoi pas deux ?"