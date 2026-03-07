Cadillac réussit ses premières qualifications en F1 à Melbourne

L’équipe Cadillac a franchi une étape symbolique ce samedi à Melbourne en disputant sa toute première séance de qualifications en Formule 1. Pour la structure américaine, engagée pour la première fois dans le championnat du monde, l’objectif principal était avant tout d’exécuter proprement son programme et de préparer au mieux ses débuts en course lors du Grand Prix d’Australie.

Au terme de la séance, Sergio Pérez s’est classé 18e tandis que Valtteri Bottas a pris la 19e place sur la grille d’un plateau de 22 voitures.

Au volant de la MAC-26 n°11, Sergio Pérez a signé un temps de 1:22.605 en Q1. Le pilote mexicain a souligné l’importance de ce moment pour la jeune équipe.

"Aujourd’hui a été une journée vraiment spéciale. Cela a demandé un énorme effort de la part de l’équipe pour être ici avec les deux voitures, disputer les qualifications à un bon niveau et réussir à maximiser ce que nous pouvions faire."

Malgré une séance qu’il décrit comme exigeante, Pérez s’est montré satisfait du comportement de sa monoplace.

"Même si la séance a été difficile, j’étais content de l’équilibre de la voiture, content de mon tour. Tout ce que je demande pour demain, c’est de faire la même chose."

Pour la course, l’objectif reste avant tout de rallier l’arrivée.

"Pour l’instant, je suis prêt à aller de l’avant et à faire une course solide - l’objectif est évidemment de finir."

Bottas satisfait malgré un manque de performance

Juste derrière lui sur la grille, Valtteri Bottas s’élancera 19e, après avoir signé un chrono de 1:23.244 en Q1. Le Finlandais s’est réjoui de voir l’équipe franchir cette première étape importante.

"C’était formidable d’être en piste et de disputer notre toute première séance de qualifications en tant qu’équipe."

"La Q1 n’a pas été la plus simple avec le drapeau rouge, mais je suis heureux que nous ayons pu compléter toutes les séances jusqu’à présent ce week-end."

Bottas souligne que le simple fait d’être prêt à courir représente déjà un succès pour une nouvelle structure.

"Nous sommes ici et prêts à courir demain, donc c’est déjà une autre réussite."

Il reconnaît néanmoins que Cadillac manque encore de performance.

"Nous manquons de performance, mais c’est un travail en cours qui finira par porter ses fruits. Nous devions bien commencer quelque part, et la direction est désormais assez claire sur les domaines dans lesquels pousser et comment développer la voiture."

Pour la course, l’objectif sera de profiter de toute opportunité stratégique.

"En regardant vers demain, nous essaierons de maximiser notre stratégie, de voir s’il y a des opportunités et de franchir le drapeau à damier avec les deux voitures."

Lowdon salue l’exécution de l’équipe

Le directeur de l’équipe, Graeme Lowdon, s’est montré particulièrement satisfait de la manière dont la jeune structure a abordé cette première séance.

"Je suis extrêmement heureux de la manière dont l’équipe a performé. Nous avons toujours dit que nous nous jugerions sur la façon dont nous exécutons notre travail et opérons en tant qu’équipe, et aujourd’hui nous l’avons très bien fait."

"Notre stratégie était de faire trois runs, mais le drapeau rouge l’a malheureusement perturbée."

Un problème de performance reste également à analyser sur la voiture de Bottas.

"La voiture de Valtteri a perdu beaucoup de temps dans la ligne droite arrière et nous devons comprendre pourquoi nous n’avons pas tiré le maximum de notre package."

"Mais dans l’ensemble, c’est un effort fantastique de toute l’équipe pour notre toute première séance de qualifications. Cela nous donne une base solide pour aller courir demain."