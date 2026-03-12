Leclerc a plutôt apprécié les batailles ’plus stratégiques’ avec les nouvelles F1

La saison 2026 de Formule 1 continue de révéler les particularités de sa nouvelle génération de monoplaces et d’unités de puissance. Si le spectacle offert lors de l’ouverture du championnat à Melbourne a suscité des réactions contrastées, Charles Leclerc estime pour sa part que ces nouvelles dynamiques de course apportent une dimension stratégique intéressante, tout en prévenant que les dépassements pourraient devenir nettement plus compliqués à mesure que les équipes maîtriseront mieux ces F1.

Lors du Grand Prix d’Australie, Charles Leclerc a pris la tête au départ avant d’échanger plusieurs fois la première place avec George Russell. Les deux pilotes ont en effet alterné les phases d’attaque et de défense en fonction de l’énergie disponible dans leurs batteries, chacun se retrouvant à court de puissance électrique à différents moments du tour.

Cette bataille a cependant été critiquée par certains pilotes et par des fans sur les réseaux sociaux, qui ont jugé ces échanges trop artificiels.

Présent en conférence de presse jeudi, avant le Grand Prix de Chine, Leclerc a reconnu avoir pris du plaisir dans ce duel, tout en avertissant que ce type de scénario pourrait évoluer rapidement.

"Je pense que lors de cette première course, nous avons fait un assez bon travail de notre côté. Cependant, probablement que les autres équipes vont optimiser un peu plus la manière dont elles ont géré ces premiers tours."

"Je pense que chaque fois que George me dépassait, il se retrouvait ensuite avec des niveaux de batterie très bas. Et donc je le dépassais à mon tour."

Selon le pilote Ferrari, cette dynamique pourrait toutefois disparaître lorsque tout le plateau aura optimisé la gestion de l’énergie.

"À mesure que la saison avancera, je m’attends à ce que ce soit nettement mieux maîtrisé, et il sera important de voir ce qu’il se passera à ce moment-là, parce que les dépassements pourraient devenir beaucoup plus difficiles une fois que tout le monde aura optimisé cela."

"Mais si cela reste comme ça, je suis aussi assez heureux, parce que j’ai trouvé ça plutôt agréable. J’ai été assez positivement surpris par les premiers tours avec George, parce que j’ai vraiment apprécié cette bataille."

Pour Leclerc, les duels en piste ont clairement changé de nature par rapport aux saisons précédentes. Et ce n’est pas artificiel selon lui.

"C’est un peu plus stratégique que ce que c’était dans le passé, où c’était davantage des batailles pour savoir qui freinait le plus tard. Maintenant, c’est un peu moins ça, c’est davantage stratégique. Mais j’ai plus apprécié que ce que je pensais."

Interrogé sur ce que cela représente concrètement depuis le cockpit, le Monégasque explique que la gestion de l’énergie impose désormais d’anticiper constamment les conséquences de chaque action.

"Tout tourne autour de l’anticipation, bien plus qu’avant. Dans le passé, vous pouviez prendre beaucoup de risques et faire fonctionner un dépassement. Maintenant, il y a toujours cette question : si je fais cette action maintenant, qu’est-ce qui va se passer dans la ligne droite suivante ou dans deux lignes droites ?"

"Parce que si vous utilisez l’énergie, vous payez ensuite le prix une ou deux lignes droites plus tard. Et ce n’est pas une perte immédiate à ce moment-là, mais plus tard."

"Ce sont des choses que vous avez constamment à l’esprit et que vous devez toujours peser pendant que vous pilotez : savoir si le dépassement que vous allez tenter maintenant ne vous pénalisera pas davantage ensuite, et si vous serez capable de conserver cette position plus tard."

"Sans entrer trop dans les détails, c’est un peu comme ça que nous voyons les choses."

Leclerc souligne également que les pilotes sont encore en train de découvrir quelles informations sont réellement utiles depuis le muret des stands pour optimiser ces choix stratégiques en course.

"Les pilotes ont des informations très différentes dans la voiture pour le moment, parce que nous sommes tous en train d’expérimenter un peu ce que nous voulons en tant que pilotes. Et plus le temps passera, plus nous aurons des idées claires sur ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons dans la voiture afin de prendre les meilleures décisions."

"Mais pour le moment, il y a encore beaucoup de place pour l’intuition, ce qui crée des scénarios comme ceux que nous avons vus au début de la course, avec un effet yo-yo assez important."