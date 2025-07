Hamilton ’s’est amusé’ en course mais a vécu ’un week-end à oublier’

Lewis Hamilton a terminé septième du Grand Prix de Belgique après s’être élancé des stands, et le pilote Ferrari admet qu’il est heureux d’avoir réussi une belle course, notamment après une phase de dépassements avec les pneus intermédiaires.

Premier pilote à chausser les gommes slicks, il a profité de l’undercut pour s’installer dans le top 10 et inscrire six points inespérés après son élimination en Q1 la veille lors de la séance de qualifications.

"Je me suis amusé dans ces conditions mixtes, c’était piégeux d’être si loin et au début, ce n’était pas facile de voir. Il y a eu un départ lancé, je ne pense pas qu’ils avaient besoin de le faire, je ne sais pas pourquoi, car ça avait bien séché et les projections n’étaient pas si graves" a déclaré Hamilton.

"Mais je suis heureux de remonter de si loin et de marquer des points. Ce n’est pas le résultat que je voulais pour ce week-end, et c’est clairement un week-end à oublier. Il y a du positif à retenir sur la voiture aujourd’hui, l’équipe a fait du bon travail comme elle le fait tout le temps le week-end, et j’essaierai de faire un meilleur travail la semaine prochaine."

Le septuple champion du monde confirme s’être senti plus à l’aise en course, mais il n’est évidemment pas satisfait de son travail. Avec deux éliminations en Q1 lors des deux qualifications du week-end, c’est effectivement un très mauvais GP de Belgique pour le Britannique.

"On avait de meilleurs réglages, j’arrivais à remonter, à être de plus en plus confiant avec de l’expérience. Faire les essais libres et les qualifications directement avec ces nouveaux freins m’a un peu pris de court."