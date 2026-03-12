Sainz alerte la F1 : un gros crash arrivera si rien ne change

Le week-end d’ouverture de la saison de Formule 1 en Australie n’a pas seulement lancé la campagne 2026 : il a également ravivé de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité des nouvelles monoplaces. Après plusieurs signaux d’alerte lors des essais hivernaux, certains pilotes redoutent désormais qu’un accident majeur ne soit qu’une question de temps si rien n’est fait pour corriger certains aspects du règlement.

Parmi les voix les plus directes sur le sujet figure Carlos Sainz, qui appelle clairement les instances à agir.

Le Grand Prix d’Australie, manche inaugurale de la saison, a déjà offert un premier avertissement. Au départ de la course, Franco Colapinto a dû effectuer une manœuvre d’évitement lorsqu’il est tombé sur la monoplace de Liam Lawson, qui roulait lentement au moment où le peloton s’élançait.

Une situation dangereuse qui, selon Sainz, aurait très bien pu se terminer par un accident spectaculaire.

"Il y a deux points principaux concernant la sécurité cette année," a expliqué l’Espagnol aux médias ce jeudi à Shanghai.

"Le premier concerne les départs et la situation que vous avez déjà vue lors des essais, et que vous avez revue à Melbourne."

Sainz estime que la F1 est passée tout près d’un incident grave lors de la première course de l’année.

"À Melbourne, nous avons eu énormément de chance que rien ne se produise avec Liam et Franco. Mon sentiment est que si rien ne change pour les départs, il y aura à un moment donné cette année l’un de ces gros accidents."

Le pilote espagnol espère toutefois que les autorités agiront avant qu’un tel scénario ne se produise.

"Croisons les doigts pour que nous prenions des mesures à temps pour les améliorer et que cela n’arrive jamais. Mais si nous restons sans rien faire, j’ai le sentiment qu’à un moment ou à un autre nous verrons l’une de ces situations."

Les vitesses de rapprochement également pointées du doigt

Les départs ne constituent cependant pas la seule inquiétude des pilotes. Plusieurs d’entre eux ont également signalé les différences de vitesse très importantes en bout de ligne droite, notamment lorsque le mode spécial destiné aux lignes droites – le Straight Mode (SM) – est activé.

Ce dispositif réduit fortement l’appui aérodynamique afin d’augmenter la vitesse de pointe, mais il rend aussi la voiture beaucoup plus délicate à contrôler lors des dépassements.

"Le deuxième point pour moi concerne, de manière générale, les dépassements avec le Straight Mode dans les lignes droites et les vitesses de rapprochement avec des écarts de 40, 50, 60 km/h," a poursuivi Sainz.

"Avec l’absence d’appui sur la voiture à cause du SM, cela devient très délicat. Cela devient très délicat au départ, et cela devient très délicat lorsque vous vous battez avec une autre voiture."

Modifier des règles en cours de saison n’est jamais simple en Formule 1, surtout lorsque la hiérarchie sportive commence à se dessiner. Certaines équipes pourraient être tentées de s’opposer à des changements susceptibles de perturber leur avantage compétitif.

Sainz reconnaît lui-même que l’unanimité ne sera probablement pas possible.

"Je pense que tout le monde ne sera pas aligné, mais ils ne devraient pas l’être," a-t-il expliqué.

"Au final, c’est ça le problème : quand vous parlez aux équipes, il y aura toujours des intérêts liés à la performance."

"Même si ce n’est pas le cas, la F1 devrait avoir suffisamment de pouvoir pour ne pas avoir à en dépendre, ce que je pense que le règlement permet lorsque la sécurité est invoquée."

"Ils ne devraient pas avoir à dépendre des équipes qui ont un intérêt dans un sens ou dans l’autre."

Pour le pilote espagnol, la priorité doit rester l’intérêt global du championnat.

"Nous pensons que si la formule n’est pas correcte, les gens peuvent se plaindre et dire que ce n’est pas favorable à la façon dont cela convient à leur voiture ou autre."

"Mais la F1 ne devrait pas trop s’en soucier et devrait être capable de faire ce qui est le mieux pour le sport."